Zwei Rote Karten, zwei Tore – und kein Sieger: Der FC Augsburg hat mit seinem neuen Rekordspieler Jeffrey Gouweleeuw trotz langer Überzahl in der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg gegen einen wieder abwehrstarken 1. FC Union Berlin verpasst.

Beim 1:1 (0:0) brachte Han-Noah Massengo die Augsburger mit einem sehenswerten Kopfball nach Flanke von Fabian Rieder in Führung (71. Minute). Doch keine drei Minuten später schlugen die Berliner durch Janik Haberer zurück, wobei Teamkollege Leopold Querfeld der Ball beim recht wilden Gestochere im Strafraum zuvor an den Arm geflogen war.

Der Treffer zählte aber. In der Schlussphase verpasste Michael Gregoritsch das mögliche 2:1 für den FCA, der Volleyschuss des Mittelstürmers flog aus kurzer Distanz über das Tor (87.).

Erst fliegt Unions Uduokhai – dann Augsburgs Bah

Vor den Toren gab es die Platzverweise. Erst sah Unions Abwehrspieler Felix Uduokhai bei der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte in der 19. Minute nach einer Notbremse gegen FCA-Stürmer Gregoritsch die Rote Karte.

In der 63. Minute griff Schiedsrichter Robin Braun ein zweites Mal in die Gesäßtasche. FCA-Youngster Juma Bah kam im Zweikampf gegen András Schäfer zu spät und traf diesen am Schienbein. Grobes Foulspiel – Rot.

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275. Bundesliga-Einsatz von Gouweleeuw

Früher als gedacht avancierte der 35 Jahre alte Gouweleeuw mit seinem 275. Bundesliga-Einsatz zum alleinigen Augsburger Rekordspieler vor Daniel Baier (274). Und auch daran hatte der Ex-Augsburger Uduokhai einen Anteil.

Nach einem schweren Zusammenprall im Zweikampf mit FCA-Verteidiger Calvin Brackelmann, der offensichtlich mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht wurde, kam der Niederländer Gouweleeuw unter dem Applaus der 30.051 Zuschauer auf das Spielfeld.

Im Kerngeschäft als Abwehrchef war der Kapitän in seinem Rekordspiel lange wenig gefordert, weil Uduokhai nach einem schlampigen Pass von Schäfer den Ball erst an Gregoritsch verlor und den Österreicher dann vor dem Strafraum zu Fall brachte.

Augsburg lief in Überzahl an, Union verteidigte in Unterzahl tief mit dem für Offensivspieler Livan Burcu eingewechselten Querfeld. Die FCA-Angriffe waren jedoch weitgehend ideenlos und durchschaubar. Mehr als Halbchancen von Bayern-Leihgabe Arijon Ibrahimovic gab es nicht.

Lustrinelli hat Unions Defensive stabilisiert

Die Gäste verteidigten nach zwei Zu-null-Spielen gegen Elversberg (1:0) und Borussia Dortmund (0:0) eisern. Trainer Mauro Lustrinelli hat die Defensive nach dem 0:7 beim FC Bayern München eindeutig stabilisiert. Bei Zehn gegen Zehn ging dann auch wieder etwas im Vorwärtsgang bei den Gästen, vor allem beim Ausgleichstor von Haberer.

BM/dpa