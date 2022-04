Berlin in Fahrt

Berlin in Fahrt Das sind die spannendsten Technik-Trends beim Fahrrad

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie sind Fahrräder ein begehrtes Fortbewegungsmittel – dafür sprachen schon im Frühjahr 2020 die langen Lieferfristen. Lastenräder und E-Bikes sind darunter schon ein Langzeit-Hit, der sich allerdings stetig weiterentwickelt. Aber auch in anderen Bereichen gab zuletzt auch auf der Messe Velo Berlin am Wochenende vieles zu entdecken. Die Berliner Morgenpost hat sich in den Geschäften der Stadt und unter den Händlern umgehört und einige der spannendsten Trends zusammengestellt.

Tretlagerschaltung

Pinion Gangschaltung

Warum nur sind bei den meisten Fahrrädern wichtige Feinmechanischen Teile wie die Schaltung ungeschützt Schmutz und Witterung ausgesetzt? Diese Frage stellten sich vor rund zehn Jahren zwei junge, fahrradaffine Ingenieure, die sich beim Autobauer Porsche kennengelernt hatten. Ihre Idee: eine Schaltung im Stil eines Kfz-Getriebes, luftdicht abgeschlossen und in einem Ölbad laufend. Die beiden gründeten die Firma Pinion und konnten sich mit ihrem Schaltgetriebe erfolgreich am Markt etablieren: Es befindet sich am tiefsten Punkt des Rahmens, im Tretlager. Das Pinion gibt es mit 9, 12 und 18 Gängen. Als Vorteile zählt er die sehr geringe Wartungsanfälligkeit und hohe Geschmeidigkeit beim Schalten auf. Das Pinion-Getriebe ist etwas für Vielfahrer, und für jene, die auf lange Reisen durch unterschiedliche Klimazonen unterwegs sind. Allerdings bedeutet das Schaltvergnügen zwei Kilo Extra-Gewicht. Und es schlägt sich auch auf den Preis nieder.

Pinon p1.12 mit Kurbel und Schaltgriff, ab 1350 Euro

Holzräder

Räder aus Holz sind bislang ein Nischenprodukt. Marktführer ist die österreichische Firma My Esel. Die mit Computertechnik designten Rahmen besitzen einen elastischen Kern aus Birken- und Pappelholz, den ein robuster Hartholzmantel aus Kernesche umschließt. Da sie innen hohl sind, können Bowdenzüge für Schaltung und Bremsen „unsichtbar“ verlegt werden. Die Holzräder werden ohne Elektromotoren angeboten, als Gravel- und Trecking-Bikes, und mit Hinterrad-E-Motor.

Modell E Elegance, ab 3650 Euro.

Faltrad

Brompton C Line Urban

Noch ein Trend aus den 1970ern kommt wieder in Mode: Falträder. Inzwischen gibt es sie sogar mit elektrischem Antrieb. Je nach Ausführung lassen sich die mit 16- bis 20-Zoll-Reifen ausgestatteten Räder innerhalb kürzester Zeit zu einem kleinen Paket zusammenfalten, das problemlos im Öffentlichen Personen Nahverkehr oder ins Auto umgeladen werden kann, um zur nächsten Weiterfahrt transportiert zu werden. Die Preise variieren von 400 Euro, Decatlon, bis knapp 3.000 Euro für E-Falt-Räder, Bergamont. State of the Art ist das britische Brompton, das als kleinste Faltrad der Welt gilt.

Brompton C Line Urban, ab 1500 Euro

Kinderrad

Bergamont Bergamonster Kinderrad

Auch bei Kinderfahrrädern entwickelte sich das Angebot im Laufe der Jahre zusehens. Mit Lauflernrädern werden die ganz Kleinen mit der Fortbewegung mittels zweier Räder vertraut gemacht. Daneben gibt es noch das klassische Dreirad und Fahrräder mit kleinen 16-Zoll Reifen. Für ältere Kinder ab 12 Jahren finden sich auch Bikes, die technisch an die für Erwachsene herankommen. Das aktuelle Kids Bike der deutschen Firma Bergamont ist mit Federgabel und Sieben-Gang-Schaltung ausgestattet.

Bergamonster 20 MTB, um 400 Euro

Helm mit Visier

Ein Helm sollte grundsätzlich bei jeder Fahrt getragen werden. Schließlich schützt er das empfindlichste und verletzlichste Körperteil, den Kopf. Wichtig ist eine gute Belüftung und exakte Passform. Die wird in der Regel durch einen Drehknopf am Hinterteil des Helms reguliert. Nicht nur für Brillenträger empfiehlt sich ein Helm mit Visier. Zum einen sorgen Luftverwirbelungen hinter den Brillengläsern oftmals für Irritationen. Davor schützt das Visier. Bei Wind und im Sommer schützt das Visier auch Nicht-Brillenträger vor Staub oder Insekten. Das Rücklicht am Helm ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Victgoal MTB ab 49 Euro

Lastenräder

Riese Mueller Load 75 Vario

Lastenfahrräder waren im Verlauf der vergangenen Bundestagswahl Ziel einer heftigen Polemik. Als die Grünen ankündigten, den Kauf von Lastenrädern ähnlich der Förderprämien beim Kauf von E-Autos mit rund einer Milliarde Euros zu unterstützen, begann eine emotional geführte Debatte. Dabei zählten Lastenräder vor der Entwicklung des Verbrennungsmotors zum Straßenbild in deutschen Städten. Ihre Renaissance begann mit der Entwicklung von Elektromotoren, mit denen der kraftraubende Transport von Gütern erheblich erleichtert wurde. „Gerade umweltbewusste Eltern in Großstädten wie Berlin erkannten, dass sich die Lastenräder auch gut zum Transport der Kleinkinder in Kita und Grundschule eignen, abgesehen von der Möglichkeiten, einen Großeinkauf nach Hause zu bringen“, erläutert Markus Wagner vom Fahrradhof Steglitz. Gewählt werden kann zwischen unterschiedlich großen Aufbauten, wie das Riese und Müller Load 60 und Load 75, ab 7000 Euro. Auch für Kurierdienste sind die Lastenräder mit Zuladungen bis 50 Kilogramm interessant.

Fahrradtaschen

Fahrradtaschen gehören seit Jahren zum Standardprogramm der Fachgeschäfte. Stylisch und praktisch gehören sie mittlerweile selbst für Büromenschen zum Alltag. Gerade zu Corona-Zeiten haben sich viele Menschen für eine längere Radtour entlang einer der beliebten Flussrouten entschieden. Bei solchen Touren sind voluminöse Gepäcktaschen ein Muss. Bis zu 70 Liter passen in Dreifachtaschen, die mit stabilen Hakensystemen am Hinterradgepäckträger befestigt werden. Einige Modelle lassen sich mit ein paar Handgriffen auseinandernehmen. Dann hat man ein Tasche für den Büroalltag.

Vaude Karakorum Pro, 190 Euro

Aus Bike mach E-Bike

Wer aus welchen Gründen auch immer auf ein E-Bike wechseln möchte, muss nicht unbedingt ein neues oder gebrauchtes E-Bike kaufen. Gerade Menschen, die ein auf sie zugeschnittenes, muskelbetriebenes Fahrrad besitzen, können dies bei einer Berliner Firma auf elektrounterstützten Antrieb umrüsten lassen. „Voraussetzung ist eine Kettenschaltung, Nabenschaltung geht leider nicht“, erklärt Ralf Duda von der Lichtenrader Firma Zeptar. Die baut individuelle E-Bikes und rüstet „Normal“-Räder auf E-Bike um. Dafür wird ein 250Kwh-Hinterrad-E-Motor von Keyde eingebaut, der Akku für 60-80 km Reichweite hat die Form einer Trinkflasche. Kosten ab 1.000 Euro. Infos unter: www.zeptar.de