Berlin. Wonach googeln eigentlich die Nachbarn oder Kollegen beim Thema Beziehung, Geld oder Diät? Exklusive Einblicke in die Such-Trends 2023.

Der große Google-Jahresrückblick ist da! Am Montag lüftete der führende Suchmaschinen-Anbieter das Geheimnis, welche Schlagzeilen, Persönlichkeiten, Abschiede und Wissensfragen die Deutschen 2023 im Vergleich zum Vorjahr am häufigsten googelten. Die Google-Suchtrends geben einen guten Einblick in die spannende Frage: Wie tickt unser Land gerade?

Aber wie tickt Deutschland abseits des Interesses an Schlagzeilen, Promis oder Kino-Blockbustern? Exklusiv für unsere Redaktion hat Google drei weitere wichtige Kategorien beleuchtet. Denn diese Top-10-Listen decken auf, was das Land häufig googelt, wenn es um

Beziehung,

Geld und

Ernährung geht.

Zusätzlich liefert Google die Ranglisten für zwei absolute Trend-Themen des Jahres 2023: Künstliche Intelligenz und Klimawandel. Der Blick auf die Ergebnisse zeigt, wie neugierig die Deutschen auf ChatGPT und Co. sind und welche Gruppierung mit ihren Stör-Aktionen die öffentliche Meinung zum Klimaschutz offenbar bestimmte.

Google-Suchanfragen 2023: Wie sind die Top-10-Listen entstanden?

Beziehungen, Geld, Ernährung und vieles mehr: Die Top-10 in jeder Kategorie ergibt sich jeweils aus den sogenannten Google-Trends – jenen Suchanfragen mit dem stärksten Anstieg im Verlauf des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Eingeflossen sind laut Google Milliarden an Suchanfragen. Die riesigen Datenmengen sind dabei komplett anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzerinnen oder Nutzer zu.

Fragen zum Thema Beziehung

Wann ich liebe dich sagen? Was finden Männer unwiderstehlich? Was macht Männer attraktiv? Was finden Frauen attraktiv? Was ist wichtig in einer Beziehung? Was tun gegen Langeweile zu zweit? Wie wichtig ist Sex in einer Beziehung? Was ist wahre Liebe? Was ist Eifersucht in einer Beziehung? Was fragt man beim ersten Date?

Frauen, Männer, Flirts, Beziehungen und die Suche nach der großen Liebe: Wenn es um Partnersuche und Partnerschaft geht, wollen viele Menschen Ratschläge finden mithilfe der Internetsuche. Die Top-10 der Suchtrends 2023 zeigt, welche Fragen dazu vergangenes besonders beliebt waren. Auch unsere Redaktion spricht regelmäßig mit Expertinnen und Experten, wenn es ums Thema Beziehung geht. Werfen Sie doch mal einen Blick unsere Inhalte der letzten Wochen:

Fragen zum Thema Geld

Was ist ein Tagesgeldkonto? Warum sind Gurken so teuer? Wer zahlt Solidaritätszuschlag? Energiepauschale Steuererklärung wo eintragen? Wer zahlt Soli? Wie steht der Goldpreis? Warum ist Gemüse so teuer? Warum ist der Sprit so teuer? Kann man eine Überweisung zurückholen? Unfall mit ukrainischem Auto wer zahlt?

Fragen zum Thema Ernährung

Zum Thema Ernährung holen sich viele Menschen Wissen und Tipps über die Suchmaschine. © Shutterstock/baranq | baranq

Intuitive Ernährung 80 20 Regel Ernährung Nordische Ernährung Sirtfood Ernährung Alkaline Ernährung Antientzündliche Ernährung Rezepte Fodmap Ernährung Flexitarische Ernährung Antivirale Ernährung Mediterrane Ernährung Rezepte

Die Preise bei Lebensmitteln und Sprit sind ebenso gefragt wie die Tipps zum Thema Geldanlage. Das Thema Tagesgeldkonto landet auf Platz 1 der Trends rund um Geld-Fragen. Die Vor- und Nachteile verschiedener Ernährungsweisen interessierte gesundheitsbewusste Nutzer im vergangenen Jahr ebenso.

Fragen zu Künstlicher Intelligenz (KI)

Was ist ChatGPT? Was ist KI? Was kann KI? Wie funktioniert KI? Was ist Midjourney? Was ist Machine Learning? Was ist my ai snapchat? Ist KI gefährlich? Wie kann ich KI nutzen? Wo wird KI eingesetzt?

ChatGPT und ähnliche KI-Programme veränderten in diesem Jahr die Art und Weise, wie wir mit Maschinen kommunizieren auf drastische Weise. © Hamburg | stock.adobe.com

ChatGPT war eines der brennenden Themen des Jahres. Die Chatsoftware von OpenAI wurde Ende 2022 veröffentlicht, viele Menschen erlebten dadurch zum ersten Mal am eigenen Bildschirm, wie weit künstliche Intelligenz vorangeschritten ist. Neben Texten und etwa Reden lassen sich mit KI-Werkzeugen wie Midjourney heute auch Bilder und Videos auf völlig neue Weise erzeugen. Doch das Tempo der KI-Entwicklung lässt teilweise auch Ängste und Sorgen aufkommen. Die EU hat sich kürzlich auf Regeln verständigt.

Fragen rund um den Klimawandel

Klimaschutz – was kann ich tun? Was ist der Klimawandel? Was tun gegen Klimawandel im Alltag? Wer bezahlt die Klimaaktivisten? Was sind Klimaaktivisten? Gibt es den Klimawandel? Werden Klimakleber bezahlt? Wo sind die Klimakleber heute? Was ist Klimaschutz? Ist der Klimawandel menschengemacht?

Hochwasser nach heftigen Regenfällen, wie im November in Somalia, nehmen zu. Gleichzeitig leiden infolge des Klimawandels immer mehr Menschen weltweit unter Trockenkeit. © DPA Images | Farah Abdi Warsameh

Hochwasser und verheerende Stürme, aber auch Trockenheit, Temperaturrekorde und Brände: Die Folgen des Klimawandels werden jedes Jahr weltweit sichtbarer. Viele Nutzer wollen genauer wissen, was wissenschaftlich dahinter steckt und was sie selbst tun können. In Deutschland sorgten die aufsehenerregenden Aktionen der sogenannten Letzten Generation, die vielerorts den Verkehr blockierten, für großes Interesse. Hintergründe und Interviews zur Klimakrise finden Sie regelmäßig auch auf unseren Portalen.