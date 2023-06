Urlaub: Diese zehn Städte erreichen Sie mit dem Nachtzug

Weltweit gibt es viele Orte, an denen Archäologie-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Die indischen Ruinen von Hampi, Machu Picchu und die verlassene Felsenstadt in Jordanien sind nur einige davon.

Berlin. Von malerischen Städten bis hin zu atemberaubenden Naturlandschaften bietet Europa eine Vielzahl von Reisezielen. Umso praktischer ist es, dass diese bequem und umweltfreundlich mit dem Nachtzug zu erreichbar sind. Hier erfahren Sie von zehn Reisezielen, die Sie im Schlaf mit dem Nachtzug erreichen können.

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 1 – Paris, Frankreich

Paris, die Stadt der Liebe, ist ein Traumziel für viele Reisende. Der Nachtzug bietet eine komfortable und romantische Möglichkeit, die französische Hauptstadt zu erreichen. Von den prächtigen Boulevards und dem Eiffelturm bis hin zu weltberühmten Museen wie dem Louvre und dem Musée d'Orsay gibt es in Paris viel zu entdecken.

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 2 – Rom, Italien

Die ewige Stadt Rom ist ein Muss für Geschichts- und Kulturbegeisterte. Von Deutschland aus erreichen Sie die italienische Hauptstadt über Nacht. Besichtigen Sie das Kolosseum, den Vatikan und werfen Sie einen Münzwurf in den Trevibrunnen, um sicherzustellen, dass Sie eines Tages zurückkehren. Auch interessant: 10 Geheimtipps für Ihren Urlaub in Italien vom Italien-Kenner

Eine beliebte Sehenswürdigkeit ist der Trevibrunnen auf der Piazza di Trevi vor dem Palazzo Poli in Rom.

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 3 – Amsterdam, Niederlande

Amsterdam ist für seine Grachten, Fahrradkultur und beeindruckende Architektur bekannt. Besuchen Sie das Anne-Frank-Haus und machen Sie eine Bootstour durch die idyllischen Kanäle.

Diese fünf Museen sollten Sie in Amsterdam besuchen:

Das Van Gogh Museum

Das Rijksmuseum

Das Museum Rembrandthuis

Das Stedelijk Museum

Das Eye Filmmuseum

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 4 – Wien, Österreich

Wien, die Hauptstadt Österreichs, ist für ihre prächtigen Schlösser, kulturellen Veranstaltungen und das leckere Wiener Schnitzel berühmt. Der Nachtzug bringt Sie bequem von Hamburg aus in die charmante Stadt. Erkunden Sie den Stephansdom, besuchen Sie die Hofburg und genießen Sie eine klassische Opernaufführung in einem der renommierten Opernhäuser.

Von dem Wiener Prater Riesenrad auf der Wurstelprater hat man einen eindrucksvollen Ausblick über Österreichs Hauptstadt.

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 5 – Prag, Tschechien

Prag wird oft als eine der schönsten Städte Europas bezeichnet. Reisen Sie mit dem Nachtzug von Berlin auch in die faszinierende Hauptstadt Tschechiens und verschaffen sich einen eigenen Eindruck. Erkunden Sie die beeindruckende Prager Burg, spazieren Sie über die Karlsbrücke und lassen Sie sich von der mittelalterlichen Atmosphäre der Altstadt verzaubern. Auch interessant: Urlaub 2023: Die Reisetrends und Bedürfnisse der Deutschen

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 6 – Budapest, Ungarn

Die ungarische Hauptstadt Budapest ist für ihre beeindruckende Architektur, ihre Thermalbäder und ihre lebendige Kulturszene bekannt. Von Berlin oder Stuttgart gelangen Sie problemlos nach Budapest. Besuchen Sie das imposante Parlamentsgebäude, entspannen Sie sich in den heilenden Gewässern der Széchenyi-Thermalbäder oder genießen Sie einen Spaziergang entlang der Donau.

Einfach mal ausspannen: In dem Széchenyi-Bad im Stil des Neo-Barock können Besucher die Seele baumeln lassen.

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 7 – Zürich, Schweiz

Die Schweizer Stadt Zürich ist ein Paradies für Naturliebhaber und Kulturbegeisterte gleichermaßen. Von Hamburg über Frankfurt am Main reisen Sie entspannt an. Erkunden Sie die charmante Altstadt, besuchen Sie renommierte Museen wie das Kunsthaus Zürich und machen Sie einen Spaziergang entlang des Zürichsees, um die atemberaubende Landschaft zu genießen. Auch interessant: Risk Map: In diesen Ländern sollten Sie keinen Urlaub machen

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 8 – Zagreb, Kroatien

Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, ist eine Stadt voller Charme und Geschichte. Von Stuttgart können Sie bequem nach Zagreb reisen. Besuchen Sie die Kathedrale von Zagreb, erkunden Sie die malerische Oberstadt und genießen Sie die köstliche kroatische Küche in einem der gemütlichen Restaurants.

Während des "Festival of Lights" verwandeln sich Straßen, Plätze, Parks und Sehenswürdigkeiten in verspielte Lichtinstallationen.

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 9 – Brüssel, Belgien

Brüssel, die Hauptstadt Belgiens, ist für ihre Schokolade, ihre Waffeln und ihr berühmtes Atomium bekannt. Mit dem Nachtzug können Sie Brüssel von Passau über Frankfurt am Main direkt erreichen. Besuchen Sie den Grand Place, probieren Sie die köstlichen belgischen Pralinen und erkunden Sie das Europaviertel, in dem sich viele wichtige EU-Institutionen befinden. Auch interessant: Urlaub: So klappt es mit dem nachhaltigen Reisen

Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Ziel 10 – Bratislava, Slowakei

Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, ist eine Stadt voller Charme und Geschichte. Von der majestätischen Burg bis zur atemberaubenden Donau erstreckt sich diese Stadt über eine beeindruckende Landschaft. Über Nacht können Sie von Berlin aus die Stadt unkompliziert erreichen.

Bratislava liegt direkt an der Donau. Die Hauptstadt ist von Weingütern und kleinen Karpaten umgeben, in denen zahlreiche Wander- und Fahrradwege die Wälder durchziehen.

So buchen Sie ganz leicht das Bahn-Ticket

Die Buchung von Nachtzugtickets können Sie online über die Deutsche Bahn tätigen. Alternativ können Sie die Websites der nationalen Bahnunternehmen wie ÖBB für Österreich beziehungsweise SNCF für Frankreich nutzen, um Tickets zu kaufen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Reisedaten und -ziele angeben und die verfügbaren Optionen vergleichen, um das beste Angebot zu finden. (soj)