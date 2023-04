Flüge buchen für den Urlaub: Skyscanner und Co. - warum sich die Preise unterscheiden

Wer Flüge bucht, vergleicht die Angebote oft auf Skyscanner und Co. Warum unterscheiden sich die Preise für ein- und denselben Flug?

Nach Ende der Corona-Pandemie freuen sich viele Verbraucher auf einen Sommer im Ausland. Die Flüge dorthin werden aber teurer als in den letzten Jahren.

Für den normalen Verbraucher sind Flugpreise oftmals Hexenwerk. Am Samstag seinen Flug für den Urlaub zu buchen ist günstiger als am Mittwoch, spät ist besser als früh und auch der Reiseanbieter selbst nimmt Einfluss auf den Flugpreis. Doch wieso unterscheiden sich Flugpreise auf unterschiedlichen Vergleichsportalen wie Skyscanner, Fluege.de oder Swoodoo überhaupt? Lesen Sie dazu: Urlaub: Warum die Zeit der Billigtickets vorbei ist

Fluggesellschaften wenden schon lange sogenannte "Dynamic Prices" an. Flugpreise ändern sich dabei für jeden Nutzer individuell, abhängig von der Nachfrage und dem Zeitpunkt der Buchung. Der Preis wird hier von einem Algorithmus bestimmt. Dabei können banale Dinge wie eine schnelle Internetverbindung bereits einen Effekt haben.

Unterschiede im Flugpreis: Aufpassen beim Kleingedruckten

Wie aber können manche Websites Flüge nach Italien, Mallorca oder Griechenland günstiger als die Fluglinie selbst anbieten? Oft kaufen Reiseanbieter wie Expedia ein festes Kontingent an Sitzplätzen einer Fluglinie auf, die sie dann wiederum zu einem ganz eigenen Tarif verkaufen können. Lesen Sie dazu: Urlaub in Italien: Entdecken Sie geheime Orte in Rom

Dass die Fluganbieter wiederum unterschiedliche Preise als ihre Mitbewerber für den selben Flug nehmen, liegt an den verschiedenen Daten, die den Algorithmus füttern. Jede Website bewertet den Preis anhand ihrer Daten und ihres Algorithmus unterschiedlich. Eine Website bietet deshalb einen Flug günstiger an, weil sie beispielsweise eine weniger große Nachfrage feststellt als die eigentliche Fluglinie.

Darüber hinaus scheint es oft nur so, als ob sich die Flugpreise unterscheiden würden. Flugvergleichsanbieter wie Skyscanner sind oftmals sehr geschickt darin, die Unterschiede in den Angeboten zu verstecken. So kann es sich bei einem Angebot um eine andere Uhrzeit oder eine andere Sitzklasse handeln. (os)

Lesen Sie auch: Urlaub: So hoch ist das Erdbeben-Risiko am Mittelmeer