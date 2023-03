Sonnencreme: Test von Stiftung Warentest - Die besten Produkte

Berlin.

Sonnencreme ist ein Muss für jeden Verbraucher. Und das nicht nur im Urlaub

Denn auch wenn keine Sonne scheint, durchdringen UV-Strahlen die Haut und sorgen dort dafür, dass die Haut schneller altert

Auch gefährliche Krankheiten wie etwa Hautkrebs können durch ein konsequentes Tragen von Sonnenschutz verhindert werden

Das sind die besten Produkte laut Stiftung Warentest

Sonnencreme 2023: Die besten Produkte laut der Stiftung Warentest auf einen Blick

Von Mietwagen über Versicherung und Reiseangebote bis zu einfachen Produkten wir der Sonnencreme muss wieder an vieles gedacht werden. Ein guter Sonnenschutz ist inzwischen in vielen Urlaubsregionen ein Muss. Umso wichtiger ist die Wahl einer guten Sonnencreme – und die muss nicht einmal teuer sein. Im letzten Test der Stiftung Warentest haben auch günstige Produkte aus Drogerie und Discounter überzeugt. Der Vizesieger ist sogar ein Discounter-Produkt und kostet weniger als fünf Euro.

Name Stiftung Warentest Gründung 4. Dezember 1964 in Berlin CEO Hubertus Primus (seit 01/2012) Hauptsitz Berlin Mitarbeiterzahl 374 (2021) Umsatz 63,7 Mio. Euro (2021)

Der Test der Stiftung Warentest wurde im Juni 2022 veröffentlicht. Alle geprüften Produkte sind aber nach wie vor im Verkauf und haben sich auch im Preis kaum oder gar nicht verändert. Der vollständige Test der Stiftung Warentest kann kostenpflichtig auf "test.de" eingesehen werden. Hier im Artikel haben wir uns ausschließlich die besten Produkte und deren aktuellen Preise angesehen. Die hier vorgestellten Produkte sind für Erwachsene geeignet. Für Kinder hat die Stiftung Warentest separat getestet. Diese Sonnencremes sind zu empfehlen:

Sonnencreme von Garnier ist Testsieger: In diesen Kategorien überzeugt sie die Tester

Mit der Gesamtnote "sehr gut" (1,3) ist die Sonnencreme von Garnier das beste Produkt im Test der Stiftung Warentest. Die Sonnencreme überzeugt die Tester in allen Kategorien. Der Lichtschutzfaktor 30 wird erreicht. Zudem wurden in der Laboranalyse keine schädlichen Inhaltsstoffe nachgewiesen. Auch die Verpackung sowie die Deklaration bewerten die Tester "Gut". Garnier bewirbt sein Produkt zudem mit "feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften" – im Test war das jedoch kein Kriterium. Der Testsieger kostet rund sieben Euro.

Deutlich günstiger sind die Vizesieger. Dazu zählt auch die Sonnencreme von "Cien" – der Eigenmarke von Lidl. Das Discounter-Produkt bekommt von der Stiftung Warentest ebenfalls die Note "sehr gut" (1,4) und schneidet damit bloß etwas schlechter ab als der Testsieger von Garnier. In der Laboranalyse wurden keine schädlichen Inhaltsstoffe nachgewiesen. Auch an Verpackung und Deklaration hatten die Tester der Stiftung Warentest nichts auszusetzen. Im Unterschied zur Sonnencreme von Garnier kostet das Produkt von Lidl nur rund drei Euro.

Produkt Testurteil Preis in Euro Sonnenschutz-Milch von Garnier "sehr gut" (1,3) rund 7 Euro Sonnenmilch "Cien Sun" von Lidl "sehr gut" (1,4) rund 3 Euro "Today" Sonnenmilch von Rewe "sehr gut" rund 1 Euro Nivea Sun Schutz und Pflege "sehr gut" rund 10 Euro

Sonnencreme im Test: Eigenmarken von Lidl und Co. überraschen – Wie viel sie kosten

Neben der Sonnencreme von Lidl können die Tester der Stiftung Warentest auch die Produkte der Eigenmarken von Rewe und Penny empfehlen. Genau wie die Sonnencreme von Lidl sind auch diese Produkte deutlich günstiger als der Testsieger von Garnier und bieten einen guten Sonnenschutz. Die Cremes für Erwachsene haben meist einen Lichtschutzfaktor von 30. Höhere Schutzwerte wie 50 oder 50+ sind bei Sonnencremes speziell für Kinder üblich – diese können aber auch von Erwachsenen genutzt werden.

Doch nicht alle 20 Sonnencremes konnten die Tester der Stiftung Warentest überzeugen. Mehrere Markenprodukte schnitten im Test zum Teil deutlich schlechter ab als die günstigen Eigenmarken von Lidl und Co. Die Schlusslichter im Test sind die Produkte von Beop, Lavera, Speick und Rossmann. Diese Sonnencremes erreichen nicht den versprochenen Lichtschutzfaktor und schneiden insgesamt "mangelhaft" ab. Die Schutzwirkung war bei Stiftung Warentest ein entscheidendes Kriterium. Was bewertet wurde:

Sonnencreme bei der Stiftung Warentest: So haben die Experten die Produkte getestet

Kriterium Definition Gewichtung in Prozent (%) Sonnen­schutz­faktor (UVB) und UVA-Schutz Wie gut die Sonnencremes vor UVA- und UV-Strahlung schützen. Beides wurde mithilfe der "HDRS-Methode" überprüft. 50 Kritische Inhaltsstoffe Suche nach kritischen Inhaltsstoffen in der Sonnencreme und gegebenenfalls nach deren Konzentration. 20 Verpackung Neben Inhaltsmenge und Füll­grad wird auch auf Entsorgungs- und Recycling­hinweise auf der Verpackung geachtet. 15 Deklaration Werden Anwendungs­hinweise der EU deklariert? Waren Kosmetik- und Fertigpackungs­ver­ordnung in Ordnung? Stimmen die Werbeaussagen? All das fällt in die Kategorie "Deklaration". 15 Gesamtnote Zusammenrechnung aller Testkriterien. = 100

Der Blick in die Tabelle zeigt: Primär der Sonnenschutzfaktor war bei Stiftung Warentest ausschlaggebend. Entsprechend schlecht haben die Produkte von Beop, Lavera, Speick und Rossmann abgeschnitten – selbst eine gute Bewertung bei Deklaration oder Verpackung reicht dann nicht mehr für eine gute Bewertung aus. Die gute Nachricht: Die Verbraucher haben viele Alternativen – und die sind zum Teil deutlich günstiger. Die besten Produkte gibt es schon für unter fünf Euro.

Das Fazit zum Test der Stiftung Warentest: Für eine gute Sonnencreme müssen die Verbraucher nicht tief in die Tasche greifen. Die Eigenmarken von Lidl und Co. schneiden nur etwas schlechter ab als der Testsieger von Garnier und sind im Handel schon für wenige Euro zu bekommen. Zudem sind die Eigenmarken zu diesen Preisen im lokalen Handel verfügbar. Markenprodukte wie von Garnier können auch in Online-Shops erworben werden – hier sind sie unter Umständen sogar günstiger als in der Drogerie oder Apotheke.

