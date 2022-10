Aldi stellt neuen WhatsApp-Service vor – "nichts mehr Besonderes"

Das Prospekt von Aldi können die Kunden ab sofort auch via WhatsApp bekommen – doch der neue Service kommt nicht bei allen gut an.

Es ist einer der ganz großen Discounter in Deutschland: Aldi. Mittlerweile gibt es den Laden in vielen anderen Ländern. So ist die Discounter-Kette entstanden.

Essen. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energie- und Preiskrise in Deutschland bekommen die Verbraucher immer stärker zu spüren. Im September hat die Inflation die Marke von zehn Prozent geknackt, berichtet das Statistische Bundesamt (Destatis). Der Präsident der Statistikbehörde – Dr. Georg Thiel – hierzu: "Die Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor enorme Preiserhöhungen bei den Energieprodukten. Aber wir beobachten zunehmend auch Preisanstiege bei vielen anderen Gütern – besonders bei den Nahrungsmitteln."

Aldi führt praktischen WhatsApp-Prospekt ein: Wie die Anmeldung funktioniert

Zu Beginn der Kämpfe in der Ukraine sind primär die Alltags-Produkte bei Aldi, Lidl und Co. teurer geworden, die in direktem Zusammenhang mit der Ukraine oder Russland stehen – etwa das Sonnenblumenöl. Im Zuge steigender Gas-, Öl- und Strompreise sind aber immer mehr und vor allem auch immer wieder viele Produkte von neuen Preisanpassungen betroffen. Auch deshalb haben Discounter wie Aldi oder Netto in der Vergangenheit des Öfteren Schlagzeilen gemacht – und beim Discounter aus Essen ist das auch jetzt wieder der Fall.

Unternehmen ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG Gründungsjahr 1913 Gründungsstadt Essen Aldi-Gründer Familie Albrecht Filialen weltweit 11.000 Sortiment von Aldi Lebensmittel, Drogerieartikel, Non-Food-Artikel, Aktionsware

Jedoch sind es dieses Mal Schlagzeilen im positiven Sinn, weil die Kunden von der Neuerung profitieren können. Im Kern geht es um den Werbeprospekt von Aldi, den viele Verbraucher einmal pro Woche in Briefkasten bekommen oder online als E-Paper studieren können. Seit 17. Oktober gibt es jetzt noch eine dritte Option, um an das Prospekt zu kommen: WhatsApp. Mit "„Gutes für alle" bewirbt der Discounter seine neue Innovation in einer Mitteilung und erklärt, dass der Service ab sofort für alle Aldi-Süd-Kunden zur Verfügung stehe. Die Anmeldung für den WhatsApp-Service gestaltet sich einfach:

QR-Code auf aldi-sued.de via Smartphone scannen und dem Link folgen. AGBs und Datenschutzbestimmungen im WhatsApp-Chat bestätigen. Postleitzahl im WhatsApp-Chat angeben – die nächste Filiale wird automatisch ermittelt. Mit dem Klick auf "Start" bestätigt man seine Angaben und bekommt Prospekt samt Neuigkeiten direkt auf das Smartphone.

Prospekt von Aldi jetzt auch via WhatsApp: Wer der neue Service nutzen kann

Zu beachten ist, dass der neue WhatsApp-Service zunächst nur für Kunden von Aldi Süd zur Verfügung steht. Die Verbraucher können insofern von der Neuerung profitieren, dass sie immer über die Angebote informiert sind – auch, wenn das Print-Prospekt mal nicht kommt. Und gerade in Zeiten – wo gefühlt täglich etwas teuer wird – können Kunden von Sonderangeboten, die Aldi und Co. gerne in ihren Prospekten bewerben, profitieren. Hinzu kommt, dass das digitale Prospekt gegenüber dem Printprodukt einige zusätzliche Extras mit an Bord hat.

Print, in der Aldi-App, als E-Paper und jetzt auch via WhatsApp: Der Discounter will mit seinem Prospekt noch mehr Kunden erreichen.

Foto: RKW Architektur/Ponnie Images

Verlinkungen im WhatsApp-Prospekt führen etwa direkt zum Aldi Onlineshop oder anderen Aktionsseiten, wo die Kunden mehr Informationen über ein einzelnes Produkt bekommen können. Zudem soll es möglich sein, per Link aus dem WhatsApp-Newsletter bequem und einfach zum digitalen Handzettel zu kommen – einem digitalen Einkaufszettel. Der Konzern aus Essen bewirbt seine neue Prospekt-Innovation intensiv, in der Facebook-Community stößt der WhatsApp-Prospekt auf ein geteiltes Echo.

"Ist nichts Besonderes" – Meinungen zu WhatsApp-Prospekt von Aldi geteilt

„Das macht Rewe auch“, textet ein Facebook-Nutzer. „Ist nicht mehr Besonderes“, ergänzt eine andere. Aber immerhin: Der Post dazu hat Stand 18. Oktober über 88 Likes gesammelt. Unklar ist, wie viele Verbraucher den WhatsApp-Prospekt schon empfangen. Aldi zumindest bewirbt den Service, über den die Kunden bequem die Angebote via WhatsApp empfangen können, äußerst intensiv auf der eigenen Website. Christian Göbel, Group Director Customer Interaction bei Aldi Süd: „Wir bieten Qualität zum bestmöglichen Preis und freuen uns sehr, dass die Kunden unsere Angebote, beispielsweise die unserer Aldi Marken, nun auch bequem via WhatsApp erhalten.“

Der neue Prospekt via WhatsApp ist aber nicht die einzige Neuerung in der letzten Zeit. Vor mehreren Wochen ist die Meldung viral gegangen, dass bei Aldi, Lidl, Kaufland und Rewe eine Veränderung beim Einkaufen ansteht – Stichwort "Self-Scanning". Und auch die Tatsache, dass in den Prospekten von Aldi einzelne Preise bewusst verdeckt werden, ist eine Meldung, die zuletzt zahlreiche Kunden auf die Palme gebracht hatte. Ob es die auch im WhatsApp-Prospekt geben wird? Davon ausgehend, dass es dasselbe Prospekt wie im Briefkasten sein wird, kann man die Frage mit Ja beantworten.

Der Artikel "Aldi stellt neuen WhatsApp-Service vor – "nichts mehr besonderes"" erschien zuerst auf morgenpost.de.