Deutsche Bahn: Was man zu den Streiks am Montag wissen sollte

Der Blick wird für viele Bahnreisende am Montag auf die Anzeigetafeln in den Bahnhöfen gerichtet sein.

Deutsche Bahn Streiks am Montag: Was Bahnreisende jetzt wissen sollten

Berlin. Der Montag dürfte für viele Bahnreisende eher ungemütlich werden. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zu Streiks aufgerufen – und die werden auch S-Bahnen und den Regionalverkehr betreffen. Das bedeutet: Auch Pendler müssen mit Zugausfällen und erheblichen Verspätungen rechen.

Wo wird gestreikt – und wann? Und was können Kunden jetzt tun? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann beginnt der Streik?

Der Streik wird am Montag um 5 Uhr beginnen und bis 9 Uhr dauern – bundesweit. Das sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Sonntagnachmittag. Regionale Schwerpunkte könne er nicht nennen.

Zuvor hatte es aus Bahnkreisen geheißen, ein Schwerpunkt sei in Nordrein-Westfalen.

Doch selbst wenn der Streik nur wenige Stunden geht, dauert es in der Regel noch eine ganze Weile, bis alles wieder nach Plan läuft. Zu Einschränkungen und Verspätungen dürfte es also auch Stunden nach Streikende noch kommen.

Wie lange dauert der Streik?

Bisher ist nur von Streiks am Montag die Rede. Ob die Mitarbeiter auch an anderen Tagen die Arbeit niederlegen, ist bisher nicht bekannt.

Wo wird gestreikt?

Für Bahnreisen gibt es am Montag einiges zu beachten.

Foto: Frank Hormann / dpa

Die Gewerkschaft will deutschlandweit streiken – und das soll neben dem Regional- und Fernverkehr auch S-Bahnen treffen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert mit den Vorbereitungen Vertraute mit den Worten, man werde sich nicht nur auf wenige Abschnitte beschränken oder etwa S-Bahn oder Nahverkehrszüge ausklammern.

Zudem soll es Schwerpunkte in einzelnen Regionen geben. Bisher bekannt ist, dass einer der Schwerpunkte Nordrhein-Westfalen sein wird.

Welche Regionen sind von dem Streik besonders betroffen?

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist am Montag vor allem der Zugverkehr in NRW betroffen – und das am Vormittag. Die Bahn geht allerdings davon aus, dass die Einschränkungen in Nordrhein-Westfalen auch Auswirkungen auf den bundesweiten Bahnverkehr haben werden.

Die Gewerkschaft nennt allerdings keine regionalen Schwerpunkte.

Wer ist besonders betroffen?

Da die Streiks auch S-Bahnen und den Regionalverkehr betreffen und am Vormittag stattfinden sollen, werden wohl besonders Pendler beeinträchtigt sein.

Das gilt besonders für NRW. Dort sind viele mit S-Bahnen und Regionalzügen unterwegs, die viele Großstädte in der Region miteinander verbinden. Ist der Bahnverkehr gestört, betrifft das sehr schnell sehr viele Menschen.

Wo können sich Reisende informieren?

Wer sicher gehen möchte, dass sein Zug auch tatsächlich fährt, sollte sich auch jenseits von NRW vor Fahrtantritt informieren. Entweder auf der Website der Bahn oder telefonischen unter 0180/6996633 (20 ct/Anruf, bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf). Die Informationen werden im Netz ständig aktualisiert.

Für Reisenden aus und nach NRW hat die Bahn konkrete Tipps: Besser schon am heutigen Sonntag an- bzw. abzureisen – oder am Montag erst nach Streikende. Wann genau das sein wird, ist aber noch nicht klar.

Was passiert mit Tickets mit Zugbindung?

Die Bahn reagiert auf die Streiks: Wer ein Flexpreis- oder Sparpreis-Ticket für Montag (10.12.) gekauft hat, der kann damit auch an anderen Tagen und zu anderen Zeiten reisen. Die Tages- und Zugbindung für diese Fahrkarten wird aufgehoben.

Wer also schon an diesem Sonntag reisen kann – oder erst am Dienstag, der kann dafür das bereits gekaufte Ticket nutzen.

Wichtiger Hinweis: Wer am Sonntag reist und nicht stehen will, der sollte besser einen Sitzplatz reservieren. Die Züge sind an Sonntagen in der Regel sehr voll. Die Reservierung kann man online – auch ohne Ticketkauf – auf www.bahn.de vornehmen.

Kann ich mein Ticket stornieren?

Ja, das geht. Die Bahn bietet aus Kulanzgründen einen kostenlose Erstattung der Tickets. Wer von der bereits gebuchten Reise zurücktreten will, der kann das über ein Online-Formular machen. Das gilt allerdings nur für Online gebuchte Fahrkarten.

Wer sein Ticket in einem Reisezentrum der Bahn, am Automaten oder in einer Agentur gekauft hat, der kann es nur im Reisezentrum oder einer Agentur erstattet bekommen.

Die Gewerkschaft EVG hat Streikmaßnahmen bei der Deutschen Bahn angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen wird.

Worum geht es bei dem Streik?

Grund für die Arbeitsniederlegungen ist der Abbruch der Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft und dem Bahn-Management. Die Gespräche in Hannover waren am Samstag ohne Ergebnis auseinandergegangen.

Aus Sicht der Gewerkschaft hatte die Bahn ein zu geringes Lohnangebot gemacht. Die Bahn nannte die Streiks hingegen eine „völlig überflüssige Eskalation“. (mit Material von dpa und rtr)