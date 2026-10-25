Statt Verkehrslärm vor dem Fenster beginnt der Tag mit einem Blick vom Balkon: Wiesen, Obstbäume und im Hintergrund die Gipfel des Tegernseer Tals. Ein Haus in Bayern zu gewinnen, mit den Bergen vor der Tür und dem See in der Nähe: Diese Chance bietet die Traumhausverlosung mit ihrem neuen Hauptgewinn im Wert von 2,8 Millionen Euro. Hinzu kommen 50.000 Euro in bar.

Los-Pakete gibt es ab 10 Euro für 16 Lose. Leser der Berliner Morgenpost sichern sich über diesen Artikel zusätzlich 5 Euro Rabatt und können so bereits ab 5 Euro Einsatz an der Verlosung teilnehmen.

Vom ersten Kaffee bis zum Abend am Feuer: Die folgenden Abschnitte führen durch einen ganz normalen Tag in diesem Anwesen und zeigen, wie Sie an der Verlosung teilnehmen.

Traumhausverlosung: Dieses Haus in Bayern wird verlost

Im Mittelpunkt steht ein vollständig eingerichtetes Landhaus im traditionellen bayerischen Stil, das im Tegernseer Tal liegt. Es ist die bislang teuerste Immobilie seit dem Start der Traumhausverlosung.

Der Gewinner wird alleiniger Eigentümer und entscheidet selbst über Einzug, Vermietung oder Verkauf. Da ausschließlich unter allen teilnehmenden Losen gezogen wird, steht am Ende sicher ein Gewinner fest.

Das Traumhaus am Tegernsee im Überblick Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar

Haus plus 50.000 Euro in bar Wert der Immobilie: 2,8 Millionen Euro inklusive Einrichtung

2,8 Millionen Euro inklusive Einrichtung Region: Tegernseer Tal, ca. 10 Autominuten vom Tegernsee

Tegernseer Tal, ca. 10 Autominuten vom Tegernsee Grundstück: ca. 600 Quadratmeter, nach Südwesten ausgerichtet

ca. 600 Quadratmeter, nach Südwesten ausgerichtet Wohn- und Nutzfläche: ca. 310 Quadratmeter zzgl. Terrassen

ca. 310 Quadratmeter zzgl. Terrassen Zimmer: 5 auf drei Ebenen, davon 3 Schlafzimmer und 1 Arbeitszimmer

5 auf drei Ebenen, davon 3 Schlafzimmer und 1 Arbeitszimmer Bäder: 4 (1 Vollbad, 3 Duschbäder) plus Gäste-WC

4 (1 Vollbad, 3 Duschbäder) plus Gäste-WC Baujahr : 2021, Energieeffizienzklasse A

: 2021, Energieeffizienzklasse A Charity-Partner: Deutsche Krebshilfe, ein Anteil jedes Los-Pakets fließt in ihre Projekte

Deutsche Krebshilfe, ein Anteil jedes Los-Pakets fließt in ihre Projekte Annahmeschluss: 3. Januar 2027, 23:59 Uhr

3. Januar 2027, 23:59 Uhr Ziehung: 4. Januar 2027, 10:00 Uhr

Traumhausverlosung LOTTO24 spendiert 16 Lose zum Preis von 8 Für Neukunden • Ab 18 Jahren • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Vermittler gem. Whitelist • Chance 1:allen teilnehmenden Losen • Gutschein nicht auf Abos anrechenbar statt 10,00 € 50% 5,00 € Zum Angebot

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Ein gewöhnlicher Tag im Landhaus

Zwei der drei Schlafzimmer öffnen sich zum Westbalkon, jedes verfügt über ein eigenes Bad, sodass auch mit Familie oder Gästen morgens niemand warten muss. Den Laptop am Küchentisch braucht es hier nicht, denn im Erdgeschoss liegt ein separates Homeoffice mit höhenverstellbarem Schreibtisch, abgetrennt vom offenen Wohnbereich. Kochinsel und BORA-Kochfeld sind trotzdem nur wenige Schritte entfernt.

Nach Feierabend sind es rund zehn Autominuten bis zum Tegernsee, Wanderwege führen in die umliegenden Höhen und im Winter sind mehrere Skigebiete schnell erreicht. Durchdacht ist vor allem, was im Anschluss an den Ausflug folgt. Ski und Skischuhe hängen in der Garage an eigenen Halterungen, ein Vorraum hält Schnee sowie Matsch draußen und in der großen Spüle des Hauswirtschaftsraums lässt sich sogar der Hund abspritzen. Bei schlechtem Wetter locken Pilatesbereich und Klafs-Sanarium ins Untergeschoss.

Dank der Südwestausrichtung des Grundstücks liegt die Terrasse bis in den Abend in der Sonne. Später spenden Feuerschale und ein Cold-/Hot-Tub mit bis zu 40 Grad Wärme und wird es ungemütlich, brennt im Wohnzimmer der Kamin.

So sieht das neue Traumhaus am Tegernsee aus Willkommen im Tegernseer Tal, wo bewaldete Hänge und markante Gipfel den See einrahmen. Rund zehn Autominuten vom Ufer entfernt steht das neue Traumhaus und wir nehmen Sie auf einen Rundgang mit. © Unsplash Über den Tannen schweben die Gondeln den Gipfeln entgegen. Ob mit Wanderschuhen im Sommer oder mit Ski im Winter, in die Höhe geht es hier das ganze Jahr über. © Traumhausverlosung Hecken säumen die gepflasterte Zufahrt, an deren Ende ein Steinbrunnen wartet. Spätestens hier verrät das Altholz in die Jahre gekommener Scheunen an der Fassade, dass dieses Haus eine Geschichte erzählt. © Traumhausverlosung Zur Gartenseite öffnet sich das Haus mit bodentiefen Fenstern, sodass Wohnzimmer und Rasen fast ineinander übergehen. Darüber spannt sich der hölzerne Balkon. © Traumhausverlosung Bereits beim Betreten des Hauses fällt der Blick durch die deckenhohen Stahllofttüren auf das Kaminfeuer. Ein Empfang, der Lust macht, die Schuhe auszuziehen und zu bleiben. © Traumhausverlosung Weiche Sessel in warmem Orange, Eichendielen und ein knisternder Holzkamin machen das Wohnzimmer vor allem an grauen Nachmittagen zum gemütlichsten Ort des Hauses. © Traumhausverlosung Große Holzfenster fluten den Raum mit Tageslicht und öffnen ihn zum Garten. Drinnen das Feuer, draußen das Grün: Hier lebt man mitten im Geschehen. © Traumhausverlosung Salbeigrüne Fronten, dunkler Naturstein und ein BORA-Kochfeld auf der großen Insel machen die Küche zum Treffpunkt des Hauses. © Traumhausverlosung Auf den Barhockern wird probiert und vom Tag berichtet, während der Tisch am Fenster schon gedeckt ist. Ein Weinkühlschrank hält die Flasche fürs Essen kühl. © Traumhausverlosung Am langen Holztisch findet sich ausreichend Platz für Familie sowie Freunde und so mancher Abend dürfte hier länger dauern als geplant. © Traumhausverlosung Auch am Tegernsee wird gearbeitet, nur eben mit Blick in den Garten statt auf die Häuserwand gegenüber. Der höhenverstellbare Schreibtisch macht auch lange Arbeitstage angenehmer. © Traumhausverlosung Im Master-Schlafzimmer fällt der erste Blick am Morgen durch die Balkontür auf die Berge. Eine eigene Ankleide schafft Ordnung und lässt dem Raum seine Ruhe. © Traumhausverlosung Nach Stunden an der frischen Luft lädt die Wanne zum Entspannen ein. Ein eigenes Bad hat übrigens jedes der drei Schlafzimmer, so muss morgens niemand anstehen. © Traumhausverlosung Sobald die ersten Schneeflocken fallen, wird der Westbalkon zur Loge mit Panorama. Mit einer Tasse Tee in der Hand reicht die Sicht weit über das verschneite Tal. © Traumhausverlosung Ringsum knirscht der Schnee, in der Mitte lodert das Feuer. Auf der Südterrasse rückt man in Decken gehüllt zusammen und genießt den Winter unter freiem Himmel. © Traumhausverlosung Bis zu den nächsten Skigebieten ist es nicht weit. Zurück von der Piste kommen Bretter und Stiefel an feste Halterungen in der Garage und ein Vorraum hält Nässe und Matsch vom Wohnbereich fern. © Traumhausverlosung Kalte Hände, müde Beine? Ein paar Treppenstufen tiefer wartet das Klafs-Sanarium, ganz ohne Anfahrt zur Therme. © Traumhausverlosung Gleich nebenan geht es weiter mit Reformer und Yogamatte. Flackert danach der Gaskamin und läuft leise Musik, wird der Pilatesbereich zur privaten Ruheoase. © Traumhausverlosung Das Badefass vor dem Haus lässt sich auf bis zu 40 Grad erwärmen oder auf 3 Grad abkühlen. So taugt es für warme Stunden unter Sternen ebenso wie für die eiskalte Erfrischung nach dem Saunagang. © Traumhausverlosung Wenn die Berge im Abendrot verschwinden, leuchtet das Landhaus warm in die Nacht. Wem es künftig gehört, zeigt sich bei der Ziehung im Januar 2027. © Traumhausverlosung

Wie nehme ich an der Traumhausverlosung teil?

Mitmachen kann, wer mindestens ein Los-Paket kauft. Zur Auswahl stehen 16 Lose für 10 Euro, 40 Lose für 25 Euro und 56 Lose für 35 Euro. Über diesen Artikel sichern Sie sich zusätzlich 5 Euro Rabatt und können so bereits ab 5 Euro Einsatz teilnehmen. Aus allen gültigen Losen wird am Ende notariell beglaubigt ein einziges Gewinnlos gezogen.

Die Ziehung des Hauptgewinns findet am 4. Januar 2027 um 10 Uhr statt. Im Kampagnenverlauf hält die Traumhausverlosung zudem weitere Sonderauslosungen bereit, die zum gegebenen Zeitpunkt an dieser Stelle kommuniziert werden.

Sonderauslosung: Mercedes-AMG GT Coupé

Für alle, die von sportlichem Design und echtem Fahrvergnügen träumen: Bis zum 15. November 2026 wird ein Mercedes-AMG GT Coupé im Wert von 120.000 Euro verlost. Damit bietet sich die Chance auf einen Sportwagen, der auf jeder Strecke Freude macht. Alle Teilnehmenden sind automatisch dabei, sofern ihre Lose zwischen dem 16. Oktober und dem 15. November 2026 erworben wurden. Die Ziehung findet am 16. November 2026 statt.

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Der gute Zweck der Traumhausverlosung

Jeder Loskauf unterstützt automatisch die Deutsche Krebshilfe, den Haupt-Charity-Partner dieser Kampagne. Gefördert werden unter anderem Projekte wie ONCOnnect, die Krebspatienten deutschlandweit einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung verschaffen sollen.

Neben dem sozialen Beitrag wartet auf die gewinnende Person vor allem eins: ein Zuhause, in dem der Tag mit Bergblick beginnt und am Kamin endet. Die Teilnahme an der Traumhausverlosung ist noch bis zum 3. Januar 2027 möglich.

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