Statt Verkehrslärm vor dem Fenster beginnt der Tag mit einem Blick vom Balkon: Wiesen, Obstbäume und im Hintergrund die Gipfel des Tegernseer Tals. Ein Haus in Bayern zu gewinnen, mit den Bergen vor der Tür und dem See in der Nähe: Diese Chance bietet die Traumhausverlosung mit ihrem neuen Hauptgewinn im Wert von 2,8 Millionen Euro. Hinzu kommen 50.000 Euro in bar.
Los-Pakete gibt es ab 10 Euro für 16 Lose. Leser der Berliner Morgenpost sichern sich über diesen Artikel zusätzlich 5 Euro Rabatt und können so bereits ab 5 Euro Einsatz an der Verlosung teilnehmen.
Vom ersten Kaffee bis zum Abend am Feuer: Die folgenden Abschnitte führen durch einen ganz normalen Tag in diesem Anwesen und zeigen, wie Sie an der Verlosung teilnehmen.
Traumhausverlosung: Dieses Haus in Bayern wird verlost
Im Mittelpunkt steht ein vollständig eingerichtetes Landhaus im traditionellen bayerischen Stil, das im Tegernseer Tal liegt. Es ist die bislang teuerste Immobilie seit dem Start der Traumhausverlosung.
Der Gewinner wird alleiniger Eigentümer und entscheidet selbst über Einzug, Vermietung oder Verkauf. Da ausschließlich unter allen teilnehmenden Losen gezogen wird, steht am Ende sicher ein Gewinner fest.
Das Traumhaus am Tegernsee im Überblick
- Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar
- Wert der Immobilie: 2,8 Millionen Euro inklusive Einrichtung
- Region: Tegernseer Tal, ca. 10 Autominuten vom Tegernsee
- Grundstück: ca. 600 Quadratmeter, nach Südwesten ausgerichtet
- Wohn- und Nutzfläche: ca. 310 Quadratmeter zzgl. Terrassen
- Zimmer: 5 auf drei Ebenen, davon 3 Schlafzimmer und 1 Arbeitszimmer
- Bäder: 4 (1 Vollbad, 3 Duschbäder) plus Gäste-WC
- Baujahr: 2021, Energieeffizienzklasse A
- Charity-Partner: Deutsche Krebshilfe, ein Anteil jedes Los-Pakets fließt in ihre Projekte
- Annahmeschluss: 3. Januar 2027, 23:59 Uhr
- Ziehung: 4. Januar 2027, 10:00 Uhr
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Ein gewöhnlicher Tag im Landhaus
Zwei der drei Schlafzimmer öffnen sich zum Westbalkon, jedes verfügt über ein eigenes Bad, sodass auch mit Familie oder Gästen morgens niemand warten muss. Den Laptop am Küchentisch braucht es hier nicht, denn im Erdgeschoss liegt ein separates Homeoffice mit höhenverstellbarem Schreibtisch, abgetrennt vom offenen Wohnbereich. Kochinsel und BORA-Kochfeld sind trotzdem nur wenige Schritte entfernt.
Nach Feierabend sind es rund zehn Autominuten bis zum Tegernsee, Wanderwege führen in die umliegenden Höhen und im Winter sind mehrere Skigebiete schnell erreicht. Durchdacht ist vor allem, was im Anschluss an den Ausflug folgt. Ski und Skischuhe hängen in der Garage an eigenen Halterungen, ein Vorraum hält Schnee sowie Matsch draußen und in der großen Spüle des Hauswirtschaftsraums lässt sich sogar der Hund abspritzen. Bei schlechtem Wetter locken Pilatesbereich und Klafs-Sanarium ins Untergeschoss.
Dank der Südwestausrichtung des Grundstücks liegt die Terrasse bis in den Abend in der Sonne. Später spenden Feuerschale und ein Cold-/Hot-Tub mit bis zu 40 Grad Wärme und wird es ungemütlich, brennt im Wohnzimmer der Kamin.
So sieht das neue Traumhaus am Tegernsee aus
Wie nehme ich an der Traumhausverlosung teil?
Mitmachen kann, wer mindestens ein Los-Paket kauft. Zur Auswahl stehen 16 Lose für 10 Euro, 40 Lose für 25 Euro und 56 Lose für 35 Euro. Über diesen Artikel sichern Sie sich zusätzlich 5 Euro Rabatt und können so bereits ab 5 Euro Einsatz teilnehmen. Aus allen gültigen Losen wird am Ende notariell beglaubigt ein einziges Gewinnlos gezogen.
Die Ziehung des Hauptgewinns findet am 4. Januar 2027 um 10 Uhr statt. Im Kampagnenverlauf hält die Traumhausverlosung zudem weitere Sonderauslosungen bereit, die zum gegebenen Zeitpunkt an dieser Stelle kommuniziert werden.
Sonderauslosung: Mercedes-AMG GT Coupé
Für alle, die von sportlichem Design und echtem Fahrvergnügen träumen: Bis zum 15. November 2026 wird ein Mercedes-AMG GT Coupé im Wert von 120.000 Euro verlost. Damit bietet sich die Chance auf einen Sportwagen, der auf jeder Strecke Freude macht. Alle Teilnehmenden sind automatisch dabei, sofern ihre Lose zwischen dem 16. Oktober und dem 15. November 2026 erworben wurden. Die Ziehung findet am 16. November 2026 statt.
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Der gute Zweck der Traumhausverlosung
Jeder Loskauf unterstützt automatisch die Deutsche Krebshilfe, den Haupt-Charity-Partner dieser Kampagne. Gefördert werden unter anderem Projekte wie ONCOnnect, die Krebspatienten deutschlandweit einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung verschaffen sollen.
Neben dem sozialen Beitrag wartet auf die gewinnende Person vor allem eins: ein Zuhause, in dem der Tag mit Bergblick beginnt und am Kamin endet. Die Teilnahme an der Traumhausverlosung ist noch bis zum 3. Januar 2027 möglich.
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