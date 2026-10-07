Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie mit Teilnehmern aus 18 Ländern. Jeden Dienstag und Freitag wird ein millionenschwerer Jackpot ausgespielt – mit möglichen Hauptgewinnen von bis zu 120 Millionen Euro. Aktuell misst der Jackpot 120 Mio. Euro in der 1. Gewinnklasse (5 Richtige + 2 Eurozahlen). Es geht also um die Maximalsumme. Auch in der 2. Gewinnklasse (5 Richtige + 1 Eurozahl) geht es um einen enormen Betrag: Hier winken aktuell 20 Millionen Euro.

Die nächste Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen findet am Freitag, 09. Oktober 2026, statt.

Das Spielprinzip des Eurojackpots ist einfach: Insgesamt wählen Sie 7 Zahlen aus

5 Zahlen aus 50

2 Eurozahlen aus 12

Wer alle 7 Zahlen richtig tippt, knackt den Jackpot. Es gibt insgesamt 12 Gewinnklassen, sodass auch Teiltreffer attraktive Gewinne ermöglichen. Die Ziehungen finden in Helsinki statt – transparent, unabhängig und unter behördlicher Aufsicht.

Günstig Eurojackpot spielen: Chance auf Millionengewinn ab einem Euro

Für Leser der Berliner Morgenpost bietet LOTTO24 ein Willkommensangebot: 1 Euro für 2 Eurojackpot-Felder statt 5,20 Euro. Das entspricht einem Rabatt von rund 80 % – gültig nur für Neukunden.

Details vom Eurojackpot-Angebot im Überblick

Leistung Details Anzahl der Felder 2 Regulärer Gesamtpreis 5,20 Euro Aktionspreis 1,00 Euro Ersparnis 4,20 Euro (80%) Teilnahmeberechtigt Neukunden von LOTTO24 Anbieter LOTTO24 (offiziell lizensiert)

Das Angebot ist nur über diesen Aktionslink für Morgenpost-Leser zugänglich. Welche Zahlen gezogen wurden, können Sie ebenfalls hier auf morgenpost.de lesen.

In wenigen Klicks zum digitalen Eurojackpot-Spielschein

Der Einstieg ist einfach, auch für Erstnutzer:

1. Aktionsseite aufrufen

Link oder QR-Code aus der digitalen Zeitung nutzen

2. Spielschein mit 2 Feldern erscheint automatisch

Wahl zwischen selbst getippten Zahlen oder Quicktipps

3. Anmelden oder registrieren bei LOTTO24

Einfaches Nutzerkonto mit Altersverifikation

4. Schein abschicken & Bestätigung erhalten

Sofortige Teilnahme an der nächsten gewünschten Ziehung

Die digitale Quittung dient als Spielschein und ist jederzeit einsehbar.

Deshalb lohnt sich das Mitspielen

Internationale Lotterie mit besonders hohen Jackpots

Zwei Ziehungen pro Woche : Dienstag & Freitag

: Dienstag & Freitag Bei jeder Ziehung mindestens 10 Mio. Euro in Gewinnklasse 1

Dank der Teilnahme aus mehreren Ländern ist der Jackpot häufig auf hohem Niveau – die Chance auf einen großen Gewinn ist damit regelmäßig gegeben.

Online teilnehmen bei LOTTO24 - Ihre Vorteile

Offizielle Lizenz der Glücksspielbehörde

App für iOS & Android verfügbar

Automatische Gewinnbenachrichtigung

Bequeme Zahlungsmethoden

Digitale Quittung statt Papierbeleg

Nie wieder den Spielschein verlieren

Sicherheit und Datenschutz stehen im Vordergrund – inkl. Trusted Shops Käuferschutz und SSL-verschlüsselter Übertragung.

Aktuelle Nutzermeinungen über LOTTO24

LOTTO24 ist bei Trusted Shops mit 4,32 von 5 Sternen bewertet – basierend auf über 32.500 Kundenmeinungen (Stand April 2025). Das Unternehmen trägt das Trusted Shops-Gütesiegel, das geprüfte Prozesse und Sicherheit bestätigt.

Jetzt testen und sparen – Nur 1 Euro für 2 Felder

Dieses Angebot richtet sich exklusiv an neue Nutzer, die LOTTO24 ausprobieren möchten.

Mit 2 Feldern statt nur einem wird Ihre Gewinnchance auf Anhieb deutlich erhöht – und das bei geringem Einsatz.

Häufige Fragen zum Angebot und zur Teilnahme

1. Wer darf teilnehmen?

Nur Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Altersprüfung erfolgt bei Registrierung.

2.Für wen gilt das Angebot?

Für Neukunden, die den Aktionslink nutzen

3. Muss ich die Felder selbstständig ausfüllen?

Nein, Quicktipps stehen ebenfalls zur Verfügung.

4. Wie funktioniert die Zahlung?

Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder weiteren sicheren Methoden.

5. Wo sehe ich, ob ich gewonnen habe?

Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und sehen alle Details im Nutzerkonto.

6. Ist eine Abo-Verpflichtung enthalten?

Nein, es handelt sich um eine einmalige Teilnahme. Folgeziehungen sind optional.

Ab 18 Jahren • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist • Gewinnwahrscheinlichkeit 1:140 Mio.