Die Traumhausverlosung geht in eine neue Runde, diesmal am Tegernsee: In Oberbayern steht ein Landhaus im Wert von 2,8 Millionen Euro zur Auslosung, hinzu kommen 50.000 Euro in bar. Es ist das bislang teuerste Haus seit dem Start der Verlosung.

Los-Pakete gibt es ab 10 Euro für 16 Lose. Unsere Leserschaft sichert sich über diesen Artikel zusätzlich 5 Euro Rabatt und kann so bereits ab 5 Euro Einsatz an der Verlosung teilnehmen. Im Folgenden lesen Sie, wo das Haus steht, wie es ausgestattet ist und wie die Teilnahme gelingt.

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Traumhausverlosung: Das gibt es zu gewinnen

Im Mittelpunkt der aktuellen Verlosung steht ein freistehendes Einfamilienhaus im traditionellen bayerischen Landhausstil. Das Anwesen hat einen Gesamtwert von 2,8 Millionen Euro und wird komplett möbliert übergeben.

Der Gewinner erhält das Haus zu 100 Prozent als Eigentum und entscheidet selbst, ob er einzieht, vermietet oder verkauft. Hinzu kommen 50.000 Euro in bar. Gezogen wird unter allen teilnehmenden Losen, ein neuer Besitzer steht also in jedem Fall fest.

Das Traumhaus am Tegernsee im Überblick Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar

Haus plus 50.000 Euro in bar Wert der Immobilie: 2,8 Millionen Euro inklusive Einrichtung

2,8 Millionen Euro inklusive Einrichtung Region: Tegernseer Tal, ca. 10 Autominuten vom Tegernsee

Tegernseer Tal, ca. 10 Autominuten vom Tegernsee Grundstück: ca. 600 Quadratmeter, nach Südwesten ausgerichtet

ca. 600 Quadratmeter, nach Südwesten ausgerichtet Wohn- und Nutzfläche: ca. 310 Quadratmeter zzgl. Terrassen

ca. 310 Quadratmeter zzgl. Terrassen Zimmer: 5 auf drei Ebenen, davon 3 Schlafzimmer und 1 Arbeitszimmer

5 auf drei Ebenen, davon 3 Schlafzimmer und 1 Arbeitszimmer Bäder: 4 (1 Vollbad, 3 Duschbäder) plus Gäste-WC

4 (1 Vollbad, 3 Duschbäder) plus Gäste-WC Baujahr : 2021, Energieeffizienzklasse A

: 2021, Energieeffizienzklasse A Charity-Partner: Deutsche Krebshilfe, ein Anteil jedes Los-Pakets fließt in ihre Projekte

Deutsche Krebshilfe, ein Anteil jedes Los-Pakets fließt in ihre Projekte Annahmeschluss: 3. Januar 2027, 23:59 Uhr

3. Januar 2027, 23:59 Uhr Ziehung: 4. Januar 2027, 10:00 Uhr

Wo befindet sich das Landhaus?

Das Traumhaus liegt im Tegernseer Tal in Oberbayern, rund zehn Autominuten vom Tegernsee entfernt. Rund um das Grundstück prägen Berge, Wiesen und junge Obstbäume das Bild. Im Winter erreichen Sie von hier aus mehrere Skigebiete, im Sommer beginnen die Wanderwege nahezu vor der Haustür. Am See selbst warten Badestellen, Bootsfahrten und eine vielfältige Gastronomie.

So sieht das neue Traumhaus am Tegernsee aus Willkommen im Tegernseer Tal, wo bewaldete Hänge und markante Gipfel den See einrahmen. Rund zehn Autominuten vom Ufer entfernt steht das neue Traumhaus und wir nehmen Sie auf einen Rundgang mit. © Unsplash Über den Tannen schweben die Gondeln den Gipfeln entgegen. Ob mit Wanderschuhen im Sommer oder mit Ski im Winter, in die Höhe geht es hier das ganze Jahr über. © Traumhausverlosung Hecken säumen die gepflasterte Zufahrt, an deren Ende ein Steinbrunnen wartet. Spätestens hier verrät das Altholz in die Jahre gekommener Scheunen an der Fassade, dass dieses Haus eine Geschichte erzählt. © Traumhausverlosung Zur Gartenseite öffnet sich das Haus mit bodentiefen Fenstern, sodass Wohnzimmer und Rasen fast ineinander übergehen. Darüber spannt sich der hölzerne Balkon. © Traumhausverlosung Bereits beim Betreten des Hauses fällt der Blick durch die deckenhohen Stahllofttüren auf das Kaminfeuer. Ein Empfang, der Lust macht, die Schuhe auszuziehen und zu bleiben. © Traumhausverlosung Weiche Sessel in warmem Orange, Eichendielen und ein knisternder Holzkamin machen das Wohnzimmer vor allem an grauen Nachmittagen zum gemütlichsten Ort des Hauses. © Traumhausverlosung Große Holzfenster fluten den Raum mit Tageslicht und öffnen ihn zum Garten. Drinnen das Feuer, draußen das Grün: Hier lebt man mitten im Geschehen. © Traumhausverlosung Salbeigrüne Fronten, dunkler Naturstein und ein BORA-Kochfeld auf der großen Insel machen die Küche zum Treffpunkt des Hauses. © Traumhausverlosung Auf den Barhockern wird probiert und vom Tag berichtet, während der Tisch am Fenster schon gedeckt ist. Ein Weinkühlschrank hält die Flasche fürs Essen kühl. © Traumhausverlosung Am langen Holztisch findet sich ausreichend Platz für Familie sowie Freunde und so mancher Abend dürfte hier länger dauern als geplant. © Traumhausverlosung Auch am Tegernsee wird gearbeitet, nur eben mit Blick in den Garten statt auf die Häuserwand gegenüber. Der höhenverstellbare Schreibtisch macht auch lange Arbeitstage angenehmer. © Traumhausverlosung Im Master-Schlafzimmer fällt der erste Blick am Morgen durch die Balkontür auf die Berge. Eine eigene Ankleide schafft Ordnung und lässt dem Raum seine Ruhe. © Traumhausverlosung Nach Stunden an der frischen Luft lädt die Wanne zum Entspannen ein. Ein eigenes Bad hat übrigens jedes der drei Schlafzimmer, so muss morgens niemand anstehen. © Traumhausverlosung Sobald die ersten Schneeflocken fallen, wird der Westbalkon zur Loge mit Panorama. Mit einer Tasse Tee in der Hand reicht die Sicht weit über das verschneite Tal. © Traumhausverlosung Ringsum knirscht der Schnee, in der Mitte lodert das Feuer. Auf der Südterrasse rückt man in Decken gehüllt zusammen und genießt den Winter unter freiem Himmel. © Traumhausverlosung Bis zu den nächsten Skigebieten ist es nicht weit. Zurück von der Piste kommen Bretter und Stiefel an feste Halterungen in der Garage und ein Vorraum hält Nässe und Matsch vom Wohnbereich fern. © Traumhausverlosung Kalte Hände, müde Beine? Ein paar Treppenstufen tiefer wartet das Klafs-Sanarium, ganz ohne Anfahrt zur Therme. © Traumhausverlosung Gleich nebenan geht es weiter mit Reformer und Yogamatte. Flackert danach der Gaskamin und läuft leise Musik, wird der Pilatesbereich zur privaten Ruheoase. © Traumhausverlosung Das Badefass vor dem Haus lässt sich auf bis zu 40 Grad erwärmen oder auf 3 Grad abkühlen. So taugt es für warme Stunden unter Sternen ebenso wie für die eiskalte Erfrischung nach dem Saunagang. © Traumhausverlosung Wenn die Berge im Abendrot verschwinden, leuchtet das Landhaus warm in die Nacht. Wem es künftig gehört, zeigt sich bei der Ziehung im Januar 2027. © Traumhausverlosung

Bereits die Fassade erzählt eine Geschichte: Das Obergeschoss ist mit restauriertem Altholz in die Jahre gekommener Scheunen verkleidet, darunter weißer Putz und dreifach verglaste Holzfenster. Hinter der traditionellen Optik verbirgt sich jedoch ein moderner Bau: Das Anwesen wurde 2021 errichtet und erreicht die Energieeffizienzklasse A.

Im Erdgeschoss öffnet sich ein großer Wohn-, Ess- und Kochbereich mit Blick auf die Terrasse. Herzstück ist ein Holzkamin, um den sich Sofa und Sessel gruppieren. Die Designküche im Landhausstil mit Kochinsel, BORA-Kochfeld und Weinkühlschrank ist so angelegt, dass beim Kochen alle beisammen sind. Ebenfalls im Erdgeschoss liegt ein Arbeitszimmer mit höhenverstellbarem Schreibtisch.

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Alle Fakten in der Übersicht:

Bereich Ausstattung Schlafzimmer Drei Schlafzimmer im Obergeschoss, jeweils mit eigenem Bad; das Master-Schlafzimmer zusätzlich mit Ankleide und Badewanne Balkon Rund zehn Quadratmeter großer Westbalkon mit Bergblick Wellness Wellness- und Pilatesbereich im Untergeschoss mit Klafs-Sanarium, Lounge und Gaskamin Terrasse Südterrasse mit Cold-/Hot-Tub, Feuerschale und Außendusche Garage Tesla-Wallbox und Halterungen für Ski sowie Skischuhe Hauswirtschaftsraum Große Spüle, etwa für den Hund nach dem Spaziergang

Was den Grundriss so besonders macht

Der Grundriss folgt einer klaren Logik: oben schlafen, in der Mitte leben, unten entspannen. Das Erdgeschoss gehört dem gemeinsamen Alltag. Küche, Essplatz und Wohnbereich gehen offen ineinander über, ein separates Arbeitszimmer schafft ausreichend Ruhe zur Konzentration.

Darüber liegen die drei Schlafzimmer, zwei davon mit Zugang zum Balkon, darunter der Wellness- und Pilatesbereich. Nach draußen setzt sich das Haus über die Terrassen fort, eingebettet in ein rund 600 Quadratmeter großes Grundstück mit Südwestausrichtung.

© Traumhausverlosung

Haus am Tegernsee gewinnen: So funktioniert die Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt über den Kauf von Los-Paketen: 16 Lose kosten 10 Euro, 40 Lose 25 Euro und 56 Lose 35 Euro. Über diesen Artikel sichern Sie sich zusätzlich 5 Euro Rabatt und können so bereits ab 5 Euro Einsatz teilnehmen. Jedes gültige Los nimmt automatisch an der Ziehung teil, die notariell beglaubigt wird. Die gewinnende Person wird anschließend persönlich kontaktiert.

Neben dem Hauptgewinn sind im Verlauf der Kampagne weitere Sonderauslosungen für alle teilnehmenden Lose vorgesehen. Diese werden zum jeweiligen Zeitpunkt an dieser Stelle kommuniziert.

Sonderauslosung: Mercedes-AMG GT Coupé

Für alle, die von sportlichem Design und echtem Fahrvergnügen träumen: Bis zum 15. November 2026 wird ein Mercedes-AMG GT Coupé im Wert von 120.000 Euro verlost. Damit bietet sich die Chance auf einen Sportwagen, der auf jeder Strecke Freude macht. Alle Teilnehmenden sind automatisch dabei, sofern ihre Lose zwischen dem 16. Oktober und dem 15. November 2026 erworben wurden. Die Ziehung findet am 16. November 2026 statt.

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Wann findet die Ziehung der Traumhausverlosung statt?

Der Losverkauf für das Traumhaus am Tegernsee läuft bis zum 3. Januar 2027 um 23:59 Uhr. Die Ziehung des Hauptgewinns findet am 4. Januar 2027 um 10 Uhr statt.

Ist die Traumhausverlosung seriös?

Die Traumhausverlosung ist von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) als Soziallotterie genehmigt. Veranstalter ist die gemeinnützige Dreamify gGmbH. Die Vermittlung übernimmt die LOTTO24 AG, die für diese Tätigkeit eine offizielle Erlaubnis besitzt.

Dass bei jeder Ziehung tatsächlich jemand gewinnt, lässt sich auf der Website der Traumhausverlosung nachvollziehen: Dort sind alle bisherigen Gewinner zu sehen, teils sogar in Videos von der Schlüsselübergabe vor ihrem neuen Zuhause.

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Was passiert, wenn ich das Traumhaus am Tegernsee gewinne?

Der Gewinner wird alleiniger Eigentümer des Hauses. Einziehen, Vermieten und Verkaufen sind gleichermaßen möglich. Die 50.000 Euro in bar können etwa für Umzug, laufende Kosten oder eigene Wünsche rund um das neue Eigentum genutzt werden.

Die Unterstützung sozialer Projekte

Haupt-Charity-Partner der aktuellen Kampagne ist die Deutsche Krebshilfe. Mit jedem gekauften Los-Paket fließt ein Anteil an Projekte wie ONCOnnect, die Krebspatienten in ganz Deutschland den Weg zu einer Behandlung auf höchstem Niveau ebnen sollen.

Mit dem Landhaus im Tegernseer Tal setzt die Traumhausverlosung ihre Reihe fort und verbindet die Chance auf ein Zuhause zwischen Bergen und See mit gesellschaftlichem Engagement.

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