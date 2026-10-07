Die erste Ziehung bei Lotto 6aus49 nach dem jüngsten Jackpot-Gewinn brachte keinen weiteren Volltreffer. Nun richtet sich der Blick auf Mittwoch (7. Oktober). Die aktuellen Gewinnzahlen, Treffer und Quoten folgen hier nach der Auslosung.

Lotto 6aus49 am Mittwoch (7.10.): Wie hoch ist der Jackpot?

Bei der Lottoziehung am Mittwoch (7. Oktober) stehen rund sechs Millionen Euro im Jackpot. Gegenüber der Samstagsziehung wächst der mögliche Hauptgewinn damit um etwa zwei Millionen Euro. Deutlich höher fällt der mögliche Gewinn beim Eurojackpot aus: Nach dem ausgebliebenen Volltreffer vom Freitag lagen bei der Dienstagsziehung erstmals seit Mai wieder 120 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse. ANZEIGE: Hier können Sie exklusiv vier Lottofelder für nur einen Euro spielen*.

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Lotto 6aus49: Alle Zahlen und Gewinnquoten vom Mittwoch (7.10.)

Die Gewinnzahlen und die Superzahl von 6aus49 sowie die Gewinnzahlen aus Spiel 77 und Super 6 vom Mittwoch, dem 7. Oktober, in der Übersicht:

6aus49: x - x - x - x - x - x (Ergebnisse folgen)

x - x - x - x - x - x (Ergebnisse folgen) Superzahl: x (Ergebnisse folgen)

x (Ergebnisse folgen) Super 6: x - x - x - x - x - x (Ergebnisse folgen)

x - x - x - x - x - x (Ergebnisse folgen) Spiel 77: x - x - x - x - x - x - x (Ergebnisse folgen)

Alle Angaben ohne Gewähr.

Die offiziellen Trefferzahlen und Gewinnquoten der 6aus49-Ziehung vom 7. Oktober in der Übersicht:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 6 Richtige + Superzahl (Ergebnisse folgen) (Ergebnisse folgen) 2 6 Richtige 3 5 Richtige + Superzahl 4 5 Richtige 5 4 Richtige + Superzahl 6 4 Richtige 7 3 Richtige + Superzahl 8 3 Richtige 9 2 Richtige + Superzahl

Alle Angaben ohne Gewähr.

Lotto 6aus49 am Mittwoch (7.10.): Wann findet die Ziehung statt?

Die Mittwochsziehung von Lotto 6aus49 startet um 18.25 Uhr. Unter staatlicher Aufsicht werden zunächst die sechs Gewinnzahlen und anschließend die Superzahl ermittelt. Die Samstagsziehung beginnt dagegen um 19.25 Uhr. Ob tatsächlich jemand den Jackpot geknackt hat, zeigt sich kurze Zeit später. Bis zur Veröffentlichung der Gewinnquoten dauert es etwas länger, da zunächst alle Spieleinsätze ausgewertet werden müssen.

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Lotto 6aus49 vom 7. Oktober: Livestream im Internet

Im Fernsehen wird die Ziehung von Lotto 6aus49 nicht mehr gezeigt. Das gilt auch für den Eurojackpot. Wer die Ermittlung der Gewinnzahlen live verfolgen möchte, kann den Livestream im Internet nutzen. Sowohl die Samstags- als auch die Mittwochsziehung werden auf der offiziellen Lotto-Seite übertragen.

Lottozahlen und Quoten der letzten Ziehung vom 3. Oktober

Bei der Samstagsziehung blieb der Jackpot unbesetzt. Sieben Spielscheine trafen alle sechs Gewinnzahlen, verfehlten jedoch die passende Superzahl. Dafür erhalten die Gewinner jeweils 302.528,10 Euro.

Diese Zahlen wurden am 3. Oktober gezogen:

6aus49: 5 – 7 – 19 – 24 – 33 – 46

5 – 7 – 19 – 24 – 33 – 46 Superzahl: 0

0 Super 6: 7 – 6 – 3 – 4 – 8 – 7 – 7

7 – 6 – 3 – 4 – 8 – 7 – 7 Spiel 77: 0 – 9 – 7 – 7 – 4 – 6

Alle Treffer und Quoten der 6aus49-Ziehung vom Samstag, 3. Oktober:

Klasse Gewinnzahlen Treffer Quoten in Euro 1 6 Richtige + Superzahl 0 unbesetzt 2 6 Richtige 7 302.528,10 3 5 Richtige + Superzahl 106 6925,80 4 5 Richtige 1082 2022,40 5 4 Richtige + Superzahl 3742 162,20 6 4 Richtige 46.108 31,20 7 3 Richtige + Superzahl 58.530 20,90 8 3 Richtige 698.989 8,30 9 2 Richtige + Superzahl 385.177 6,00

Alle Angaben ohne Gewähr.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Lotto 6aus49

Spielanleitung für das Glücksspiel Lotto 6aus49

Tipps für die Lotterie 6aus49 können Teilnehmer sowohl über die Webseite „Lotto.de“ als auch traditionell über Spielscheine abgeben. Diese verkauft im Prinzip jede Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften. Auf den Spielscheinen für 6aus49 stehen zwölf Felder mit je 49 Zahlen, auf denen Spieler jeweils sechs Zahlen ihrer Wahl ankreuzen. Die Superzahl wird mit der letzten Ziffer der Spielscheinnummer automatisch vergeben, die Lotto-Teilnehmer haben darauf keinen Einfluss.

Unter staatlicher Aufsicht werden die Gewinnzahlen aus der Lostrommel gezogen. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa | Arne Dedert

Einen Gewinn erzielen Teilnehmer mit mindestens zwei übereinstimmenden Gewinnzahlen plus korrekter Superzahl, den Lotto-Jackpot dagegen erst bei einer vollständigen Übereinstimmung der Zahlen. Die Gewinnchance hierfür liegt bei 1 zu 140 Millionen. Ob der Schein gewonnen hat, zeigt sich bei der entsprechenden Ziehung: Die Auslosungen finden jeden Mittwoch und jeden Samstag statt.

In Verbindung mit Lotto 6aus49 können alle Lottospieler zusätzlich an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der Glücksspirale teilnehmen. Wichtig: Die Teilnahme an Lotto 6aus49 und anderen Glücksspielen ist ab 18 Jahren erlaubt.

Wo finde ich die aktuellen Lotto-Gewinnzahlen?

Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen und Quoten erfolgt auf „Lotto.de“, im Videotext und auf diversen Nachrichtenportalen, unter anderem in den Artikeln unserer Redaktion.

Lotto 6aus49, Zusatzlotterien, Glücksspirale: Was kostet ein Spielschein?

Der Einsatz für ein Kästchen oder einen Tipp bei Lotto 6aus49 beträgt 1,20 Euro. Hinzu kommt die Bearbeitungsgebühr der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft für einen Spielschein. Der Spieleinsatz für die Zusatzlotterien beträgt 2,50 Euro bei Spiel 77 und 1,25 Euro bei Super 6. Die Teilnahme an der Glücksspirale kostet fünf Euro.

Ein vollständiger Lottoschein mit zwölf Tippfeldern für eine Ziehung kostet insgesamt 14,40 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Mit der Auswahl weiterer Ziehungen oder Zusatzlotterien erhöht sich der Spieleinsatz.

Pro Tippfeld werden in der Lotterie 6aus49 sechs Gewinnzahlen vergeben (Archivbild). © Peter Steffen/dpa | Peter Steffen

Lotto: Wie viel kann man bei 6aus49 gewinnen?

Im Spiel 6aus49 gibt es neun Gewinnklassen – und nur in Gewinnklasse 9 (zwei Richtige + Superzahl) eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 (drei Richtige) bis 1 (sechs Richtige + Superzahl) hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinner in der jeweiligen Gewinnklasse und vom Ausschüttungsanteil ab.

Seit dem 1. November 2023 gibt es im Spiel 6aus49 keine Zwangsausschüttung mehr. Die maximale Gewinnsumme beim Jackpot beträgt dagegen 50 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weiter steigt der Jackpot nicht, auch wenn ihn wiederholt kein Teilnehmer knackt.

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