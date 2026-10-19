Wer auf den Balkon tritt und über die Ostsee blickt, ohne dass sich ein einziges Nachbarhaus dazwischenschiebt, versteht schnell, warum dieses Haus an der Kieler Bucht der aktuelle Hauptgewinn der Traumhausverlosung ist. 2,1 Millionen Euro ist es wert, hinzu kommen 50.000 Euro in bar und noch bis zum 25. Oktober 2026 können Sie der glückliche Gewinner werden.
Hier trifft ein traditionelles Reetdach auf reduziertes Design, große Fenster öffnen den Blick aufs Wasser und nur wenige Minuten trennen das Grundstück vom Strand. Wie sich die Besonderheit des Ostsee-Hauses im Einzelnen zeigt und wie die Teilnahme funktioniert, erklären die folgenden Abschnitte.
Traumhausverlosung: Das gibt es zu gewinnen
Im Mittelpunkt steht ein vollständig eingerichtetes Anwesen an der Kieler Bucht, ausgestattet mit Möbeln der Schöner-Wohnen-Kollektion. Wer gewinnt, wird alleiniger Eigentümer und entscheidet danach selbst, ob eingezogen, vermietet oder verkauft wird. Da die Ziehung ausschließlich unter allen teilnehmenden Losen erfolgt, ist ein Gewinner sicher.
Alle Eckdaten zum Haus an der Ostseeküste
- Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar
- Wert der Immobilie: 2,1 Millionen Euro
- Region: Kieler Bucht
- Grundstück: ca. 2.400 Quadratmeter
- Wohn- und Nutzfläche: ca. 148 Quadratmeter
- Schlafzimmer: 3
- Bäder: 2
- Annahmeschluss: 25. Oktober 2026, 23:59 Uhr
- Ziehung: 26. Oktober 2026, 10:00 Uhr
- Neukunden-Aktion: 16 Lose bereits ab 5 statt 10 Euro
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Was ist zur Lage des Anwesens bekannt?
Zwischen Kiel und Fehmarn erstreckt sich die Kieler Bucht, eines der bekanntesten Segelreviere Deutschlands. Genau hier liegt das Grundstück, keine fünf Minuten vom Wasser entfernt und mit einem Blick auf die See, der sich durch keinen Neubau getrübt werden kann. Weiße Sandstrände wechseln sich mit markanten Steilklippen ab und wer künftig hier lebt, hat Segeltörns, Wasserski und morgendliches Schwimmen praktisch vor der Tür.
So sieht das neue Ostsee-Traumhaus aus
Selten treffen zwei so unterschiedliche Einrichtungsstile aufeinander wie hier: das traditionelle Reetdach eines Friesenhauses und die klare, reduzierte Formensprache des japanischen Japandi-Stils. Natürliche Materialien, eine zurückhaltende Farbwelt und eine Ausstattung, die eher auf Langlebigkeit als auf kurzfristigen Glanz setzt, prägen das Anwesen. Eine offene Küche mit Wohnbereich, mehrere Schlafzimmer und Bäder sowie eine separate Lese-Lounge, die als Arbeitszimmer dient, verteilen sich über das großzügige Grundstück.
Wie gelingt die Teilnahme an der Traumhausverlosung?
Mitmachen kann, wer mindestens eines der Lospakete kauft. Aus allen gültigen Losen wird am Ende notariell beglaubigt ein einziges Gewinnerlos gezogen. Hierfür stehen folgende Pakete bereit: 16 Lose für 5 Euro, 40 Lose für 20 Euro und 56 Lose für 30 Euro.
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Los kaufen und Gutes bewirken
Wer ein Los kauft, unterstützt automatisch die Stiftung RTL, Wir helfen Kindern e. V., den Haupt-Charity-Partner dieser Kampagne. Die Organisation engagiert sich in Deutschland gegen Kinderarmut und für Kinderrechte.
Wie viel dabei zusammenkommen kann, zeigt die vorangegangene Nordsee-Verlosung aus dem September 2025: Damals flossen rund 1,74 Millionen Euro in Projekte der Stiftung, darunter Programme zu Ernährung, Bildung und kindgerechten Räumen in verschiedenen Regionen Deutschlands.
Neben dem sozialen Beitrag wartet auf die gewinnende Person vor allem eins: das Haus an der Kieler Bucht mit seinem Blick aufs Meer. Wer sich davon angesprochen fühlt, kann bei der Traumhausverlosung noch bis zum 25. Oktober 2026 mitmachen.
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