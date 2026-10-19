Wer auf den Balkon tritt und über die Ostsee blickt, ohne dass sich ein einziges Nachbarhaus dazwischenschiebt, versteht schnell, warum dieses Haus an der Kieler Bucht der aktuelle Hauptgewinn der Traumhausverlosung ist. 2,1 Millionen Euro ist es wert, hinzu kommen 50.000 Euro in bar und noch bis zum 25. Oktober 2026 können Sie der glückliche Gewinner werden.

Hier trifft ein traditionelles Reetdach auf reduziertes Design, große Fenster öffnen den Blick aufs Wasser und nur wenige Minuten trennen das Grundstück vom Strand. Wie sich die Besonderheit des Ostsee-Hauses im Einzelnen zeigt und wie die Teilnahme funktioniert, erklären die folgenden Abschnitte.

Traumhausverlosung: Das gibt es zu gewinnen

Im Mittelpunkt steht ein vollständig eingerichtetes Anwesen an der Kieler Bucht, ausgestattet mit Möbeln der Schöner-Wohnen-Kollektion. Wer gewinnt, wird alleiniger Eigentümer und entscheidet danach selbst, ob eingezogen, vermietet oder verkauft wird. Da die Ziehung ausschließlich unter allen teilnehmenden Losen erfolgt, ist ein Gewinner sicher.

Alle Eckdaten zum Haus an der Ostseeküste Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar

Haus plus 50.000 Euro in bar Wert der Immobilie: 2,1 Millionen Euro

2,1 Millionen Euro Region: Kieler Bucht

Kieler Bucht Grundstück: ca. 2.400 Quadratmeter

ca. 2.400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche : ca. 148 Quadratmeter

: ca. 148 Quadratmeter Schlafzimmer: 3

3 Bäder: 2

2 Annahmeschluss: 25. Oktober 2026, 23:59 Uhr

25. Oktober 2026, 23:59 Uhr Ziehung: 26. Oktober 2026, 10:00 Uhr

26. Oktober 2026, 10:00 Uhr Neukunden-Aktion: 16 Lose bereits ab 5 statt 10 Euro

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Was ist zur Lage des Anwesens bekannt?

Zwischen Kiel und Fehmarn erstreckt sich die Kieler Bucht, eines der bekanntesten Segelreviere Deutschlands. Genau hier liegt das Grundstück, keine fünf Minuten vom Wasser entfernt und mit einem Blick auf die See, der sich durch keinen Neubau getrübt werden kann. Weiße Sandstrände wechseln sich mit markanten Steilklippen ab und wer künftig hier lebt, hat Segeltörns, Wasserski und morgendliches Schwimmen praktisch vor der Tür.

So sieht das neue Ostsee-Traumhaus aus Willkommen an der Kieler Bucht, wo Ostseewind und weite Sandstrände ein Lebensgefühl schaffen, das man so schnell nicht vergisst. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch das neue Traumhaus. © Traumhausverlosung Aus der Vogelperspektive wird deutlich, wie großzügig das Grundstück geschnitten ist und wie viel Abstand das Anwesen seinen Bewohnern zur Nachbarschaft lässt. © Traumhausverlosung Reetdach trifft auf reduzierte Formensprache: Schon von außen zeigt das Haus, wie Friesenhaus-Architektur und der klare Japandi-Stil zusammenfinden. © Traumhausverlosung Nur wenige Schritte trennen die Haustür vom Wasser, ein Umstand, der sich bereits beim Blick von der Auffahrt aus erahnen lässt. © Traumhausverlosung Rasenfläche, ein kleines Gartenhaus und reichlich Platz für ein Picknick zeigen, wie viel Raum dieses Grundstück tatsächlich bietet. © Traumhausverlosung Von oben offenbart die Terrasse ihre klare Aufteilung, mit direktem Sichtkontakt zur Ostsee. © Traumhausverlosung Massives Holz und eine lange Tafel: Die Dining-Area ist auf lange Abende im Freien und viele Gäste ausgelegt. © Traumhausverlosung Der Big Green Egg ist das Herzstück der Grillzone und macht Kochen im Freien zu einem eigenen kleinen Ritual. © Traumhausverlosung In der Nähe der Grillstelle liegt eine zweite, ruhigere Lounge, gedacht für alle, die lieber chillen als grillen. © Traumhausverlosung Im Wohnbereich sorgen Sofa und Fernsehecke für Alltagstauglichkeit, ganz ohne auf das reduzierte Gesamtkonzept zu verzichten. © Traumhausverlosung Ein Kamin liefert dem Wohnbereich seine Wärme und wird schnell zum meistgenutzten Platz im Haus. © Traumhausverlosung Die maßgefertigte Küche verbindet klare Linien mit hochwertiger Verarbeitung und wird zum natürlichen Treffpunkt beim Kochen. © Traumhausverlosung Das Hauptschlafzimmer im Obergeschoss ist bewusst zurückhaltend gestaltet. Ein Raum, der zur Ruhe einlädt statt abzulenken. © Traumhausverlosung Die separate Lese-Lounge lädt dazu ein, ungestört in andere Welten einzutauchen, ganz bei sich und dem eigenen Buch. © Traumhausverlosung Ebenfalls im Obergeschoss liegt ein weiteres Schlafzimmer, geprägt von der schrägen Dachform und einer eigenen, ruhigen Atmosphäre. © Traumhausverlosung Das Badezimmer grenzt direkt an das Sanarium, sodass Baden und kurze Wellness-Auszeiten nah beieinanderliegen. © Traumhausverlosung Auf dem Balkon mit dem Meer bis zum Horizont zeigt sich, warum dieses Haus mehr als eine Adresse ist. Diesen Ausblick kann man sich nicht kaufen, sondern mit etwas Glück nur gewinnen. © Traumhausverlosung

Selten treffen zwei so unterschiedliche Einrichtungsstile aufeinander wie hier: das traditionelle Reetdach eines Friesenhauses und die klare, reduzierte Formensprache des japanischen Japandi-Stils. Natürliche Materialien, eine zurückhaltende Farbwelt und eine Ausstattung, die eher auf Langlebigkeit als auf kurzfristigen Glanz setzt, prägen das Anwesen. Eine offene Küche mit Wohnbereich, mehrere Schlafzimmer und Bäder sowie eine separate Lese-Lounge, die als Arbeitszimmer dient, verteilen sich über das großzügige Grundstück.

Wie gelingt die Teilnahme an der Traumhausverlosung?

Mitmachen kann, wer mindestens eines der Lospakete kauft. Aus allen gültigen Losen wird am Ende notariell beglaubigt ein einziges Gewinnerlos gezogen. Hierfür stehen folgende Pakete bereit: 16 Lose für 5 Euro, 40 Lose für 20 Euro und 56 Lose für 30 Euro.

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Los kaufen und Gutes bewirken

Wer ein Los kauft, unterstützt automatisch die Stiftung RTL, Wir helfen Kindern e. V., den Haupt-Charity-Partner dieser Kampagne. Die Organisation engagiert sich in Deutschland gegen Kinderarmut und für Kinderrechte.

Wie viel dabei zusammenkommen kann, zeigt die vorangegangene Nordsee-Verlosung aus dem September 2025: Damals flossen rund 1,74 Millionen Euro in Projekte der Stiftung, darunter Programme zu Ernährung, Bildung und kindgerechten Räumen in verschiedenen Regionen Deutschlands.

Neben dem sozialen Beitrag wartet auf die gewinnende Person vor allem eins: das Haus an der Kieler Bucht mit seinem Blick aufs Meer. Wer sich davon angesprochen fühlt, kann bei der Traumhausverlosung noch bis zum 25. Oktober 2026 mitmachen.

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