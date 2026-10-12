Neulich habe ich einen Sketch von Comedian Till Reiners gesehen, in dem er der deutschen Küche eine einfache Regel zuschreibt: „Alles, was über 2000 Kalorien hat, ist lecker in Deutschland.“ Darüber lässt sich streiten. Bei einer anderen Beobachtung musste ich ihm allerdings recht geben: Hierzulande überbacken wir einfach unheimlich gern alles mit Käse. Und mal ehrlich: Als Auflauf schmecken viele Dinge eben noch ein bisschen besser. Keine Sorge, von den besagten 2000 Kalorien sind wir bei diesem Exemplar weit entfernt. Dafür kommen Gyros, Nudeln, Gemüse und eine goldbraune Käseschicht zusammen. Kann eigentlich nur gut werden. Und das wird es auch.

Rezept: Gyros-Nudel-Auflauf

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4–6 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 45 Minuten

: ca. 45 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion (bei 6) ca. 35 g E, 41 g F, 28 g KH, 640 kcal

Zutatenliste:

2 Spitzpaprikaschoten (z. B. grüne und rote)

250 g Champignons

5 Stiele Oregano

2 EL Öl (z. B. Sonnenblumenöl)

600 g eingelegtes Gyrosfleisch mit Zwiebeln (pfannenfertig)

Salz, Pfeffer

250 g Schlagsahne

250 g Schmand

200 g kurze Makkaroni

100 g geriebener Gouda

1 Paprika waschen, putzen und in Streifen schneiden. Pilze säubern, putzen und halbieren. Oregano waschen, trocken schütteln und fein hacken.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze 200 °C/Umluft: 180 °C). Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Gyrosfleisch darin kräftig anbraten. Pilze und Paprika zufügen und ca. 5 Minuten mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 250 ml Wasser, Sahne und Schmand zugeben, aufkochen und abschmecken. Nudeln und Oregano untermischen.

3 Alles in einer Auflaufform (ca. 19 × 26 cm; 6 cm Höhe) verteilen und mit Käse bestreuen. Im heißen Ofen 20–25 Minuten backen.

fmg