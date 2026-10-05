Für dieses Gericht möchte ich Ihnen eine ganz klare (Achtung, unbezahlte Werbung) Einkaufsempfehlung geben: Maishähnchen. Jaaaa, es ist etwas teurer als das daneben auf jeden Fall verblassende Standardhähnchen. Allein schon wegen der Farbe: Durch die Fütterung mit einem hohen Maisanteil wird das Fleisch nicht nur besonders saftig, die Haut bekommt auch ihre typische gelbliche Farbe. In gut sortierten Supermärkten oder auf dem Wochenmarkt bekommen Sie mittlerweile auch so genannte Kikok-Hähnchen. Diese Maishähnchen dürfen besonders langsam heranwachsen und überzeugen mit einer guten Fleischqualität – daher werden sie auch „Slow-Huhn“ genannt. Und falls Sie das Filet mit Haut bekommen: schlagen Sie zu! Die wird nämlich wunderbar knusprig beim Braten.

Rezept: Hähnchen-Spinat-Pfanne mit Suchtfaktor

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Portionen.

Zubereitungszeit : ca. 30 Minuten

: ca. 30 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion ca. 44 g E, 29 g F, 60 g KH, 690 kcal

Zutatenliste:

100 g Babyspinat

1 Zwiebel

600 g Hähnchenbrustfilet (nach Belieben mit Haut)

Salz, Pfeffer

edelsüßes Paprikapulver

4 EL Öl (z. B. Rapsöl)

2 EL Tomatenmark

2 Dosen Kirschtomaten (à 400 g)

150 g Crème fraîche

2 TL getrocknete italienische Kräuter

Zucker

600 g Gnocchi (Kühlregal)

je 3 Stiele Petersilie und Oregano

1 Spinat waschen, verlesen und abtropfen lassen. Zwiebel schälen und fein würfeln. Hähnchenbrustfilets trocken tupfen, je nach Größe dritteln oder vierteln. Mit Salz und Paprika würzen. 2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Hähnchen darin von jeder Seite ca. 3 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten, herausnehmen.

2 Zwiebeln im heißen Bratfett anbraten. Tomatenmark unterrühren und kurz anschwitzen. Mit Tomaten und 200 ml Wasser ablöschen, 100 g Crème fraîche unterrühren. Mit Kräutern, Salz, Pfeffer und Zucker würzen, Spinat zugeben und zusammenfallen lassen. Hähnchen in die Pfanne setzen und alles bei mittlerer Hitze 6–8 Minuten köcheln lassen.

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3 Inzwischen in einer weiteren Pfanne 2 EL Öl erhitzen, Gnocchi darin unter Wenden goldbraun braten. Petersilie und Oregano waschen, trocken schütteln. Petersilie fein hacken. Hähnchenpfanne mit Gnocchi anrichten. Mit restlicher Crème fraîche toppen und mit Kräutern bestreuen.

fmg