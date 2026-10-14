Autobanken bieten nicht nur Autofinanzierungen, sondern mischen auch beim Tagesgeld für Neukunden weiterhin weit oben mit. Allerdings gibt es nun einen neuen Spitzenreiter. Während die Renault Bank ihren Aktionszins Anfang Oktober gesenkt hat, hat die VW Bank jüngst nachgelegt. Den höchsten Neukundenzins der drei zahlt inzwischen die Opel Direktbank mit 3,95 Prozent pro Jahr.

Doch allein auf den Aktionszins zu schauen, kann in die Irre führen. Opel garantiert seine 3,95 Prozent nur drei Monate. Bei Renault gelten 3,50 Prozent vier Monate, die Volkswagen Bank zahlt 3,75 Prozent sogar sechs Monate lang. Auch bei den Anschlusszinsen und der Einlagensicherung gibt es Unterschiede. Welche Autobank bietet damit die besseren Konditionen? Wir vergleichen die drei Tagesgeld-Angebote und rechnen vor, was bei einer Anlage von 10.000 Euro nach sechs Monaten herauskommt.

Tagesgeld bei VW, Opel und VW: Zinsen der Autobanken im Vergleich

Den höchsten Aktionszins der drei Autobanken zahlt derzeit die Opel Direktbank*. Neukunden erhalten 3,95 Prozent p. a. für drei Monate. Dahinter folgt die Volkswagen Bank* mit 3,75 Prozent. Dafür garantiert VW den Zinssatz sechs Monate und damit am längsten. Die Renault Bank* ist inzwischen zurückgefallen. Seit dem 2. Oktober erhalten Neukunden 3,50 Prozent für vier Monate. Zuvor hatte die Bank noch 4,10 Prozent gezahlt.

Die wichtigsten Unterschiede der Autobanken im direkten Vergleich:

Renault Bank Opel Direktbank Volkswagen Bank Aktionszins 3,50 % p. a. 3,95 % p. a. 3,75 % p. a. Zinsgarantie 4 Monate 3 Monate 6 Monate Anschlusszins aktuell 2,00 % p. a. bis 250.000 €, darüber hinaus 1,00 Prozent p.a. 1,35 % p. a. 1,00 % p. a. Zinszahlung monatlich monatlich monatlich Einlagensicherung Frankreich, gesetzlich bis 100.000 € Frankreich, gesetzlich bis 100.000 € Deutschland, gesetzlich bis 100.000 €

Gut zu wissen: Bei den Angeboten handelt es sich nicht um die höchsten Tagesgeldzinsen am Markt. An der Spitze steht derzeit Revolut* mit 4,25 Prozent Zinsen für bis zu vier Monate. Welche Banken ebenfalls 4 Prozent Zinsen bieten, zeigt ein eigener Vergleich.

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Tagesgeld: Opel Direktbank zahlt mit 3,95 Prozent die höchsten Zinsen

Wer zunächst nur auf den Aktionszins schaut, findet aktuell bei der Opel Direktbank* das stärkste der drei Angebote. Neukunden erhalten 3,95 Prozent Zinsen p. a. Der Zinssatz gilt für drei Monate ab Kontoeröffnung. Danach greift der variable Bestandskundenzins von derzeit 1,35 Prozent. Eine Zinsstaffel gibt es nicht. Der Aktionszins gilt damit unabhängig von der Höhe des Guthabens. Insgesamt dürfen die Geldanlagen eines Kunden bei der Bank allerdings eine Million Euro nicht überschreiten. Eine Mindestanlage gibt es nicht.

Die Opel Direktbank bietet derzeit die höchsten Tagesgeld-Zinsen im Autobanken vergleich. © dpa | Uwe Anspach

Für die Kontoeröffnung ist ein Referenzkonto erforderlich, ein zusätzliches Girokonto bei der Opel Direktbank muss aber nicht eröffnet werden. Als Neukunde gilt, wer in den vergangenen 24 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Opel Direktbank geführt hat.

Volkswagen Bank zahlt weniger Zinsen – garantiert sie aber sechs Monate

Die VW Bank* hat ihr Angebot inzwischen verbessert. Seit dem 8. Oktober erhalten Neukunden 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate. Zuvor hatte die Bank 3,50 Prozent gezahlt. Damit liegt der Aktionszins zwar weiterhin unter Opel, die Zinsgarantie ist aber doppelt so lang. Das Angebot gilt einmalig für Neukunden, die in den zwölf Monaten vor der Antragstellung kein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank oder Audi Bank geführt haben. Ein Girokonto bei der Volkswagen Bank ist nicht erforderlich.

Nach Ablauf der sechs Monate wird das Guthaben zum dann gültigen variablen Bestandskundenzins verzinst. Dieser liegt bei Online-Kontoführung aktuell bei 1,00 Prozent p. a. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben.

Renault Bank senkt Tagesgeld-Zinsen auf 3,50 Prozent

Bei der Renault Bank* hat sich die Entwicklung dagegen umgekehrt. Die Bank hatte Anfang September noch 4,10 Prozent für Neukunden angeboten. Zum 2. Oktober wurde der Aktionszins auf 3,50 Prozent p. a. gesenkt. Die Zinsgarantie bleibt bei vier Monaten. Die 3,50 Prozent gelten für Guthaben bis 250.000 Euro. Beträge oberhalb dieser Grenze werden während des Aktionszeitraums mit 1,00 Prozent verzinst. Als Neukunde gilt, wer in den vergangenen 24 Monaten kein Kunde der Renault Bank war.

Nach Ablauf der vier Monate greift der variable Bestandskundenzins. Dieser liegt derzeit bei 2,00 Prozent bis 250.000 Euro. Guthaben darüber wird mit 1,00 Prozent verzinst. Damit bietet Renault trotz des inzwischen niedrigsten Aktionszinses den höchsten aktuellen Anschlusszins der drei Autobanken.

Opel, Renault oder VW: Welches Tagesgeld bringt nach sechs Monaten mehr?

Der höchste Aktionszins ist nicht automatisch das Angebot mit dem höchsten Ertrag. Entscheidend ist auch, wie lange der Zinssatz garantiert wird. Das zeigt ein vereinfachter Vergleich mit 10.000 Euro, die sechs Monate auf dem Tagesgeldkonto liegen. Bei der Volkswagen Bank gelten die 3,75 Prozent über die gesamten sechs Monate. Unter Berücksichtigung der monatlichen Zinsgutschrift ergeben sich damit nach sechs Monaten rund 189 Euro Bruttozinsen.

Bei der Opel Direktbank ist der Zinssatz mit 3,95 Prozent zwar höher, die Garantie läuft aber schon nach drei Monaten aus. Wird für die folgenden drei Monate der heutige Bestandskundenzins von 1,35 Prozent unterstellt, kommen nach sechs Monaten rund 133 Euro Bruttozinsen zusammen.

Renault bietet aktuell den höchsten Anschlusszins im Autobanken-Vergleich. © AFP | Ludovic Marin

Renault liegt dazwischen. Für die ersten vier Monate gelten 3,50 Prozent, anschließend nach heutigem Stand 2,00 Prozent. Bei 10.000 Euro ergeben sich nach sechs Monaten rund 151 Euro Bruttozinsen. Das gilt allerdings nur, wenn der Anlagebetrag unter 250.000 Euro liegt.

Das Ergebnis zeigt, wie stark sich die Dauer der Zinsgarantie auswirken kann. Obwohl Opel den höchsten Aktionszins bietet, liegt die Volkswagen Bank nach sechs Monaten klar vorn. Der Grund: Die 3,75 Prozent gelten bei VW über den gesamten Vergleichszeitraum. Über einen längeren Zeitraum kann sich die Rechnung allerdings zugunsten eines anderen Anbieters verschieben.

Einlagensicherung: VW mit deutschem Schutz, Renault und Opel mit französischem

Bei der Einlagensicherung gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Die Volkswagen Bank ist ein deutsches Kreditinstitut. Guthaben sind über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde geschützt. Bei Renault und Opel greift dagegen die französische gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde.

Beim Tagesgeldangebot von Opel ist zudem zu beachten, dass mögliche Spareinlagen bei Stellantis für diese Grenze zusammengerechnet werden, weil beide Marken zur Stellantis Bank gehören.

Auch die Bonität der Staaten lässt sich in die Sicherheitsbetrachtung einbeziehen. Deutschland wird von Standard & Poor’s aktuell mit AAA und stabilem Ausblick bewertet. Frankreich erhält von S&P A+ bei ebenfalls stabilem Ausblick. Deutschland besitzt damit bei dieser Ratingagentur die höhere Bonitätsnote. Wann das wichtig sein kann und wie die Einlagensicherung genau funktioniert, erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“.

Alle drei Autobanken sind bei den Steuern unkompliziert

Bei der Besteuerung unterscheiden sich die drei Tagesgeld-Angebote kaum. Obwohl Renault und Opel zu französischen Banken gehören, werden ihre Angebote über deutsche Niederlassungen vertrieben. Sparer können einen Freistellungsauftrag hinterlegen; Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer werden von den Banken berücksichtigt.

Auch interessant Tagesgeld und Festgeld: Experte warnt vor teuren Steuerfehlern

Eine eigenständige Nachversteuerung wie bei manchen ausländischen Tagesgeld-Angeboten ist damit grundsätzlich nicht erforderlich. Auch bei der Zinszahlung herrscht Gleichstand: Renault Bank direkt, Opel Direktbank und Volkswagen Bank schreiben die Zinsen monatlich gut. Dadurch werden bereits ausgezahlte Zinsen in den folgenden Monaten mitverzinst. Mehr dazu lesen Sie auch in unserem Ratgeber: „Tagesgeld-Zinsen pro Jahr oder Monat? So viel sparen Sie wirklich“

Fazit: Opel zahlt am meisten – über sechs Monate liegt VW vorn

Den höchsten Aktionszins bietet inzwischen die Opel Direktbank* mit 3,95 Prozent. Allerdings gilt dieser Zinssatz nur drei Monate. Danach sinkt die Verzinsung nach aktuellem Stand auf 1,35 Prozent.

Die Volkswagen Bank* zahlt mit 3,75 Prozent etwas weniger, garantiert den Zinssatz aber sechs Monate. Für Sparer, die ihr Geld genau ein halbes Jahr parken wollen, ist das unter den aktuellen Konditionen der stärkste Vorteil: In der Vergleichsrechnung mit 10.000 Euro kommen bei VW rund 189 Euro Bruttozinsen zusammen, bei Renault rund 151 Euro und bei Opel rund 133 Euro.

Die Renault Bank* bietet mit 3,50 Prozent inzwischen den niedrigsten Aktionszins der drei. Dafür liegt ihr variabler Anschlusszins mit aktuell 2,00 Prozent vorn. Bleiben die heutigen Anschlusszinsen bestehen, würde Renault bei einer Anlage über zwölf Monate wieder knapp vor Volkswagen liegen.

Welches Angebot besser passt, hängt deshalb vor allem vom geplanten Anlagezeitraum ab. Wer nach wenigen Monaten ohnehin erneut vergleichen möchte, kann stärker auf den Aktionszins schauen. Wer sein Geld ein halbes Jahr liegen lassen will, profitiert derzeit von der längeren Zinsgarantie bei Volkswagen. Für längere Zeiträume wird dagegen der variable Anschlusszins zunehmend wichtig. Unser Rechner zeigt noch weitere Angebote:

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