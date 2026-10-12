Für die private Altersvorsorge steht eine Neuerung bevor: Ab dem 1. Januar 2027 sollen Sparer mit dem Altersvorsorgedepot staatlich gefördert unter anderem in ETFs und Fonds investieren können. Banken wie ING und Comdirect haben dafür bereits eigene Angebote angekündigt.

Auch der Münchner Neobroker Scalable Capital hat nun weitere Details zu seinem Produkt vorgestellt: Wer seine Anlagen im künftigen Altersvorsorgedepot selbst auswählt, soll bei bestimmten ETFs die laufenden Produktkosten (TER) erstattet bekommen. Dieser „Rentenbonus“ greift bereits für neue Käufe und Sparpläne im regulären Broker-Depot. Für alle Bestände in ausgewählten Rentenbonus-ETFs, die ab sofort durch Käufe oder Sparpläne aufgebaut werden, wird die bis Jahresende anfallende TER dem neuen Altersvorsorgedepot gutgeschrieben.

Für das Altersvorsorgedepot selbst ist bislang nur eine Vorregistrierung möglich. Verbraucherschützer raten dazu, einen Abschluss nicht zu überstürzen. Wir erklären, worauf Sparer achten sollten.

Altersvorsorgedepot eröffnen: Jetzt bei Scalable Capital möglich

Scalable-Kunden können das Altersvorsorgedepot bereits jetzt hinzufügen. Dafür müssen sie sich einloggen und das Produkt auswählen. Anschließend informiert der Broker über die weiteren Schritte. Der eigentliche Start folgt erst Anfang kommenden Jahres: Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums dürfen Anbieter die neuen Altersvorsorgeprodukte ab dem 1. Januar 2027 anbieten. Die Anmeldung bei Scalable ist damit zunächst nur eine Vorregistrierung und noch kein vollständig nutzbares Altersvorsorgedepot.

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Altersvorsorgedepot bei Scalable: Zwei Modelle mit unterschiedlichen Kosten

Scalable plant zwei Varianten: ein Standarddepot, bei dem das Geld automatisch auf einen Aktien-ETF und einen Anleihen-ETF verteilt wird, und ein Depot für Anleger, die ihre Investments selbst auswählen möchten. Bei beiden Varianten sind Konto, Depot, Sparpläne sowie Ein- und Auszahlungen nach Angaben des Anbieters kostenlos. Unterschiede gibt es beim Handel und bei den laufenden ETF-Kosten.

Beim Standarddepot sind auch Käufe und Verkäufe kostenlos. Die laufenden ETF-Gebühren entfallen laut Scalable bis zum 31. Dezember 2027. Für die Zeit ab 2028 verspricht der Anbieter eine Gesamtkostenquote von höchstens 0,15 Prozent pro Jahr. Die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen passt sich automatisch dem Alter an: Vor dem Ruhestand sinkt der Aktienanteil schrittweise, um die Auswirkungen von Börsenschwankungen zu begrenzen. Anleger können diese Einstellungen laut Scalable kostenlos ändern.

Selbstentscheider: Handelsgebühren hängen vom Scalable-Tarif ab

Wer seine Anlagen selbst zusammenstellt, kann unter anderem aus Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-ETFs sowie aktiven Fonds wählen. Für einzelne Käufe und Verkäufe gelten unterschiedliche Gebühren – abhängig vom Scalable-Tarif:

Free: Der Tarif hat keine monatliche Grundgebühr. Einzelne Käufe und Verkäufe kosten jeweils 0,99 Euro.

Der Tarif hat keine monatliche Grundgebühr. Einzelne Käufe und Verkäufe kosten jeweils 0,99 Euro. Prime+: Der Tarif ist kostenpflichtig. Dafür fällt keine zusätzliche Gebühr für einzelne Käufe und Verkäufe an.

Sparpläne sind in beiden Tarifen kostenlos. Wichtig: Free und Prime+ sind generelle Tarifmodelle bei Scalable, keine zusätzlichen Varianten des Altersvorsorgedepots.

Die Gebühren des Altersvorsorgedepots bei Scalable Capital. © Scalable Capital | Scalable Capital

Neuer Rentenbonus: Scalable erstattet Kosten ausgewählter ETFs

Neben den Handelsgebühren fallen normalerweise laufende Kosten für die gewählten ETFs an. Diese sogenannte Gesamtkostenquote, kurz TER, wird dem Fondsvermögen entnommen. Hier setzt der neue Rentenbonus für Selbstentscheider an: Bei ausgewählten ETFs von Scalable, Blackrock (iShares), DWS und Vanguard will Scalable diese Kosten automatisch erstatten und den Betrag wieder anlegen. Bei anderen ETFs tragen Anleger die laufenden Kosten weiterhin selbst.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Größenordnung: Der Scalable MSCI AC World Xtrackers ETF hat eine TER von 0,15 Prozent pro Jahr. Bei einem durchschnittlichen Anlagewert von 10.000 Euro entspricht das rund 15 Euro laufenden Fondskosten jährlich. Diese Kosten will Scalable im Rahmen des Rentenbonus ausgleichen und reinvestieren.

Die Aktion beginnt bereits vor dem Start des Altersvorsorgedepots: Wer seit dem 9. Oktober ausgewählte ETFs im regulären Broker-Depot kauft oder per Sparplan bespart, soll die auf diese neuen Bestände bis Jahresende anfallende TER später dem Altersvorsorgedepot gutgeschrieben bekommen. Für den kürzeren Zeitraum fällt die Erstattung entsprechend geringer aus als im Jahresbeispiel. Welche ETFs unter den Rentenbonus fallen, erfahren Sie hier.

Ein festes Enddatum nennt Scalable für den Rentenbonus nicht. Der Anbieter behält sich allerdings vor, die ETF-Auswahl und den Bonus künftig anzupassen, einzuschränken oder einzustellen.

Riester-Wechsel und Auszahlung: Was Scalable plant

Auch Besitzer bestehender Riester-Verträge sollen in das neue Scalable-Depot wechseln können. Nach dem derzeit von Scalable geplanten Ablauf stößt der Kunde den Transfer online bei Scalable oder beim bisherigen Anbieter an und gibt unter anderem Anbieter, Produkt und Vertragsnummer an. Die weitere Abwicklung erfolgt anschließend zwischen den beteiligten Unternehmen und der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen, die zur Deutschen Rentenversicherung gehört.

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Auch für die Rentenphase hat Scalable seine Pläne konkretisiert. Eine klassische lebenslange Leibrente will der Broker nicht anbieten. Stattdessen soll das angesparte Vermögen über einen flexiblen Auszahlplan ausgezahlt werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben können Sparer zum Beginn der Auszahlungsphase bis zu 30 Prozent des Kapitals auf einmal entnehmen. Der verbleibende Betrag muss bei einem Auszahlplan mindestens bis zum 85. Lebensjahr reichen.

Altersvorsorgedepot: So hoch ist die staatliche Förderung

Der wichtigste Unterschied zu einem normalen Wertpapierdepot ist beim Altersvorsorgedepot die staatliche Förderung. Für die ersten 360 Euro, die ein Förderberechtigter pro Jahr selbst einzahlt, gibt der Staat künftig 50 Cent je Euro hinzu. Das ergibt zunächst maximal 180 Euro Zulage. Für weitere Einzahlungen von bis zu 1440 Euro kommen jeweils 25 Cent hinzu. Wer insgesamt 1800 Euro einzahlt, erreicht damit die maximale Grundzulage von 540 Euro pro Jahr.

Hinzu kommen weitere Fördermöglichkeiten. Eltern erhalten bei entsprechenden Einzahlungen bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und Jahr. Wer vor seinem 25. Geburtstag einen Altersvorsorgevertrag abschließt, kann außerdem einmalig einen Berufseinsteigerbonus von 200 Euro bekommen. Voraussetzung für die Grundzulage ist grundsätzlich eine jährliche Mindesteinzahlung von 120 Euro. Weitere Informationen finden Sie im Ratgeber: „Altersvorsorgedepot: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick“.

Scalable verlost weitere 540 Euro pro Jahr für die Altersvorsorge

Zusätzlich zur staatlichen Förderung hat Scalable* eine Aktion gestartet. Bis einschließlich 31. Dezember 2026 können sich Kunden mit Wohnsitz in Deutschland für das Altersvorsorgedepot und gleichzeitig für ein Gewinnspiel vorregistrieren. Für jeden Monat von August bis Dezember gibt es einen eigenen Gewinntopf. Wer sich bereits im August registriert, nimmt damit an allen fünf Ziehungen teil. Wer erst im Dezember einsteigt, ist nur noch beim letzten Gewinntopf dabei. Insgesamt werden fünf Gewinner gezogen.

Der Gewinn besteht nicht aus einer einmaligen Zahlung: Scalable verspricht jedem Gewinner 540 Euro pro Jahr ab 2027 bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter, maximal bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres. Die fünf Gewinner sollen im Januar 2027 ermittelt werden.

Bitte beachten: Aktien, Immobilien und andere Investments sind grundsätzlich mit einem Risiko verbunden. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Ebenso können Kredite eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Verbraucher sollten ihre finanzielle Situation sorgfältig prüfen und alle Kosten gründlich durchrechnen. Die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten und ersetzen keine fachliche Beratung.

Der Gewinn ist zudem an das Altersvorsorgedepot bei Scalable gekoppelt. Voraussetzung für die jährliche Auszahlung ist laut Teilnahmebedingungen, dass der Gewinner seit dem 1. Januar 2027 ununterbrochen ein Altersvorsorgedepot bei Scalable führt. Die erste Prämie soll spätestens bis Ende Februar 2027 ausgezahlt werden. In den Folgejahren erfolgt die Zahlung laut Scalable in der Regel bis zum zehnten Werktag im Januar. Wird der Kundenvertrag widerrufen oder beendet, entfällt der Anspruch auf zukünftige Prämien. Auch beim Tod des Gewinners endet die Zahlung. Zudem weist Scalable darauf hin, dass auf den Gewinn Steuern anfallen können.

Auch Comdirect lockt mit einem Bonus bis zu 150 Euro

Mit einer Prämie zum Start des Altersvorsorgedepots wirbt nicht nur Scalable. Auch die Comdirect* bietet eine Aktion über 50 Euro an. Wer gleichzeitig ein neues Depot bei dem Anbieter abschließt, erhält sogar 150 Euro Bonus. Der entscheidende Unterschied: Bei der Comdirect wird der Bonus nicht verlost. Wer die Voraussetzungen erfüllt, sich bis zum 31. Dezember 2026 registriert und anschließend spätestens bis zum 31. März 2027 ein Altersvorsorgedepot bei der Direktbank eröffnet, hat Anspruch auf die Prämie. Ausgezahlt werden soll das Geld im Mai 2027.

Altersvorsorgedepot: Sparer sollten sich nicht unter Druck setzen lassen

Für Interessenten ist der Rentenbonus ein zusätzlicher Anreiz, sich schon jetzt bei Scalable einzutragen. Entscheidend sollten allerdings die dauerhaften Kosten, die angebotenen ETFs und Fonds sowie die Bedingungen in der späteren Auszahlphase sein. Die Verbraucherzentralen raten dazu, sich beim Abschließen eines Altersvorsorgedepots nicht unter Druck setzen zu lassen. Sie erwarten rund um den Start eine starke Verkaufswelle und empfehlen, insbesondere Kosten und Konditionen verschiedener Anbieter zu vergleichen.