Viele deutsche Sparerinnen und Sparer bevorzugen bei der Geldanlage vergleichsweise sichere Produkte wie Tagesgeld oder Festgeld. Letzteres bietet den Vorteil, dass der Zinssatz über die gesamte Laufzeit feststeht und die Rendite somit gut kalkulierbar ist. Vor dem Abschluss lohnt sich jedoch ein Vergleich der Angebote. Denn gerade bei längeren Laufzeiten können bereits geringe Zinsunterschiede einen deutlichen Einfluss auf den Ertrag haben. Zudem unterscheiden sich die Banken teils erheblich bei ihren Konditionen.

Welche Festgeldangebote im November 2026 besonders interessant sind und worauf Anlegerinnen und Anleger bei der Auswahl achten sollten, erfahren Sie in unserem Festgeld-Vergleich.

Wer noch unsicher ist, ob nicht doch Tagesgeld die bessere Wahl wäre, findet im Ratgeber „Tagesgeld oder Festgeld“ einen Vergleich beider Sparprodukte. Über kurzfristige Konditionsänderungen bekannter Banken informiert zudem unser Spar-Ticker. Dazu spannend: Einen umfassenden Überblick zu aktuellen Tagesgeld-Angeboten finden Sie in unserem Tagesgeld-Vergleich.

Festgeld-Vergleich im November: Bei diesen Banken gibt es die besten Zinsen

Im Vergleich zum Tagesgeld sind bei der Auswahl eines Festgeldkontos deutlich mehr Faktoren wichtig. Neben den Zinsen ist vor allem die Anlagedauer entscheidend, da das Geld über die komplette Laufzeit fest liegt. Bevor Anlegerinnen und Anleger ein Festgeldkonto eröffnen, sollten sie genau planen, wie viel Kapital sie entbehren können und wann sie es wieder benötigen.

Generell ist zu beachten: Kein Vergleich oder Rechner bietet eine vollständige Markttransparenz. Hilfreich ist daher, mehrere Vergleichsrechner zu nutzen. Im Folgenden haben wir uns die Konditionen einiger Festgelder angeschaut und anhand der Laufzeit verglichen:

Festgeld für sechs Monate:

Was bedeutet das *-Symbol im Text? Einige Links in diesem Beitrag sind mit einem *-Symbol gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einen Abschluss tätigen, erhalten wir von der jeweiligen Bank eine Provision. Dies beeinflusst jedoch nicht unsere unabhängige Bewertung und Auswahl der hier aufgeführten Finanzprodukte.

Festgeld für ein Jahr:

Festgeld für zwei Jahre:

Festgeld für drei Jahre:

Festgeld für fünf Jahre:

Festgeld für zehn Jahre:

Datenstand ist der 2. November 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die jeweiligen AGB der Bank. Kurzfristige Zinsänderungen können möglicherweise nicht zeitnah erfasst werden. Wir bitten um Beachtung.

Festgeld-Rechner zeigt Zinsen im Vergleich

Auch mit unserem Online-Rechner können Sie die besten Konditionen je nach Laufzeit finden. Geben Sie den gewünschten Anlagebetrag und die Laufzeit an. Der Online-Rechner übernimmt die Recherche und sucht passende Angebote heraus. Über „Einlagensicherung“ und „Rating“ lassen sich die Angebote zudem filtern. Automatisch zeigt der Rechner neben den Zinssätzen auch die zu erwartenden Zinserträge nach Ende der Laufzeit an. Über einen Klick auf „Zum Anbieter“ können Sie das gewünschte Festgeldkonto eröffnen.

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Festgeld: Was ist das?

Wie Tagesgeld ist auch Festgeld eine vergleichsweise sichere Anlageform. Sparerinnen und Sparer legen ihr Geld für eine ausgewählte Laufzeit bei einer Bank fest und erhalten im Gegenzug die vereinbarten Zinsen.

Es ist ideal für Anleger, die einen Teil ihres Vermögens für eine gewisse Zeit entbehren können und eine sichere Rendite suchen. Es kann aber auch als risikoarmer Teil einer Anlagestrategie dienen, die weitere Anlageklassen umfasst.

Während Festgeld möglicherweise nicht die höchsten Renditen bietet, trägt es zur Risikostreuung bei und sichert einen Teil des Vermögens gegen Marktvolatilität ab. Weil Festgeld durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt ist, besteht auch nur ein äußerst geringes Ausfallrisiko.

Festgeld im Check: Vorteile und Nachteile im Überblick

Ein großer Nachteil ist im Unterschied zum Tagesgeld die feste Laufzeit. Vorher lässt sich nicht oder nur in Ausnahmefällen auf das Geld zugreifen. Ein Festgeldkonto eignet sich daher nicht zum Parken der finanziellen Reserve für Notfälle. Sparerinnen und Sparer sollten hier nur Geld anlegen, das sie innerhalb der vereinbarten Laufzeit nicht benötigen.

Eine Ausnahme sind hybride Anlageprodukte wie Flexgelder oder Festgelder mit Auszahlplan, die auch während der Anlagezeit einen Zugriff erlauben oder regelmäßige Auszahlungen bieten. Weitere Vor- und Nachteile zum Festgeld haben wir im Folgenden aufgelistet:

Vorteile vom Festgeld:

Sicherheit: Feste Zinssätze und der Schutz durch die Einlagensicherung bieten ein hohes Maß an Sicherheit.

Feste Zinssätze und der Schutz durch die Einlagensicherung bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Planbare Rendite: Die Zinserträge sind von Beginn an bekannt, was eine genaue Finanzplanung ermöglicht.

Die Zinserträge sind von Beginn an bekannt, was eine genaue Finanzplanung ermöglicht. Risikoarm: Im Gegensatz zu Aktien, Anleihen oder Fonds schwankt der Wert der Anlage nicht.

Nachteile von Festgeldkonten:

Eingeschränkte Liquidität: Während der Laufzeit kann nicht oder nur in Ausnahmefällen auf das Geld zugegriffen werden.

Während der Laufzeit kann nicht oder nur in Ausnahmefällen auf das Geld zugegriffen werden. Niedrigere Rendite: potenziell geringere Erträge im Vergleich zu risikoreicheren Anlagen.

potenziell geringere Erträge im Vergleich zu risikoreicheren Anlagen. Inflationsrisiko: Wenn die Inflation höher als der Zinssatz ist, sinkt die Kaufkraft des angelegten Geldes.

Wenn die Inflation höher als der Zinssatz ist, sinkt die Kaufkraft des angelegten Geldes. Zinsänderungsrisiko: Wenn nach Abschluss eines Festgeldkontos die Zinsen steigen, liegt das Geld zu schlechteren Konditionen fest und lässt sich erst nach Laufzeitende neu anlegen.

Festgeld anlegen: Treppensystem senkt Risiken

Bei Festgeld lassen sich einige Nachteile mit der Treppenstrategie reduzieren. Dabei verteilen Anlegende den Gesamtbetrag in mehreren gleich großen Teilen auf unterschiedliche Laufzeiten (etwa 1, 2, 3, 4 und 5 Jahre). Jedes Jahr wird Geld aus einer Stufe fällig, das dann wieder frei zur Anlage in die Treppenstufe mit der längsten Laufzeit ist.

So haben Sparende auch bei einer Festgeldanlage regelmäßig Zugriff auf einen Teil ihres Geldes. Das kann bei ungeplanten Ausgaben helfen. Außerdem wirkt die Strategie dem Zinsänderungsrisiko entgegen. Bei steigenden Zinsen lassen sich die freiwerdenden Summen samt Erträgen dann höher verzinst anlegen. Mehr Details lesen Sie im Ratgeber zur Treppenstrategie.

Welche Bank bezahlt die besten Zinsen bei der geplanten Laufzeit? Der Festgeld-Vergleich hilft bei der Recherche. © Getty Images | Hispanolistic

Festgeld-Vergleich: So finden Sie ein passendes Festgeldkonto

Online lässt sich in wenigen Minuten ein Festgeldkonto eröffnen. Vorher sollten Sparerinnen und Sparer aber Angebote vergleichen. Tipps dazu und was bei der Eröffnung eines Festgeldkontos wichtig ist, finden Sie im Folgenden:

Festgeldkonto finden:

Vergleichsportale und Rechner nutzen: Vergleichsportale, Testberichte und Rechner bieten einen guten Überblick über aktuelle Konditionen verschiedener Banken. Sie ermöglichen einen schnellen Vergleich von Zinssätzen, Laufzeiten und weiteren Bedingungen.

Vergleichsportale, Testberichte und Rechner bieten einen guten Überblick über aktuelle Konditionen verschiedener Banken. Sie ermöglichen einen schnellen Vergleich von Zinssätzen, Laufzeiten und weiteren Bedingungen. Konditionen prüfen: Neben dem Zinssatz sind auch die Mindest- und Höchstanlagesummen, Laufzeit und Einlagensicherung wichtig. Bei einer Bank im Ausland sollten Interessierte vor Abschluss recherchieren, wie bei dem Angebot die Versteuerung funktioniert und welche Einlagensicherung greift.

Neben dem Zinssatz sind auch die Mindest- und Höchstanlagesummen, Laufzeit und Einlagensicherung wichtig. Bei einer Bank im Ausland sollten Interessierte vor Abschluss recherchieren, wie bei dem Angebot die Versteuerung funktioniert und welche Einlagensicherung greift. Bewertungen lesen: Erfahrungsberichte und Bewertungen anderer Anleger können Aufschluss über die Servicequalität der Bank geben. Gute Quellen dafür sind Trustpilot oder das Erfahrungsportal von Finanztip.

Festgeldkonto eröffnen:

Antragsunterlagen ausfüllen: Nach der Auswahl einer Bank müssen die Antragsunterlagen ausgefüllt werden. Dies kann oft online erfolgen.

Nach der Auswahl einer Bank müssen die Antragsunterlagen ausgefüllt werden. Dies kann oft online erfolgen. Identifikationsverfahren: Zur Legitimation kann ein PostIdent- oder VideoIdent-Verfahren notwendig sein. Dabei wird die Identität des Anlegers mittels Ausweis durch die Post oder online bestätigt.

Zur Legitimation kann ein PostIdent- oder VideoIdent-Verfahren notwendig sein. Dabei wird die Identität des Anlegers mittels Ausweis durch die Post oder online bestätigt. Überweisung der Anlagesumme: Nach erfolgreicher Identifikation und Eröffnung des Kontos wird die Anlagesumme auf das neue Festgeldkonto überwiesen oder per Lastschrift vom Girokonto eingezogen.

Nach erfolgreicher Identifikation und Eröffnung des Kontos wird die Anlagesumme auf das neue Festgeldkonto überwiesen oder per Lastschrift vom Girokonto eingezogen. Bestätigung und Verwaltung: Die Bank sendet eine Bestätigung über die Kontoeröffnung. Viele Institute bieten Online-Zugänge zur Verwaltung des Festgeldkontos.

Weitere wichtige Hinweise:

Einlagensicherung prüfen: Sparerinnen und Sparer sollten sicherstellen, dass die Bank einem gesetzlichen Einlagensicherungsfonds angehört, der im Falle einer Bankeninsolvenz das angelegte Kapital bis 100.000 Euro erstattet.

Sparerinnen und Sparer sollten sicherstellen, dass die Bank einem gesetzlichen Einlagensicherungsfonds angehört, der im Falle einer Bankeninsolvenz das angelegte Kapital bis 100.000 Euro erstattet. Zinseszinseffekt beachten: Einige Banken zahlen die Zinsen jährlich, andere sammeln sie bis Laufzeitende. In einigen Fällen können Kundinnen und Kunden auch zwischen Ausschüttung und Wiederanlage der Erträge wählen. Den besten Zinseszinseffekt erzielen Sparerinnen und Sparer bei Geldhäusern, die möglichst häufig Zinsen gutschreiben und direkt wieder mitverzinsen.

Einige Banken zahlen die Zinsen jährlich, andere sammeln sie bis Laufzeitende. In einigen Fällen können Kundinnen und Kunden auch zwischen Ausschüttung und Wiederanlage der Erträge wählen. Den besten Zinseszinseffekt erzielen Sparerinnen und Sparer bei Geldhäusern, die möglichst häufig Zinsen gutschreiben und direkt wieder mitverzinsen. Steuerliche Aspekte: Zinserträge unter 1000 Euro (Ehepaare: 2000 Euro) im Jahr sind steuerfrei. Bei vielen Banken lässt sich ein Freistellungsauftrag einrichten, der dafür sorgt, dass für Kapitalerträge bis zu diesen Beträgen keine Steuern einbehalten werden. Für alles darüber hinaus fallen 25 Prozent Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Zu viel oder zu wenig gezahlte Steuern sind über die Anlage KAP der Steuererklärung korrigierbar.

Was sind Ratingagenturen? Ratingagenturen bewerten, wie sicher es ist, Geld an Länder, Städte, Firmen oder für Finanzprojekte zu verleihen. Sie vergeben dafür Noten, die „Ratings“ genannt werden, damit Investoren besser entscheiden können, wo sie ihr Geld anlegen. Große Ratingagenturen sind Standard & Poor’s (S&P), Moody’s und Fitch Ratings. Diese Agenturen haben einen großen Einfluss, weil sie beeinflussen, wie viel Zinsen jemand zahlen muss, wenn er sich Geld leiht. Ein gutes Rating kann Vertrauen in die Wirtschaft eines Landes und seine Banken schaffen. Wenn Ratingagenturen einem Land oder seinen Banken ein gutes Rating geben, kann das bedeuten, dass das Risiko einer Bankpleite geringer ist. Das kann das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit ihrer Einlagen stärken.

Einlagensicherung erklärt: So ist Festgeld geschützt

Festgeld wirft nicht die höchste Rendite ab. Dafür gilt es dank der gesetzlichen Einlagensicherung als vergleichsweise sicher. Wie sie genau funktioniert, erklärt der Ratgeber „So sicher sind Tagesgeld und Festgeld“. Die wichtigsten Punkte für die Festgeldanlage lesen Sie im Folgenden:

Die Einlagensicherung:

Wenn eine Bank Sparprodukte in Europa anbieten will, muss sie Mitglied in einem gesetzlichen Einlagensicherungsfonds sein. Dieser ersetzt im Insolvenzfall Beträge von bis zu 100.000 Euro je Kunde.

Eine Erstattung muss laut EU-Recht innerhalb von sieben Tagen nach Feststellung des Anspruchs erfolgen.

Es gibt trotz EU-weiter Standards nicht eine Einlagensicherung für alle Banken, sondern einen Schutzschirm in jedem Land. Als besonders sicher gelten die Einlagensicherungsfonds von Deutschland, Schweden, Luxemburg und den Niederlanden.

Viele Banken sind zusätzlich Mitglied in freiwilligen Sicherungssystemen, die noch höhere Summen abdecken. Die genaue Höhe des Schutzes kann je nach Bank und Land variieren. Die Bundesbank weist allerdings darauf hin, dass bei freiwilligen Systemen für Geschädigte kein Rechtsanspruch auf Zahlung besteht.

Einlagensicherung und Landesbonität

In vielen Festgeld-Vergleichen wird auch das Land der Einlagensicherung und dessen Bonität angegeben. Eine hohe Kreditwürdigkeit bedeutet ein geringeres Risiko für Anleger, weil ein finanzstarker Staat die Einlagensicherung unterstützen kann, sollte diese etwa bei einer systemischen Bankenkrise überfordert sein.

Aber: Einen Anspruch auf das Eingreifen des Staates gibt es nicht.

Rating-Agenturen wie Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch bewerten die Kreditwürdigkeit von Ländern. Diese Ratings können bei der Entscheidungsfindung helfen.

Standard & Poor’s und Fitch Ratings verwenden folgende Skala:

Rating Definition AAA Höchste Kreditwürdigkeit, geringstes Ausfallrisiko AA Sehr hohe Kreditwürdigkeit A Hohe Kreditwürdigkeit BBB Gute Kreditwürdigkeit, aber mit spekulativem Charakter BB, B, CCC, CC Spekulative Kreditwürdigkeit, höheres Risiko eines Zahlungsausfalls C Sehr hohes Ausfallrisiko, oft in Verzug D Zahlungsausfall

Moody’s verwendet ein etwas anderes System:

Rating Definition Aaa Höchste Kreditwürdigkeit, geringstes Ausfallrisiko Aa Hohe Kreditwürdigkeit A Obere mittlere Kreditwürdigkeit Baa Mittlere Kreditwürdigkeit, mit spekulativen Elementen Ba, B Spekulative Kreditwürdigkeit Caa, Ca Hochspekulativ, oft in Verzug C Niedrigste Kreditwürdigkeit, oft in Zahlungsausfall

Allgemeine Risiken bei Anlagen im Ausland: