In einer Analyse von Routine-Gesundheitsdaten hat ein Forscherteam untersucht, wie sich das Körpergewicht verhält, wenn Patienten von wöchentlichen Injektionen der Abnehmspritze auf orale GLP-1-Therapien umsteigen. Nach drei Monaten zeigte sich bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas eine zusätzliche Gewichtsreduktion.

Wegovy-Tablette mit einem zusätzlichen Effekt auf die Gewichtsabnahme

Mit der Einführung der oralen Variante steht Patienten eine Alternative zu den aufwendigen Injektionen von GLP-1-Medikamenten zur Verfügung. Eine internationale Forschergruppe konnte in einer Untersuchung zeigen, dass sich der Wechsel zusätzlich lohnen könnte. Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich auf dem jährlichen Treffen der „European Association for the Study of Diabetes“ in Mailand präsentiert. Patienten, die von injizierbaren GLP-1-Präparaten auf die einmal täglich einzunehmende Wegovy-Tablette umstiegen, verloren innerhalb der ersten drei Monate durchschnittlich weitere 4,1 Prozent ihres Körpergewichts – das entsprach rund vier Kilogramm.

Die statistische Auswertung zeigt zudem: 40,7 Prozent der Teilnehmer verloren nach der Umstellung mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts. Die Gewichtsabnahme spiegelte sich auch in der Verteilung der Adipositasfälle wider. Der Anteil der Teilnehmer mit einem Body-Mass-Index von mehr als 30 sank innerhalb des dreimonatigen Untersuchungszeitraums von 87,1 auf 65,5 Prozent.

Neben der körperlichen Veränderung berichteten viele Teilnehmer von Verbesserungen im Alltag: 82,4 Prozent gaben an, dass sich ihre Lebensqualität erhöht habe. Bei 69 Prozent saß die Kleidung nach der Gewichtsabnahme besser, 51 Prozent berichteten von einem gesünderen Essverhalten.

Tablette etabliert sich als Alternative

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die orale Variante eine vielversprechende Alternative darstellt. Zu Beginn der Umstellung wogen die Teilnehmer durchschnittlich 100,5 Kilogramm, ihr mittlerer BMI lag bei 34,5 kg/m² und damit im Bereich der Adipositas. Nach drei Monaten wiesen 21,6 Prozent der Teilnehmer einen BMI unterhalb des Adipositas-Schwellenwerts von 30 auf.

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Das Nebenwirkungsprofil entsprach den bekannten Magen-Darm-Beschwerden von GLP‑1‑Rezeptoragonisten. Allerdings weist die Studie eine Einschränkung auf: Da es sich um eine retrospektive Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe handelt, basieren manche Angaben auf Selbstberichten der Patienten. Dennoch liefert sie wertvolle Praxisdaten zur Therapietreue und Akzeptanz des Wechsels der Darreichungsform.

Ozempic und Wegovy: Häufige Nutzung ohne ärztliche Empfehlung

Mit der Einführung von Medikamenten wie Ozempic und Wegovy, die den Wirkstoff Semaglutid enthalten und zur Behandlung von Diabetes und Adipositas eingesetzt werden, entwickelte sich ein regelrechter Hype um die sogenannte Abnehmspritze. Dabei greifen nicht nur Menschen mit entsprechender medizinischer Indikation auf die Präparate zurück.

Nach Angaben auf „ResearchGate“ nutzen rund 30 Prozent der Anwender Semaglutid ohne ärztliche Empfehlung. Repräsentative Umfragen im Rahmen der Health Tracking Polls in den USA zeigen zudem, dass zwischen sechs und zwölf Prozent der Erwachsenen angeben, bereits mindestens einmal ein GLP-1-Medikament ohne Empfehlung eingenommen zu haben.