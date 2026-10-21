Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich viele Gerichte mit wenig Öl zubereiten. Besonders praktisch sind Modelle mit zwei getrennten Garkammern, in denen unterschiedliche Speisen parallel garen können. Der Cosori Dual Zone bietet genau diese Möglichkeit. Bei Amazon ist der Airfryer derzeit mit einem Rabatt von 39 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers erhältlich. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut. Auch interessant: Airfryer im Test: Dieses Modell schlägt Tefal und Ninja

Jetzt im Angebot: Aifryer von Cosori mit Doppelkammer und Sichtfenster

Pommes in der einen Kammer, Gemüse oder Hähnchen in der anderen: Der Cosori-Airfryer mit zwei Garkammern ermöglicht es, unterschiedliche Speisen parallel zuzubereiten – praktisch, wenn Beilagen und Hauptgericht unterschiedliche Garzeiten oder Temperaturen benötigen. Das Gerät fasst insgesamt 8,5 Liter und bietet damit Platz für mehrere Portionen. Über das integrierte Sichtfenster lässt sich der Garfortschritt beobachten, ohne die Schublade öffnen zu müssen. Das Gerät bietet zudem sechs Automatikprogramme, unter anderem Braten, Aufwärmen und Grillen.

  • Garraum aus Metall
  • Thermo-Sensorik zur Temperatursteuerung
  • App mit 50 Rezepten
Airfryer mit Doppelkammer

Cosori

Airfryer mit Doppelkammer

108,99 €

statt179,99 €

-39%
Zum Angebot*
Amazon

Wichtig: Preise können sich schnell ändern. Stimmen die hier genannten Daten nicht mit denen beim Händler überein, hat der Händler die Preise nach Veröffentlichung des Artikels angepasst.

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Cosori-Airfryer: Amazon bietet den aktuellen Tiefstpreis

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 179,99 Euro kostet der Cosori-Airfryer bei Amazon derzeit 108,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 71 Euro beziehungsweise rund 39 Prozent gegenüber der UVP. Auch im Preisvergleich schneidet das Angebot gut ab. Laut Idealo ist Amazon aktuell der günstigste Anbieter. In den vergangenen zwölf Monaten war die Heißluftfritteuse nur einmal günstiger erhältlich: Im Juni sank der Preis bei Amazon kurzzeitig auf 89,99 Euro.

Auch interessant

Passendes Zubehör: Silikonformen und Grillrost für den Cosori-Airfryer

Wer die Heißluftfritteuse nicht nur für Pommes und Gemüse verwenden möchte, kann sie mit geeignetem Zubehör vielseitiger nutzen. Ein zwölfteiliges Set mit Silikonformen, Grillrost und Brotbackformen eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, etwa für die Zubereitung von Kuchen und Grillfleisch.

Zubehör für Airfryer

Cosori

Zubehör für Airfryer

Zum Angebot*
Amazon

Das Zubehörset für den Cosori-Airfryer umfasst unter anderem zwei Silikonformen, einen Edelstahl-Grillrost, ein Spießgestell mit fünf Spießen sowie Toast- und Kuchenformen. Ergänzt wird das Set durch Silikonhandschuhe, eine Zange, einen Schaber und einen Ölpinsel. Die antihaftbeschichteten Silikonformen sind laut Anbieter spülmaschinengeeignet und sollen durch seitliche Rillen überschüssiges Öl auffangen.

Cosori-Airfryer im Vergleich mit anderen beliebten Geräten

Der Cosori-Airfryer hat von IMTEST die Testnote 2,32 („gut“) erhalten. In der nachfolgenden Bestenliste sehen Sie die aktuell besten Airfryer im Vergleich.

29 Heißluftfritteusen im Test

  • 1
    Serie 6
    Gut

    Note 1,75

    9-2026imtest.de

    Bosch

    Double Stack – Serie 6 (MAFD661B0)

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 2
    Airfryer 7000-Serie
    Gut

    Note 1,89

    Philips

    CombiAir XXL Connected

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 3
    Crispi
    Gut

    Note 1,94

    Ninja

    Crispi Pro AS101EULG

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 4
    ICONIC
    Gut

    Note 1,99

    Cosori

    Iconic Single

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    Amazon
  • 5
    Life
    Gut

    Note 2,05

    Medion

    Life P20 XXL

    Zum Angebot*
    Amazon
    euronics.de
  • 6
    FLEX
    Gut

    Note 2,08

    Panasonic

    Flex NF-BC1000

    Zum Angebot*
    Amazon
    conrad.de
  • 7
    Serie 6
    Gut

    Note 2,10

    Bosch

    Serie 6 MAFS2671B

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 8
    AirFry
    Gut

    Note 2,11

    Caso

    AirFry & Steam 700

    Zum Angebot*
    Amazon
    baur.de
  • 9
    Turbo
    Gut

    Note 2,22

    Cosori

    TurboBlaze CAF-DC601

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 10
    Double Stack
    Gut

    Note 2,22

    Ninja

    Double Stack XL

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 11
    5000 Series
    Gut

    Note 2,23

    Philips

    Steam Airfryer Dual Basket 5000 Series

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 12
    Turbo
    Gut

    Note 2,23

    Cosori

    Turbo Tower Compact CAF-DC861

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 13
    Foodi
    Gut

    Note 2,26

    Ninja

    Foodi FlexDrawer AF500EU

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 14
    Max Pro
    Gut

    Note 2,26

    Ninja

    Max Pro AF180EU

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 15
    TwinCook
    Gut

    Note 2,28

    Braun

    TwinCook 5 (TB5053BK)

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 16
    Airfryer 3000-Serie
    Gut

    Note 2,28

    Philips

    3000 Series Dual Basket NA352/00

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 17
    Iconic DualZone
    Gut

    Note 2,32

    Cosori

    Dual Basket 8,5-Liter

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 18
    EY-Serie
    Gut

    Note 2,36

    Tefal

    Easy Fry Infrared (EY8328)

    Zum Angebot*
    Amazon
    manomano.de
  • 19
    EY-Serie
    Gut

    Note 2,38

    Tefal

    Dual Easy Fry & Grill EY905

    Zum Angebot*
    Amazon
    euronics.de
  • 20
    Foodi
    Gut

    Note 2,41

    Ninja

    Foodi MAX Dual Zone

    Zum Angebot*
    Amazon
  • 21
    SHFD
    Gut

    Note 2,45

    2-2026imtest.de

    Silvercrest

    SHFD 1400 C1

    Zum Angebot*
    LIDL
  • 22
    NF
    Gut

    Note 2,45

    Panasonic

    NF-CC500

    Zum Angebot*
    Amazon
    conrad.de
  • 23
    Tasti
    Gut

    Note 2,47

    Dreame

    Tasti 5-in-1

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 24
    CrispLite
    Gut

    Note 2,49

    Nutribullet

    CrispLite NBA0811DG

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    Amazon
    expert.de
  • 25
    Heißluftfritteuse
    Gut

    Note 2,53

    Klamer

    Heißluftfritteuse XL 5.5.L

    Zum Angebot*
    Amazon
    OTTO
  • 26
    Crispi
    Befriedigend

    Note 2,56

    Ninja

    Crispi FN101EUGY

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    Amazon
  • 27
    Glass&SteamAir
    Befriedigend

    Note 2,72

    Lauben

    Glass&SteamAir Fryer 4500BG

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    Amazon
  • 28
    AFC01
    Befriedigend

    Note 2,78

    Smeg

    AFC01

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    euronics.de
  • 29
    MF-Serie
    Befriedigend

    Note 2,86

    Midea

    Air Fryer MF-CY75AB

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