Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich viele Gerichte mit wenig Öl zubereiten. Besonders praktisch sind Modelle mit zwei getrennten Garkammern, in denen unterschiedliche Speisen parallel garen können. Der Cosori Dual Zone bietet genau diese Möglichkeit. Bei Amazon ist der Airfryer derzeit mit einem Rabatt von 39 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers erhältlich. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut. Auch interessant: Airfryer im Test: Dieses Modell schlägt Tefal und Ninja

Jetzt im Angebot: Aifryer von Cosori mit Doppelkammer und Sichtfenster

Pommes in der einen Kammer, Gemüse oder Hähnchen in der anderen: Der Cosori-Airfryer mit zwei Garkammern ermöglicht es, unterschiedliche Speisen parallel zuzubereiten – praktisch, wenn Beilagen und Hauptgericht unterschiedliche Garzeiten oder Temperaturen benötigen. Das Gerät fasst insgesamt 8,5 Liter und bietet damit Platz für mehrere Portionen. Über das integrierte Sichtfenster lässt sich der Garfortschritt beobachten, ohne die Schublade öffnen zu müssen. Das Gerät bietet zudem sechs Automatikprogramme, unter anderem Braten, Aufwärmen und Grillen.

Garraum aus Metall

Thermo-Sensorik zur Temperatursteuerung

App mit 50 Rezepten

Cosori Airfryer mit Doppelkammer 108,99 € statt179,99 € -39% Zum Angebot*

Wichtig: Preise können sich schnell ändern. Stimmen die hier genannten Daten nicht mit denen beim Händler überein, hat der Händler die Preise nach Veröffentlichung des Artikels angepasst.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen einkaufen, erhalten wir vom entsprechenden Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100 Prozent unabhängig. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Cosori-Airfryer: Amazon bietet den aktuellen Tiefstpreis

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 179,99 Euro kostet der Cosori-Airfryer bei Amazon derzeit 108,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 71 Euro beziehungsweise rund 39 Prozent gegenüber der UVP. Auch im Preisvergleich schneidet das Angebot gut ab. Laut Idealo ist Amazon aktuell der günstigste Anbieter. In den vergangenen zwölf Monaten war die Heißluftfritteuse nur einmal günstiger erhältlich: Im Juni sank der Preis bei Amazon kurzzeitig auf 89,99 Euro.

Auch interessant Günstige Kaffeevollautomaten im Test: Die Testsieger gibt es für unter 500 Euro

Passendes Zubehör: Silikonformen und Grillrost für den Cosori-Airfryer

Wer die Heißluftfritteuse nicht nur für Pommes und Gemüse verwenden möchte, kann sie mit geeignetem Zubehör vielseitiger nutzen. Ein zwölfteiliges Set mit Silikonformen, Grillrost und Brotbackformen eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, etwa für die Zubereitung von Kuchen und Grillfleisch.

Cosori Zubehör für Airfryer Zum Angebot*

Das Zubehörset für den Cosori-Airfryer umfasst unter anderem zwei Silikonformen, einen Edelstahl-Grillrost, ein Spießgestell mit fünf Spießen sowie Toast- und Kuchenformen. Ergänzt wird das Set durch Silikonhandschuhe, eine Zange, einen Schaber und einen Ölpinsel. Die antihaftbeschichteten Silikonformen sind laut Anbieter spülmaschinengeeignet und sollen durch seitliche Rillen überschüssiges Öl auffangen.

Cosori-Airfryer im Vergleich mit anderen beliebten Geräten

Der Cosori-Airfryer hat von IMTEST die Testnote 2,32 („gut“) erhalten. In der nachfolgenden Bestenliste sehen Sie die aktuell besten Airfryer im Vergleich.