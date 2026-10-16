In einem aktuellen Test des Verbrauchermagazins IMTEST konnten sich viele günstige Kaffeevollautomaten behaupten.

Drei Modelle für unter 500 Euro schneiden dabei am besten ab, der Testsieger kommt von Philips.

Der Preis-Leistungssieg geht hingegen an einen Kaffeevollautomaten von Tchibo.

Neben der klassischen Kaffeemaschine erfreuen sich Kaffeevollautomaten in Deutschland einer wachsenden Beliebtheit. Laut einer Konsumanalyse nimmt die Nachfrage an Kaffeevollautomaten stark zu: „Inzwischen steht in jedem dritten Haushalt ein entsprechendes System“, sagt Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer im Deutschen Kaffeeverband. Dabei kosten die Geräte weitaus mehr als klassische Filtermaschinen.

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Selbst in Sonderangeboten und Rabattaktionen sind nur wenige Kaffeevollautomaten für unter 500 Euro zu haben. Dabei gibt es auch günstige Kaffeevollautomaten, die genauso gut sind wie teurere Modelle. Das zeigt ein Test des Verbrauchermagazins IMTEST (gehört wie diese Redaktion zur FUNKE Mediengruppe). Unter 18 Modellen konnten sich auch einige günstige Kaffeevollautomaten im Test bewähren. IMTEST hat auch Siebträgermaschinen getestet. Das sind die besten für Einsteiger und Profis.

Kaffeevollautomaten im Test: Diese drei Modelle für unter 500 Euro schneiden gut ab

Günstige Kaffeevollautomaten: Die Testsieger bei IMTEST im Vergleich

Die IMTEST-Redaktion prüfte die Kaffeevollautomaten unter praxisnahen Bedingungen – von der Inbetriebnahme bis zum täglichen Gebrauch. Dabei bewerteten die Tester unter anderem Ausstattung und Bedienkomfort, etwa Größe der Behälter, Einstellmöglichkeiten für Getränke sowie die Steuerung über Display und Menü.

Im Praxistest bereitete das Team verschiedene Kaffeespezialitäten zu und untersuchte dabei unter anderem Temperatur und Geschmack des Espressos sowie die Qualität des Milchschaums. In die Gesamtbewertung flossen zudem der Wartungsaufwand und Stromverbrauch ein. Als Testsieger ging die Nivona NIVO 9101* für rund 1570 Euro hervor. Es geht aber auch günstiger – Kaffeevollautomaten für unter 500 Euro haben im Test ebenfalls gut abgeschnitten. Sie können mit Ausstattung, einfacher Bedienung und Espressogeschmack überzeugen. Übrigens: Aktuell gibt es starke Rabatte auf Kaffeepulver und -bohnen. Wir haben die besten Angebote zusammengetragen.

Philips Serie 5400 ist der beste Kaffeevollautomat für unter 500 Euro

Mit 12 Mahlgraden ausgestattet, kann der Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat die Bohnen sehr fein bis grob mahlen. © Amazon

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Mit einer Gesamtnote von 2,21 („gut“) schafft es der Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat auf einen der vorderen Plätze im Test. Unter anderem loben die Tester den feinporigen Milchschaum und die einfache Handhabung. Das Gerät gehört zu den umfangreicher ausgestatteten Modellen des Herstellers. Über ein farbiges Touchdisplay lassen sich verschiedene Getränke direkt anwählen und individuell anpassen. Insgesamt stehen elf Kaffeespezialitäten zur Auswahl – darunter Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Americano. Mit der Funktion „My Coffee Choice“ können Stärke, Füllmenge und Temperatur des Getränks angepasst werden. Zusätzlich lassen sich vier persönliche Nutzerprofile anlegen, in denen bevorzugte Einstellungen gespeichert werden.

Für Milchgetränke nutzt das Gerät das LatteGo-Milchsystem, bei dem Milch und Luft in einer separaten Kammer aufgeschäumt werden. Im Inneren arbeitet ein Keramikmahlwerk, das auf zwölf Mahlgrade eingestellt werden kann. Ein AquaClean-Wasserfilter unterstützt die Wasseraufbereitung und kann laut Hersteller die Entkalkungsintervalle verlängern. Zur weiteren Ausstattung gehören ein abnehmbarer Wassertank, ein Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel sowie eine Brühgruppe, die für die Reinigung entnommen werden kann. Hier kaufen: Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat*

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Günstiger Philips 2300 Series Kaffeevollautomat überzeugt im Test

Das Milchsystem im 2300 Series Kaffeevollautomat besteht aus zwei Teilen und kann so besonders einfach gereinigt werden. © Amazon

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Im Test kann ein weiteres Modell von Philips überzeugen: Philips 2300 Series Kaffeevollautomat schneidet mit der Gesamtnote 2,25 („gut“) ab. Pluspunkte sammelt die 2300 Series laut dem Testbericht für den ausgewogenen Geschmack, eine einfache Inbetriebnahme und einen sehr leisen Betrieb. Der Hersteller setzt nach eigenen Angaben auf eine patentierte Schallschutztechnologie, die den Mahlvorgang akustisch dämpfen soll.

Über ein Sensor-Touchpanel auf der Gerätefront können beim 2300 Series Kaffeevollautomat vier Getränke ausgewählt werden, neben dem klassischen schwarzen Kaffee, auch Espresso und Cappuccino. Ergänzend bietet die Funktion „My Coffee Choice“ die Möglichkeit, Kaffeestärke, Getränkemenge und Temperatur individuell anzupassen. Zusätzlich lässt sich der Mahlgrad in zwölf Stufen einstellen. Dadurch lässt sich beeinflussen, wie intensiv sich die Aromen während der Extraktion entfalten.

Für die Zubereitung von Milchgetränken ist ein LatteGo-Milchsystem integriert, das den Milchschaum automatisch erzeugt. Anwender können den Kaffeevollautomaten zudem über die HomeID-App nutzen, in der weitere Informationen rund um die Zubereitung, Rezeptideen sowie Hinweise zur Bedienung und Pflege des Geräts nachzulesen sind. Zur technischen Ausstattung gehören ein abnehmbarer Wassertank, ein Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel sowie eine herausnehmbare Brühgruppe. Hier kaufen: Philips 2300 Series Kaffeevollautomat*

Preis-Leistungssieger: Tchibo Kaffeevollautomat Esperto mini

Die Tchibo Esperto mini ist kompakt, nicht nur bezogen auf ihre Größe, sondern auch auf ihre Ausstattung. © Amazon

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Der günstigste Kaffeevollautomat im Test, der Tchibo Kaffeevollautomat Esperto mini, wurde zum Preis-Leistungssieger gekürt. Positiv hervorzuheben ist laut IMTEST nicht nur der günstige Preis von rund 250 Euro, sondern auch die gute Espresso-Qualität, die einfache Bedienung und das pflegeleichte System. Abzüge in der Gesamtnote gibt es lediglich für die Ausstattung, die sich auf die wichtigsten Funktionen konzentriert.

Der Automat verfügt über einen einzelnen Tassenauslauf und verzichtet auf ein integriertes Milchsystem. Dafür bietet das Modell ein automatisches Entkalkungsprogamm. Die herausnehmbare Brühgruppe erleichtert die Reinigung zusätzlich. Zum Getränkeangebot der Esperto mini gehört Espresso, Caffè Crema und XL Caffè Crema, die über Sensortasten auf dem Gerät ausgewählt werden können. Zudem lässt sich über den „Intense“-Button die Pulvermenge erhöhen, um ein kräftigeres Aroma zu erzielen. Hier kaufen: Tchibo Kaffeevollautomat Esperto mini*

Q&A zu Kaffeevollautomaten für unter 500 Euro – die wichtigsten Fragen und Antworten

Welche Kaffeevollautomaten gibt es für unter 500 Euro?

Es gibt mehrere Kaffeevollautomaten-Modelle in dieser Preiskategorie. Einige Beispiele sind De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B, Philips 2200 Serie EP2220/10 und Melitta Caffeo Solo E950-103. Die Preise der Kaffeevollautomaten variieren je nach Angebot und Verfügbarkeit.

Was sollte man bei einem Kaffeevollautomaten für unter 500 Euro beachten?

Wichtige Faktoren sind die Qualität des Mahlwerks, die Anzahl der Mahlgradeinstellungen, die Pumpenleistung, die Möglichkeit, die Kaffeestärke einzustellen, die Größe des Wassertanks und die Benutzerfreundlichkeit des Geräts.

Lohnt sich der Kauf eines günstigeren Kaffeevollautomaten?

Auch günstigere Modelle können guten Kaffee zubereiten, bieten aber in der Regel weniger Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten als teurere Geräte. Für Kaffeeliebhaber, die unkomplizierten Kaffee genießen möchten, kann ein preisgünstiger Kaffeevollautomat jedoch vollkommen ausreichend sein.

Wie pflege und reinige ich meinen Kaffeevollautomaten?

Für die Langlebigkeit und gleichbleibende Kaffeequalität ist eine regelmäßige Reinigung und Entkalkung wichtig. Dazu gehören das Entleeren des Kaffeesatzbehälters und der Tropfschale, das Spülen der Brühgruppe und die Entkalkung gemäß der Anleitung des Herstellers. Es empfiehlt sich, den Automaten mindestens einmal pro Woche gründlich zu reinigen.

Welche Kaffeebohnen eignen sich am besten für Kaffeevollautomaten?

Die Wahl der Kaffeebohnen hängt von den persönlichen Vorlieben ab, aber eine mittlere bis dunkle Röstung eignet sich in der Regel am besten für Kaffeevollautomaten. Verbraucher sollten frische Bohnen verwenden und diese richtig lagern, um das Aroma zu bewahren.

Kaffeevollautomaten für unter 500 Euro: Auch gut für Cappuccino oder Latte Macchiato?

Viele Modelle in dieser Preisklasse verfügen über eine Milchaufschäumdüse oder einen separaten Milchaufschäumer, mit denen sich auch Cappuccino, Latte Macchiato und andere Milchkaffeegetränke zubereiten lassen. Die Qualität des Milchaufschäumers ist bei günstigeren Geräten möglicherweise nicht so hoch wie bei teureren Modellen, reicht aber für den Alltag in der Regel aus.

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