Bei den meisten Strategien zur Gewichtsabnahme werden die Fettzellen verkleinert. Nun gibt es erste klinische Studien zu einer neuen Behandlungsmethode, die Fettzellen gezielt zum Absterben bringt. Die Rede ist von einem Medikament namens CBL-514. Es wird in Form von Spritzen verabreicht und zeigt erste vielversprechende Ergebnisse. Unter anderem berichtet „Science Daily“ darüber.

„Wir gehen davon aus, dass die Patienten mit den kosmetischen Effekten zufrieden sein werden, wie zum Beispiel dem flacheren Bauch, der durch den Verlust von Unterhautfettgewebe entstehen kann“, sagt der Endokrinologe Timothy Garvey von der University of Alabama in Birmingham, der die von der European Association for the Study of Diabetes veröffentlichte Studie leitete. Der Forscher betont jedoch auch die gesundheitlichen Vorteile, die der Verlust von viszeralem Fett mit sich bringen könnte, etwa für den Blutdruck und den Cholesterinspiegel.

CBL-514: Neues Abnehm-Medikament reduziert gezielt Fettgewebe

Das Medikament wurde auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Diabetesforschung (EASD) in Mailand vorgestellt. Die Studien deuten darauf hin, dass es sowohl das Unterhautfett als auch das Fettgewebe um die inneren Organe reduzieren kann. Zudem legen Tierversuche nahe, dass CBL-514 eine erneute Gewichtszunahme nach dem Absetzen von Abnehmspritzen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro verringern könnte. Ob das auch beim Menschen funktioniert, ist bislang unklar.

Das Besondere an dem neuen Medikament ist seine Wirkungsweise. Statt lediglich die Fettspeicherung zu beeinflussen, löst CBL-514 die sogenannte Apoptose aus. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem Zellen gezielt abgebaut werden und absterben. Wie „Science Daily“ berichtet, hatten bei einer Nachuntersuchung nach acht Wochen rund 70 Prozent der mit CBL-514 behandelten Teilnehmer mindestens 150 Milliliter Unterhautfettgewebe verloren. In der Placebogruppe erreichte niemand diesen Wert. „Dies ist ein hochinnovativer Ansatz zur medikamentösen Therapie von Fettleibigkeit, der in frühen Studien am Menschen bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat“, so Professor Garvey.

Viszerales Fett: Neue Studie zeigt deutlichen Rückgang nach CBL-514-Injektion

Auch das viszerale Fett ging in klinischen Studien am Menschen zurück. Dafür werteten Forscher Daten von 40 Teilnehmern aus, die CBL-514 oder ein Placebo erhalten hatten. Vier Wochen nach der letzten Injektion war das Volumen des viszeralen Fetts in der behandelten Gruppe durchschnittlich um etwa zwölf Prozent gesunken. In der Placebogruppe stieg es dagegen um fast sechs Prozent. Auch bei späteren Nachuntersuchungen blieb der Rückgang bestehen. Wegen der kleinen Teilnehmerzahl sind weitere Studien nötig, um die Ergebnisse zu bestätigen.

Aus medizinischer Sicht ist das viszerale Fett von zentraler Bedeutung. Es liegt tief in der Bauchhöhle und umgibt Organe wie Leber oder Darm. Wer überdurchschnittlich viel davon hat, trägt ein erhöhtes Risiko für Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.

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CBL-514 ist bislang ein experimenteller Wirkstoff. In den bisherigen Studien wurde die Behandlung im Allgemeinen gut vertragen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehörten vorübergehende Schmerzen, Schwellungen und Rötungen an den Einstichstellen. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse wurden nicht beobachtet. Größere klinische Studien sollen nun zeigen, ob die Behandlung Bauchfett auch bei einer größeren Zahl von Menschen sicher und wirksam reduzieren kann.

Laut „Science Daily“ lief zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits die Rekrutierung für die erste von zwei geplanten Phase-3-Studien. Erste Ergebnisse werden für Ende 2027 erwartet.