Der Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) bietet auch einige interessante Angebote von Apple. Reduziert sind unter anderem iPads, Apple Watches sowie Zubehör wie Magic Mouse und Magic Keyboard. Einige Aktionspreise liegen sogar unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr. Die Angebote gelten exklusiv für Prime-Mitglieder und können sich je nach Variante und Verfügbarkeit unterscheiden. Unsere Redaktion hat die interessantesten Apple-Angebote zum Prime Day zusammengestellt – die aktuell noch zu haben sind.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie hingegen im Highlights-Artikel. <<

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Apple „Watch SE 3“ für 235 Euro

Die Apple „Watch SE 3“ mit 40-Millimeter-Aluminiumgehäuse bietet unter anderem Fitness- und Schlaftracking, Herzfrequenzmessung sowie die Erfassung verschiedener Vitalzeichen. Zum Prime Day kostet die Smartwatch 235 Euro statt 269 Euro, das entspricht rund 13 Prozent Rabatt. Noch interessanter ist der Vergleich mit dem bisherigen Tiefstpreis im Jahresverlauf von 262,90 Euro: Diesen unterbietet das Angebot um 27,90 Euro.

40-mm-Aluminiumgehäuse

Fitness-, Schlaf- und Herzfrequenztracking

Sportarmband, Größe S/M

Apple Apple Watch SE 3 GPS 40 mm 235 € statt269 € -13% Zum Angebot*

Apple „Magic Mouse“ mit USB-C für 59,99 Euro

Die Apple „Magic Mouse“ verbindet sich per Bluetooth mit Mac oder iPad und besitzt eine berührungsempfindliche Multi-Touch-Oberfläche. Der integrierte Akku lässt sich bei dieser Generation über USB-C aufladen. Zum Prime Day kostet die weiße Maus 59,99 Euro statt 85 Euro, was rund 29 Prozent Rabatt entspricht. Der bisherige Tiefstpreis im Jahresverlauf lag mit 57 Euro allerdings noch 2,99 Euro niedriger.

Bluetooth-Verbindung mit Mac und iPad

Multi-Touch-Oberfläche

Wiederaufladbarer Akku mit USB-C

Apple Magic Mouse 59,99 € statt85 € -29% Zum Angebot*

Apple „Magic Keyboard“ für das iPad Air 13 Zoll für 295,23 Euro

Das Apple „Magic Keyboard“ dient gleichzeitig als Tastatur und Schutzhülle für das 13 Zoll große iPad Air mit M3-Chip. Ein integriertes Trackpad ermöglicht zudem die Bedienung des Tablets ohne Berührung des Displays. Aktuell kostet das weiße Keyboard 295,23 Euro statt 349 Euro. Damit liegt der Angebotspreis 53,77 Euro beziehungsweise rund 15 Prozent unter dem bisherigen Tiefstpreis im Jahresverlauf von 349 Euro.

Für das 13 Zoll iPad Air mit M3

Integriertes Trackpad

Tastaturlayout Deutsch/Französisch (Schweiz)

Apple Apple Magic Keyboard Case für das 13" iPad Air (M3) 295,23 € statt349 € -15% Zum Angebot*

Apple „iPad Air 13 Zoll“ mit M3, 512 GB und 5G für 1044 Euro

Das Apple „iPad Air“ bietet ein 13 Zoll großes Liquid Retina Display, den M3-Chip und 512 GB Speicher. Diese Variante unterstützt neben WLAN 6E auch 5G-Mobilfunk und ist damit unabhängig von einem WLAN online nutzbar. Zum Prime Day kostet das blaue iPad Air 1044 Euro statt 1349 Euro, das entspricht rund 23 Prozent Rabatt. Der Angebotspreis liegt zudem 15 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 1059 Euro.

13 Zoll Liquid Retina Display und M3-Chip

512 GB Speicher

WLAN 6E und 5G-Mobilfunk

Apple Apple iPad Air 13" mit M3 Chip 1.044 € statt1.349 € -23% Zum Angebot*

Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.