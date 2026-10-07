Wer seinen Kaffee mit der Kapselmaschine zubereitet, kann am Amazon Prime Day bei verschiedenen Lavazza-Sorten viel sparen. Im Angebot sind unter anderem Espresso- und Lungo-Varianten in unterschiedlichen Packungsgrößen. Wir haben uns die beliebtesten Sorten angeschaut und die Deals gecheckt: Diese Lavazza-Kapseln sind jetzt zu besonders günstigen Preisen erhältlich.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie im Highlights-Artikel. <<

Lavazza Top Deals zum Prime Day Zum Angebot*

Prime Day Deal: Rabatt auf Lavazza „Espresso Qualità Rossa“-Kaffeekapseln

Der Lavazza „Espresso Qualità Rossa“ ist eine Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen und wird als Espresso mit einer mittleren Röstung angeboten. Das Aromaprofil umfasst Noten von Schokolade und getrockneten Früchten. Lavazza gibt die Röstintensität mit 10 von 13 an. Die Kapseln sind aus Aluminium gefertigt und für Nespresso-Originalmaschinen geeignet. Aktuell gibt es bei Amazon auf verschiedene Packungsgrößen Rabatte. Die XXL-Packung mit 240 Kapseln ist derzeit so günstig wie nie erhältlich – für 61,99 Euro. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 67,14 Euro. Lesen Sie auch: Günstige Kaffeevollautomaten im Test: Die besten Modelle für unter 500 Euro

Bohnen aus Afrika, Zentralamerika und Südamerika

Jede Packung mit zehn Kapseln

57 Gramm pro 10er-Packung

Lavazza Espresso Qualità Rossa 61,99 € statt83,92 € -26% Zum Angebot*

Lavazza „Espresso Maestro Ristretto“-Kapseln mit aktuell 37 Prozent Rabatt

Die Espresso Maestro Ristretto Kaffeekapseln von Lavazza bestehen aus Arabica- und Robusta-Bohnen und eignen sich für die Zubereitung von Ristrettos. Die Kapseln haben eine Intensität von 12 von 13 und sind dunkel geröstet. Das Aromaprofil umfasst Noten von Kakao und Gewürzen. Zum Amazon Prime Day kosten die Kapseln im 30er-Pack 6,64 statt 10,49 Euro. Der bisherige Tiefstpreis lag allerdings noch etwas niedriger. Rabatte gibt es auch auf andere Packungsgrößen. Auch interessant: Kaffee im Angebot diese Woche: Die besten Rabatte auf Bohnen und Pulver

Aluminiumkapseln

Dunkler Röstgrad

Mit Nespresso-Kaffeemaschinen kompatibel

Lavazza Espresso Maestro Ristretto 6,64 € statt10,49 € -37% Zum Angebot*

Lavazza Espresso „Maestro Lungo Intenso“-Kapseln jetzt um 29 Prozent reduziert

Die Lavazza „Maestro Lungo Intenso“-Kapseln enthalten eine Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen und sind für die Zubereitung eines Lungo konzipiert. Der intensiv geröstete Kaffee weist Noten von Kakao und Karamell auf. Die Packung enthält 100 Aluminiumkapseln, die für Nespresso-Kaffeemaschinen geeignet sind. Jetzt zum Amazon Prime Day sind die Kapseln von 39,90 auf 28,40 Euro reduziert.

Dunkle Röstung mit einer Intensität von 8/13

Kaffee aus Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien

Aluminiumkapseln

Lavazza Espresso Maestro Lungo Intenso 28,40 € statt39,90 € -29% Zum Angebot*

Lavazza „Crema e Gusto“-Kaffeekapseln im 10er-Pack für unter 30 Euro

Die Lavazza „Crema e Gusto“-Kaffeekapseln bestehen ebenfalls aus Arabica- und Robusta-Bohnen mit mittlerer Röstung. Das Aromaprofil umfasst Noten von Schokolade, Holz und Gewürzen. Lavazza gibt die Intensität mit 12 von 13 an. Die Aluminiumkapseln sind für Nespresso-Originalmaschinen geeignet. Eine Packung enthält 10 Kapseln. Im 10er-Pack sind die Kaffeebohnen bei Amazon derzeit um 28 Prozent reduziert. Das übertrifft aber nicht den bisherigen Tiefstpreis.

Kaffeebohnen aus Afrika, Asien und Südamerika

für dunklen Kaffee

Aluminiumkapseln

Lavazza Crema e Gusto 28,87 € statt39,90 € -28% Zum Angebot*

Prime-Day-Angebot für Lavazza „Espresso Maestro Classico“-Kaffeekapseln im 10er-Pack

Bei den „Espresso Maestro Classico“-Kaffeebohnen setzt Lavazza ebenfalls auf eine Kombination aus Arabica- und Robusta-Bohnen. Die Mischung ist auf die Zubereitung eines klassischen Espressos ausgelegt und wird mit einer Intensität von 9 von 13 angegeben. Im Aromaprofil finden sich Noten von Kakao und getrockneten Früchten. Die Kapseln bestehen aus Aluminium und sind für Nespresso-Originalmaschinen geeignet. Die 10er-Packung ist bei Amazon aktuell von 35,79 auf 29,99 Euro reduziert, sie liegt aber nicht unter dem bisherigen Tiefstpreis. Auch interessant: Espresso richtig zubereiten: Kaffee-Sommelier verrät die besten Tipps

Bohnen aus Afrika, Zentralamerika und Südamerika

Insgesamt 100 Kapseln

550 Gramm Nettomenge

Lavazza Espresso Maestro Classico 29,99 € statt35,79 € -16% Zum Angebot*

Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

Amazon Amazon Prime Zum Angebot*

Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.

Kostenlose Amazon-Kreditkarte Amazon-Visa mit bis zu 50 Euro Startguthaben Zum Angebot*

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen einkaufen, erhalten wir vom entsprechenden Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100 Prozent unabhängig. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.