Beim Prime Day am 6. und 7. Oktober 2026 bietet Amazon wieder zahlreiche Produkte zu reduzierten Preisen an. Die Rabatte reichen von Technik und Haushaltsgeräten über Mode bis hin zu Produkten für Freizeit und Alltag. Viele der Angebote sind allerdings ausschließlich für Prime-Mitglieder verfügbar.

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Neben bekannten Marken finden sich zahlreiche praktische Alltagsprodukte unter den Deals. Ein genauer Preisvergleich lohnt sich dabei: Einige Aktionspreise liegen nur knapp über dem bisherigen Tiefstpreis des Jahres, bei einzelnen Produkten wird dieser sogar unterschritten. Wir haben die Angebote geprüft und zeigen, welche Prime-Day-Deals beim Preis besonders auffallen.

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Calvin Klein „Low Rise Trunk“-Boxershorts im Dreierpack für 23,80 Euro

Die Calvin Klein „Low Rise Trunk“ sind körpernah geschnittene Boxershorts mit niedrigem, elastischem Logobund. Der Dreierpack umfasst schwarze Modelle ohne Eingriff; das Angebot gilt für Größe L. Zum Prime Day kostet das Set für Prime-Mitglieder 23,80 Euro statt des Listenpreises von 44,90 Euro, das entspricht rund 47 Prozent Rabatt.

Lieferumfang: drei Boxershorts

Angebotsvariante: Schwarz, Größe L

Calvin Klein Low Rise Trunk Boxershorts 23,80 € statt44,90 € -47% Zum Angebot*

Amazon Prime Day: The North Face „Antora“ Regenjacke ist jetzt reduziert

Die „Antora“ Regenjacke für Herren hält mit atmungsaktiven DryVent-Material Regen ab und lässt gleichzeitig Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen. Damit eignet sich die Jacke für Wanderungen ebenso wie für den Alltag bei schlechtem Wetter. Das Modell ist am Prime Day in verschiedenen Größen und Farben reduziert. Los geht es ab 95,90 Euro – 34,10 Euro weniger als der bisherige Tiefstpreis von 130 Euro.

Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

Verstellbare Kapuze mit Kordelzug

Individuell verstellbarer Saum

The North Face The North Face Antora Regenjacke 95,90 € statt140 € -32% Zum Angebot*

Auch andere Produkte von The North Face wie Jacken, Shirts und Co. sind derzeit deutlich reduziert. Die besten Angebote finden Sie hier:

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Ooono „Co-Driver NO2“ Verkehrsmelder für 47,45 Euro

Der Ooono „Co-Driver NO2“ warnt während der Fahrt vor gemeldeten Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen. Die zweite Generation verfügt über eine LED-Anzeige, einen wiederaufladbaren Akku und unterstützt Apple CarPlay sowie Android Auto. Zum Prime Day kostet der Co-Driver 47,45 Euro statt 79,95 Euro, das entspricht rund 41 Prozent Rabatt. Der bisherige Tiefstpreis im laufenden Jahr lag zwar noch etwas niedriger, mit 46 Euro betrug der Unterschied zum aktuellen Angebot allerdings lediglich 1,45 Euro.

Warnungen vor Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen

Kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto

Wiederaufladbar und mit LED-Anzeige

Ooono Co-Driver NO2 47,45 € statt79,95 € -41% Zum Angebot*

Levi‘s „New Duncan“: Ledergürtel für 17,45 Euro

Der „New Duncan“-Gürtel besteht aus Leder und ist 40 Millimeter breit. Der Aktionspreis für die schwarze Variante beträgt 17,45 Euro und liegt damit 7,54 Euro unter dem Jahrestiefpreis.

Vollständig aus Leder

40 Millimeter Breite

Harness-Schnalle mit Levi‘s-Branding

Levi's Levi's Herren New Duncan Gürtel 17,45 € statt24,99 € -30% Zum Angebot*

Auch andere Angebote von Levi’s wie Jeans, Shirts und Co. sind derzeit deutlich reduziert. Weitere Angebote finden Sie hier:

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Ninja ‚Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP‘ Heißluftfritteuse für 139,99 Euro

Die Ninja „Foodi MAX Dual Zone AF400EUCP“ bietet 9,5 Liter Fassungsvermögen, verteilt auf zwei getrennte Garkammern. So lassen sich zwei Speisen mit unterschiedlichen Temperaturen und Garzeiten parallel zubereiten und gleichzeitig fertigstellen. Zum Prime Day kostet die Heißluftfritteuse 139,99 Euro statt 191,30 Euro, das entspricht 27 Prozent Rabatt. Auch im Vergleich zum bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 148,99 Euro ist das Angebot interessant: Der Aktionspreis liegt noch einmal rund 6 Prozent darunter. Weitere Angebote von Ninja finden Sie in einer separaten Übersicht.

9,5 Liter Fassungsvermögen

Zwei getrennte Garkammern

Sechs Zubereitungsfunktionen

Ninja Ninja Foodi MAX Dual Zone 139,99 € statt191,30 € -27% Zum Angebot*

Auch andere Produkte von Ninja wie Küchengeräte, Mixer und Heißluftfritteusen sind derzeit deutlich reduziert. Die besten Angebote finden Sie hier:

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Philips „Sonicare DiamondClean 9000“: Elektrische Zahnbürsten im Doppelpack für 179,99 Euro

Die Philips „Sonicare DiamondClean 9000“ bietet vier Putzmodi und drei Intensitätsstufen zur individuellen Anpassung der Zahnreinigung. Ein Drucksensor warnt bei zu starkem Aufdrücken, während die zugehörige App die Putzgewohnheiten erfasst. Zum Prime Day kostet das Doppelpack für Prime-Mitglieder 179,99 Euro statt des Listenpreises von 499,99 Euro, das entspricht rund 64 Prozent Rabatt. Damit erreicht das Angebot den bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von ebenfalls 179,99 Euro.

Zwei Schallzahnbürsten in Schwarz und Roségold

Vier C3-Premium-Bürstenköpfe enthalten

Mit Ladeglas und Ladestation

Philips Philips Sonicare DiamondClean 9000 179,99 € statt499,99 € -64% Zum Angebot*

Dyson „Cyclone V10“: Kabelloser Staubsauger für 329 Euro

Der Dyson „Cyclone V10“ reinigt kabellos und verfügt über eine Motorbar-Bodendüse zur Aufnahme von Tierhaaren. Der mitgelieferte Low-Reach-Adapter erleichtert das Saugen unter niedrigen Möbeln. Zum Prime Day kostet der Staubsauger für Prime-Mitglieder 329 Euro statt des Listenpreises von 479 Euro, das entspricht rund 31 Prozent Rabatt. Damit erreicht das Angebot den bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von ebenfalls 329 Euro.

Saugleistung: 150 Airwatt

Bis zu 60 Minuten Laufzeit

Farbe: Nickel und Kupfer

Dyson Cyclone 329 € statt479 € -31% Zum Angebot*

Philips „OneBlade 360 Face & Body“ Rasierer für 34,99 Euro

Der Philips „OneBlade 360 Face & Body QP2824/31“ eignet sich zum Rasieren, Trimmen und Stylen von Gesichts- und Körperhaar. Zum Lieferumfang gehören drei 360-Grad-Klingen, Bartkämme für 1, 3 und 5 Millimeter sowie Aufsätze für die Körperrasur. Zum Prime Day kostet das Set 34,99 Euro. Damit erreicht der Rasierer exakt den bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr.

Für Gesichts- und Körperhaar

Drei 360-Grad-Klingen

Nass- und Trockenrasur möglich

Philips OneBlade 360 Face & Body 34,99 € Zum Angebot*

Bosch „PNEO“ Akku-Druckluftpumpe für 47,99 Euro

Die Bosch „PNEO“ ist eine kompakte Akku-Druckluftpumpe, mit der sich unter anderem Fahrradreifen aufpumpen lassen. Durch das handliche Format eignet sie sich auch für unterwegs und lässt sich ohne separate Luftpumpe verwenden. Zum Prime Day kostet die Pumpe 47,99 Euro statt 79,99 Euro, das entspricht 40 Prozent Rabatt. Besonders interessant: Der Angebotspreis liegt zudem 9,14 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 57,13 Euro. Weitere Angebote von Bosch finden Sie in einem separaten Text.

Akku-Druckluftpumpe für unterwegs

Geeignet zum Aufpumpen von Fahrradreifen

Kompaktes, mobiles Format

Bosch Akku-Druckluftpumpe 47,99 € statt79,99 € -40% Zum Angebot*

Auch andere Produkte von Bosch wie Haushaltsgeräte, Küchenhelfer und Elektrowerkzeuge sind derzeit deutlich reduziert. Die besten Deals finden Sie hier:

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Tonies „Toniebox 2“ mit „Pikachu“ für 113,99 Euro

Das Bundle kombiniert die gelbe Tonies „Toniebox 2“ mit dem „Pikachu“-Tonie und eignet sich damit besonders für Pokémon-Fans. Die Toniebox spielt Hörspiele und Musik über die passenden Figuren ab und wird über die Ohren am Gerät bedient. Zum Prime Day kostet das Bundle 113,99 Euro statt 134,99 Euro, das entspricht rund 16 Prozent Rabatt. Besonders interessant: Der Angebotspreis liegt damit sogar 10,01 Euro unter dem bisherigen Tiefstpreis im laufenden Jahr von 124 Euro.

Gelbe Toniebox 2

„Pikachu“-Tonie im Bundle enthalten

Bedienung direkt über die Ohren der Toniebox

Toniebox 2 Toniebox 2 mit Pikachu 113,99 € statt134,99 € -16% Zum Angebot*

Adidas „Adilette“ in verschiedenen Farben und Größen ab 17,25 Euro

Die Adidas „Adilette“ gehört zu den Klassikern der Marke und ist zum Prime Day in verschiedenen Farben und Größen reduziert, darunter auch Varianten in Schwarz und Grau. Die Preise unterscheiden sich je nach Auswahl, mehrere Größen sind bereits ab 17,25 Euro erhältlich. Besonders interessant: Einige Varianten erreichen dabei einen neuen Tiefstpreis im laufenden Jahr. Weitere Angebote bei Adidas finden Sie hier.

Verschiedene Farben und Größen reduziert

Ausgewählte Varianten ab 17,25 Euro

Einige Varianten unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis

Adidas ADILETTE AQUA LINGRN Zum Angebot*

Auch andere Produkte von Adidas wie Schuhe, Shirts und Sportbekleidung sind derzeit deutlich reduziert. Die besten Angebote finden Sie hier:

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Amazon Prime als Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.