Zum Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) hat Amazon zahlreiche Kleidungsstücke und Accessoires von Levi’s im Preis gesenkt. Reduziert sind unter anderem klassische Jeans, Sweatshirts und Gürtel, wobei die Aktionspreise je nach Farbe und Größe variieren können. Bei mehreren Modellen fällt der Rabatt besonders auf: Sie sind aktuell sogar günstiger als zum bisherigen Tiefstpreis der vergangenen zwölf Monate erhältlich. Die genannten Angebote gelten für Prime-Mitglieder.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie im Highlights-Artikel. <<

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Levi‘s „New Duncan“: Ledergürtel für 17,45 Euro

Der „New Duncan“-Gürtel besteht aus Leder und ist 40 Millimeter breit. Der Aktionspreis für die schwarze Variante beträgt 17,45 Euro und liegt damit 7,54 Euro unter dem Jahrestiefpreis.

Vollständig aus Leder

Breite: 40 Millimeter

Harness-Schnalle mit Levi‘s-Branding

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Levi‘s „501 Original“ ab 46,10 Euro

Die „501 Original“ gehört zu den bekanntesten Levi‘s-Modellen und setzt auf einen geraden Schnitt, Five-Pocket-Design und die charakteristische Knopfleiste. Je nach Variante starten die Preise bei 46,10 Euro mit einem Ersparnis von 38 Prozent gegenüber dem regulären Preis.

Straight Fit mit geradem Bein

Knopfleiste

Five-Pocket-Design

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Levi‘s „Everyday Crew Sweatshirt“ ab 28,22 Euro

Das „Everyday Crew Sweatshirt“ hat eine lässige Passform, einen Rundhalsausschnitt und besteht laut aus aufgerautem Fleece. Der Aktionspreis von 28,22 Euro liegt bietet aktuell rund 49 Prozent Rabatt im Vergleich zum regulären Preis.

Damen-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt

Lässige Passform

Aufgerautes Fleece

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Levi‘s „728 High Rise Wide Leg“ ab 64,10 Euro

Die „728 High Rise Wide Leg“ kombiniert einen hohen Bund mit einem weit geschnittenen Bein und Stretch-Anteil. Je nach Farbe und Größe geht es bei 64,10 Euro los – eine Ersparnis von bis zu 42 Prozent zum Jahrestiefpreis.

Damenjeans mit hohem Bund

Weiter Beinschnitt

Denim mit Stretch-Anteil

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Levi‘s „559 Relaxed Straight“ ab 52,43 Euro

Die „559 Relaxed Straight“ ist für Herren und setzt auf einen entspannten, geraden Schnitt. Sie ist in vielen Waschungen, Farben und Größen erhältlich. Los geht es je nach Variante bei 52,43 Euro und damit bis zu 42 Prozent günstiger als zum regulären Preis.

Herrenjeans

Modell 559 Relaxed Straight

Variante Steelhead

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Levi’s 311 Shaping Skinny Jeans für 40,82 Euro

Die Levi’s 311 Shaping Skinny ist eine körpernah geschnittene Damenjeans und gehört zur Shaping-Reihe des Herstellers. Amazon reduziert die angebotene Variante auf 40,82 Euro und damit rund 36 Prozent im Vergleich zum regulären Preis.

Skinny Fit

Farbe: Schwarz

Angebotene Größe: 29W/30L

Levi's Levi's Damen Jeans 311 Shaping Skinny 40,82 € statt64,03 € -36% Zum Angebot*

Amazon Prime als Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.