Als er fünf Jahre alt ist, erkrankt Georg Nagel schwer. Über diese Zeit schreibt er selbst anlässlich des Shaw Prize für Lebenswissenschaften und Medizin, den er 2020 erhält: „Während meine Geschwister im benachbarten Österreich Skifahren waren, baute ich aus dem naturwissenschaftlichen Bastelset, das mir meine Eltern jedes Jahr zu Weihnachten schenkten, eine Dampfmaschine oder ein Radio.“ Auch als er älter wird, macht er andere Erfahrungen als die meisten gleichaltrigen Kinder. Nagel schreibt: „Meine Sommerferien verbrachte ich oft mit Operationen im Universitätsklinikum Würzburg, einer hübschen Stadt in Nordbayern.“

Deutscher Nobelpreisträger Nagel gilt als sympathisch und bescheiden

Und genau in dieser Stadt am Main lebt und arbeitet Nagel seit vielen Jahren, als er den Nobelpreis für Medizin erhält. Am Lehrstuhl für Molekulare Pflanzenphysiologie und Biophysik kennt man den 73-Jährigen bestens. Er gilt als neugierig, sympathisch, bescheiden, als jemand, der sich nicht selbst dafür auf die Schultern klopft, wenn er etwas erreicht hat.

Auch interessant Medizin-Nobelpreis: Deutsche Forscher machen Augenkrankheit behandelbar

Mathematik, Physik und Biologie haben es Nagel, der als ältestes von fünf Geschwistern im württembergischen Weingarten geboren wird, schon zu Schulzeiten angetan. Es folgt ein Biologiestudium an der Universität Konstanz. Ernst Bamberg, sein erster Dozent für Biophysik und späterer Direktor des Max-Planck-Instituts für Biophysik in Frankfurt/Main, wird sein Förderer.

Das von der Universität Würzburg zur Verfügung gestellte Foto zeigt Georg Nagel (l) mit der Röntgenmedaille (Wissenschaftspreis) 2024 der Uni Würzburg neben Unipräsident Paul Pauli. © Robert Emmerich/Universität Würzburg/dpa

In Konstanz gründet Nagel zu seinen Studienzeiten das „Café Chaos“ mit, wie er anlässlich des Shaw Prize schrieb. In lokalen Quellen wird das „Café Chaos“ als damaliger Treffpunkt der linken Szene in den 80er Jahren beschrieben. So fanden dort laut der Organisation „Belladonna“ unter anderem feministische Treffen statt. Das Online-Magazin „Seemoz“ nennt das Café in einem Atemzug mit besetzten Häusern und Punk-Konzerten.

Beruflicher Neuanfang: Vom Lehrer zum internationalen Forscher

Nach seinem Diplom arbeitet Nagel zunächst als Lehrer an einem Schweizer Privatgymnasium. Eine weitere OP in Würzburg stoppt nach seinen Worten endlich „die Entzündung in meinen Knochen“. Er lernt Drachenfliegen und unterrichtet weiter, bis „Ernst Bamberg mich einlud, mit ihm nach Frankfurt zu ziehen“. Der Forscher wechselt – ohne zu zögern, wie er schreibt. Danach geht es für ihn beruflich auch fünf Jahre in die USA.

Auch interessant Berliner Charité vermeldet Meilenstein: Patient erstmals mit Genschere behandelt

„In New York fand ich auch die Liebe meines Lebens, Anna, eine Gastprofessorin an der Columbia University aus Neapel, Italien.“ Sie erkunden die Stadt per Fahrrad, und die Molekularbiologin hilft ihm, seinen biophysikalischen Ansatz in der Wissenschaft zu erweitern. 1996 Hochzeit in Dänemark, ein Kind wird geboren. „Unsere Tochter verlieh dem Leben einen neuen Sinn und glich einige der Strapazen und Misserfolge im Labor aus.“

Jeden 2. Sonntag Ein FUNKE Liebe Alle zwei Wochen sonntags: Antworten auf Beziehungsfragen – ehrlich, nah und alltagstauglich. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

2004 der Wechsel nach Würzburg als Professor für Molekulare Pflanzenphysiologie. Seit sieben Jahren ist Nagel am Institut für Physiologie im Herzen der Stadt tätig, wenn auch offiziell im Ruhestand.

dpa