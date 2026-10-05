„Die Optogenetik bietet Möglichkeiten, das Gehirn auf eine Weise zu kartieren, von der wir früher nur träumen konnten.“ Mit diesen blumigen Worten erläuterte der Vorsitzende des Nobelkomitees, Per Svenningsson, am Montagmittag vor Presse und Zuschauern, warum die Entdeckungen der drei Nobelpreisträger für die Medizin so wegweisend sind. Geträumt – das haben sicherlich auch die zwei deutschen Forscher ihr Wissenschaftlerleben lang von dieser angesehenen Auszeichnung.

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Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Forscher Karl Deisseroth. Das Komitee zeichnet ihre Entdeckungen im Bereich lichtgesteuerter Ionenkanäle und Optogenetik aus, wie das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag mitteilte. Peter Hegemann (71) forscht an der Humboldt-Universität Berlin, Georg Nagel (73) an der Universität Würzburg. Die drei Forscher erhalten jeweils ein Drittel des Preisgelds von umgerechnet rund einer Million Euro.

Optogenetik ist eine Methode, mit der sich Zellen – meist Neuronen – mithilfe von Licht präzise an- oder abschalten lassen. Sie kombiniert genetische und optische Techniken, um in lebendem Gewebe und sogar in frei beweglichen Tieren gezielt zelluläre Aktivität zu steuern.

Der Nobelversammlung zufolge lässt sich durch Optogenetik zeigen, wie Nervenzellen im lebenden Gehirn Erinnerungen, Gefühle und Verhaltensweisen prägen. Die Preisträger hätten den Grundstein für eine neue Ära in den Neurowissenschaften gelegt. Mittlerweile lässt sich das Verfahren bereits therapeutisch nutzen – etwa in der Augenmedizin.

Medizin-Nobelpreis an deutsche Forscher: Gehirnzellen mit Protein aktivieren

Hegemann und Nagel entdeckten Anfang der 2000er-Jahre – damals noch an den Max-Planck-Instituten für Biochemie und Biophysik – in einer einzelligen Alge das Protein Kanalrhodopsin (Channelrhodopsin), das Zellen empfindlich für Licht macht. Unter Einfluss von blauem Licht öffnet sich ein sogenannter Ionenkanal, der für elektrische Impulse sorgt.

Der US-Forscher Deisseroth (54) setzte das Gen für dieses Protein zunächst in Neuronen von Ratten ein. Dadurch konnte er diese Nervenzellen mit Licht aktivieren. Zwei Jahre später gelang ihm dies in den Gehirnen von lebenden Mäusen. Er habe die Optogenetik perfektioniert, heißt es.

Entdeckung behandelt Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa

Ein Beispiel für die praktische Anwendung ist etwa die Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa, bei der durch verschiedene Erbgut-Mutationen die Lichtrezeptoren der Netzhaut – der Retina – zugrunde gehen. Mithilfe einer optogenetischen Therapie ermöglichten Forscher vor einigen Jahren einem Patienten, der durch die Netzhauterkrankung seit Jahrzehnten blind war, ein rudimentäres Sehen.

In der Studie, einem Machbarkeitsnachweis, injizierte das Team in das schwerer betroffene Auge des damals 58-Jährigen einmalig Viren, die den Bauplan für das Kanalrhodopsin ChrimsonR enthielten. Mit dem in bestimmten Zellen der unteren Netzhaut entstehenden Ionenkanal konnten die Zellen aus einfallendem Licht elektrische Signale erzeugen, die sie an das Sehzentrum im Gehirn weiterleiteten. Nach der Therapie konnte der Patient mit einer Spezialbrille im Labor Gegenstände erkennen und greifen. Im Alltag registrierte er etwa ein Telefon, eine Tür oder einen Zebrastreifen.

Auch bei Hörverlust, Parkinson, Schizophrenie oder Epilepsie verspricht die Technik Lösungen, allerdings dauert die Umsetzung noch.

Berliner Nobelpreisträger erhält Glückwünsche und taucht nicht auf

Für den Berliner Forscher und Medizin-Nobelpreisträger Peter Hegemann von der Humboldt-Universität trudelten am Montagnachmittag Glückwünsche ein. „Dieser Erfolg ist eine große Ehre für Sie persönlich, aber sie ist gleichzeitig eine Auszeichnung für Wissenschaft und Forschung in Berlin“, teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mit. „Mit Ihren bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Gebiet der Optobiologie haben Sie Maßstäbe gesetzt und Hoffnungen auf ungeahnte medizinische Anwendungen geweckt“, so Wegner laut Mitteilung weiter. „Seit gut zwei Jahrzehnten lehren und forschen Sie an der Humboldt Universität und bereichern mit Ihrer Arbeit die Wissenschaftslandschaft in Berlin.“

Auch Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra gratulierte Hegemann. „Das ist eine herausragende Auszeichnung und würdigt eine beeindruckende wissenschaftliche Leistung, die unser Verständnis des Gehirns grundlegend verändert hat“, teilte Czyborra (SPD) mit. Die Auszeichnung sei auch eine Würdigung der jahrzehntelangen Forschungsgeschichte Hegemanns, so die Senatsverwaltung für Wissenschaft. Der Nobelpreis mache die internationale Strahlkraft der Optobiologie-Forschung an der Humboldt-Universität sichtbar und zeige, welchen Wert ausdauernde Grundlagenforschung für die Medizin besitzt. Die Präsidentin der Humboldt-Universität, Julia von Blumenthal, nannte Hegemann einen „visionären Forscher“.

Der Forscher selbst zeigte sich nach Bekanntwerden der Neuigkeit zunächst nicht öffentlich. Auch seine Mitarbeiter und Kollegen hatten Schwierigkeiten, ihn zu erreichen. An seinem Forschungsinstitut, dem Institut für Biologie der HU Berlin, tauchte er bis zum Nachmittag nicht auf.

Nobelpreis statt Nachtruhe: US-Forscher war schon bettfertig

Die Nachricht über seinen Medizin-Nobelpreis hat den US-Forscher Karl Deisseroth auf dem Weg ins Bett überrascht. „Ich wollte gerade schlafen gehen, ich war bettfertig“, sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Den Anruf habe er um kurz nach Mitternacht Ortszeit erhalten. „Ich wusste, dass ich früh aufstehen musste, um meinen Kindern Pausenbrote zu machen und sie morgens zur Schule zu bringen.“

Deisseroth freue besonders, dass die Forscher ihre Arbeit nun einem breiteren Publikum näherbringen können, sagte der Wissenschaftler der Stanford-Universität. „Was diese Art von Wissenschaft über das Gehirn aufklären kann, dürfte meiner Meinung nach jeden interessieren – ob Wissenschaftler oder nicht.“

„Das Gehirn, ein großes Mysterium“: Die drei Medizin-Nobelpreisträger haben das Verständnis rund um das Denkorgan erweitert. © AFP | JONATHAN NACKSTRAND

Die Auszeichnung nannte er „unglaublich überraschend und beglückend“. Wie er feiern werde, wisse er bislang nicht. „Aber ich möchte später heute mit den Leuten in meinem Labor zusammenkommen. Ich möchte diese Freude und diesen Moment mit ihnen teilen“, sagte der Wissenschaftler. „Außerdem gebe ich gerade in diesem Quartal einen Kurs über Optogenetik. Ich glaube, für die Studierenden könnte das jetzt etwas ganz Besonderes sein.“

Medizin-Nobelpreis: Preisgeld kürzlich angehoben

Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet rund einer Million Euro. Die Nobelstiftung hat das Preisgeld kürzlich erst auf zwölf Millionen Kronen angehoben. „In diesem Jahr feiern wir das 125-jährige Bestehen des Nobelpreises. Aus diesem Anlass freuen wir uns, das Preisgeld um eine Million erhöhen zu können“, sagte die Geschäftsführerin der Nobelstiftung, Hanna Stjärne, im September. Der Betrag wurde seit der ersten Verleihung im Jahr 1901 schon mehrfach angepasst.

Im vergangenen Jahr ging der Nobelpreis für Medizin an Mary Brunkow, Fred Ramsdell (beide USA) und Shimon Sakaguchi (Japan). Ausgezeichnet wurden ihre Entdeckungen zur sogenannten peripheren Immuntoleranz, die verhindert, dass das Immunsystem dem Körper schadet.

Vor 125 Jahren war der erste Medizin-Nobelpreisträger ebenfalls ein Deutscher, Emil von Behring. Zuletzt war im Jahr 2013 ein Medizin-Nobelpreis an einen deutschen Forscher gegangen: Thomas Südhof. 1995 hatte als erste und bislang einzige deutsche Frau die Tübinger Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Volhard den Medizin-Nobelpreis erhalten.

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Nobelpreis-Woche: Diese Ehrungen folgen als Nächstes

Vor dem diesjährigen Preis haben seit 1901 insgesamt 232 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter 14 Frauen. Der erste ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung einer Therapie gegen Diphtherie.

Mit dem Medizin-Preis startete der Nobelpreis-Reigen. Das weitere Programm:

Dienstag werden die Träger des Physik-Preises bekannt gegeben,

Mittwoch die des Chemie-Preises,

Donnerstag folgt Literatur,

Freitag wird der Friedensnobelpreis verkündet,

Montag kommender Woche wird abschließend der Wirtschaftsnobelpreis-Träger bekannt gegeben, gestiftet von der schwedischen Zentralbank.

Die feierliche Übergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (1833 bis 1896). Bereits am 30. September waren in Stockholm die diesjährigen Träger des Right Livelihood Awards bekannt gegeben worden, der gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bezeichnet wird.

daw/mahe/dpa