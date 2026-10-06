Die goldenen Tage des Herbstes sind gezählt. Schon in dieser Woche schlägt in Deutschland eine richtige Kaltfront ein. Und auch, wenn am heutigen Dienstag und am Mittwoch noch angenehme Temperaturen herrschen: Zeitnah wird es ungemütlich.

Kaltfront löst den Altweibersommer ab: Wetterumschwung bringt Sturm und Regen

„Der Altweibersommer verabschiedet sich“, erklärt Diplom-Meteorologe Georg Haas von wetter.com. Das Online-Portal gehört wie diese Redaktion zur FUNKE Mediengruppe. Am Dienstag und Mittwoch bestimmt ein ruhiges Hochdruckwetter mit Sonnenschein „nach Auflösung von örtlichem Nebel“ das Wetter. „Nur im Norden hängen paar dichtere Wolken herum – hier örtlich mit Tropfen. Nachmittags wird es in den sonnigen Regionen 20 bis 25 Grad warm“, führt der Metorologe aus.

Diplom-Meteorologe Georg Haas. © Daniel Schvarcz/wetter.com | Daniel Schvarcz/wetter.com

Danach wird es stürmisch. Denn: „Am Donnerstag macht die von West nach Ost durchziehende Kaltfront ihrem Namen alle Ehre“, sagt Haas. Das bringt lebhaften bis stürmischen Wind mit sich. Dazu gibt es kräftige Regenschauer, was der Natur zugute kommt, und vereinzelt auch Gewitter. Diese Schauer können im Westen bereits am Mittwochabend beginnen, und auch an der Nordsee ist zu jenem Zeitpunkt mit ein paar Tropfen zu rechnen.

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Die neue Frontpassage bringt einen „völlig anderer Wettercharakter“ mit sich, wie Haas es in seinem 7-Tage-Wettertrend auf wetter.com formuliert. Die Kaltfront sorgt zudem für einen Luftmassenwechsel, der sich deutlich bemerkbar macht. „Es kühlt um 5 bis 10 Grad ab“, prognostiziert der Experte.

Herbstwetter bleibt: Regen und kühle Temperaturen am Wochenende

Diese Lage hält erst einmal an. Freitag bis Sonntag bleibt das Wetter herbstlich. Die Höchstwerte liegen unterhalb der 20-Grad-Grenze. Und während der Samstag noch sehr verregnet ist, soll es am letzten Tag der Woche wieder freundlicher werden. Nur im Nordwesten ist Regen vorhergesagt.

Und wie sieht es danach aus? Löst sich die Kaltfront auf und der goldene Herbst kehrt zurück? Diesen Fragen sind zu Beginn dieser Woche noch schwer zu beantworten. „Die weitere Wetterentwicklung steht noch in den Sternen“, meint Georg Haas. Doch: „Der Oktober ist noch lang und noch vieles möglich.“