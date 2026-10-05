Ob beim Wandern, auf Reisen oder im Alltag bei wechselhaftem Wetter: The North Face steht vor allem für funktionale Kleidung und Ausrüstung für den Einsatz im Freien. Wer sich für die kalte Jahreszeit oder die nächste Wanderung ausstatten möchte, kann beim Amazon Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) aktuell mächtig sparen. Wir haben die besten Angebote von The North Face herausgesucht und zeigen, welche Produkte jetzt am stärksten reduziert sind. Voraussetzung für die Aktionspreise ist eine Prime-Mitgliedschaft.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie im Highlights-Artikel. <<

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Amazon Prime Day: The North Face „Antora“ Regenjacke ist jetzt reduziert

Die „Antora“ Regenjacke für Herren hält mit atmungsaktiven DryVent-Material Regen ab und lässt gleichzeitig Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen. Damit eignet sich die Jacke für Wanderungen ebenso wie für den Alltag bei schlechtem Wetter. Das Modell ist am Prime Day in verschiedenen Größen und Farben reduziert. Los geht es ab 97,50 Euro – 32,50 Euro weniger als der bisherige Tiefstpreis von 130 Euro.

Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

Verstellbare Kapuze mit Kordelzug

Individuell verstellbarer Saum

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The North Face Fleecejacke mit starkem Rabatt zum Prime Day

Das „Zedern-Trail Grid 1/4 Zip“ ist eine leichte Fleecejacke mit spezieller Grid-Struktur, die Wärme speichern soll und zugleich atmungsaktiv ist. Das Fleece ist elastisch und passt sich so den Bewegungen an. Das Modell ist am Prime Day in verschiedenen Größen und Farben reduziert. Die günstigste Variante ist bereits für 52,50 statt 75 Euro erhältlich.

Viertelreißverschluss

Außenmaterial besteht zu 95 Prozent aus recyceltem Polyester

Verstärkungen an Kragen, Bündchen und Saum

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The North Face „Antora Triclimate“ 3-in-1-Jacke ist aktuell günstiger zu haben

Die „Antora Triclimate“ kombiniert eine wasser- und winddichte Außenjacke mit einer wärmenden Fleece-Innenjacke. Diese können zusammen oder einzeln getragen werden. Die Außenjacke besteht aus zweilagigem DryVent-Material, das Regen abhält und atmungsaktiv ist, während die Fleecejacke aus recyceltem Polyester für zusätzliche Wärme sorgt. Am Prime Day ist das Modell in verschiedenen Größen und Farben reduziert. Der günstigste Preis liegt bei 224 Euro, was 20 Prozent unter dem bisherigen Tiefstpreis liegt.

Zugklappe mit Klettverschluss

Dreiteilige Kapuze

Reißverschlusstaschen

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Starker Rabatt auf The North Face „Abenteuer“ Poloshirt

Das „Abenteuer“ Poloshirt verbindet einen klassischen Schnitt mit einem Material, das für aktive Tage ausgelegt ist: Das FlashDry-XD-Gewebe leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und trocknet schnell. Zudem ist das Material dehnbar und unterstützt so die Bewegungsfreiheit. Das Poloshirt ist am Amazon Prime Day von 55 Euro auf 38,50 Euro reduziert.

Zwei-Knopf-Leiste am Kragen

Recyceltes Polyester

Maschinenwaschbares Material

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The North Face „Mountainscape“ T-Shirt für aktuell nur 21 Euro

Das T-Shirt „Mountainscape“ für Herren von The North Face besteht zu 60 Prozent aus Baumwolle. Der körpernah anliegende Rundhalsausschnitt macht das Shirt zum unkomplizierten Oberteil für warme Tage, gleichzeitig lässt es sich als erste Schicht unter einer Jacke oder einem Fleece tragen. Die kurzen Ärmel lassen den Schultern und Armen viel Bewegungsfreiheit und eignen sich damit auch für Aktivitäten wie Wandern oder Klettern. Zum Amazon Prime Day gibt es das T-Shirt in verschiedenen Größen bereits für 21 Euro. Es liegt so rund 32 Prozent unter dem bisherigen Tiefstpreis.

Baumwoll-Polyester-Mischgewebe

Kurze Ärmel

Für Alltag, Reisen und Outdoor-Aktivitäten ausgelegt

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Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.