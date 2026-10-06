Ob beim Wandern, auf Reisen oder im Alltag bei wechselhaftem Wetter: The North Face steht vor allem für funktionale Kleidung und Ausrüstung für den Einsatz im Freien. Wer sich für die kalte Jahreszeit oder die nächste Wanderung ausstatten möchte, kann beim Amazon Prime Day (6. und 7. Oktober 2026) aktuell mächtig sparen. Wir haben die besten Angebote von The North Face herausgesucht und zeigen, welche Produkte jetzt am stärksten reduziert sind. Voraussetzung für die Aktionspreise ist eine Prime-Mitgliedschaft.

>> Die besten Deals zum Amazon-Prime-Day finden Sie im Highlights-Artikel. <<

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Amazon Prime Day: The North Face „Antora“ Regenjacke ist jetzt reduziert

Die „Antora“ Regenjacke für Herren hält mit atmungsaktiven DryVent-Material Regen ab und lässt gleichzeitig Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen. Damit eignet sich die Jacke für Wanderungen ebenso wie für den Alltag bei schlechtem Wetter. Das Modell ist am Prime Day in verschiedenen Größen und Farben reduziert. Los geht es ab 95,90 Euro – 34,10 Euro weniger als der bisherige Tiefstpreis von 130 Euro.

Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

Verstellbare Kapuze mit Kordelzug

Individuell verstellbarer Saum

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The North Face Fleecejacke mit starkem Rabatt zum Prime Day

Die „Glacier“ Fleecejacke von The North Face eignet sich sowohl für Wanderungen als auch für den Alltag. Das Fleece besteht aus recyceltem Polyester, leitet Feuchtigkeit ab und lässt sich bei kühlerem oder nassem Wetter gut unter einer Shell- oder Winterjacke tragen. Zwei verdeckte Reißverschlusstaschen bieten Platz für kleinere Gegenstände. Zum Prime Day ist die Fleecejacke in Schwarz für rund 61 statt 90 Euro erhältlich.

100 % recyceltes Polyester

Durchgehender Front-Reißverschluss

verstärkte Stretch-Einfassungen an Kragen, Bündchen und Saum

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The North Face Reisetasche jetzt mit bis zu 24 Prozent Rabatt

Die Reisetasche „Base Camp Duffel“ von The North Face lässt sich dank abnehmbarer, verstellbarer Schultergurte wahlweise als Tasche oder Rucksack tragen. Eine große D-förmige Öffnung erleichtert den Zugriff auf das Gepäck, während verschiedene Innenfächer bei der Organisation helfen. Die Tasche ist in verschiedenen Farben erhältlich und je nach Ausführung aktuell um bis zu 24 Prozent reduziert.

Recyceltes Polyester mit wasserabweisendem Boden

Vier Kompressionsriemen

Wasserfestes Ausweisfenster

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28 Prozent Rabatt auf The North Face Umhängetasche

Die Umhängetasche „Borealis Sling“ von The North Face ist ideal für Alltag, Reisen und Ausflüge. Dank des körpernahen Designs lässt sie sich bequem über einer Schulter tragen und ermöglicht schnellen Zugriff auf den Inhalt. Das Hauptfach verfügt über ein separates Tablet-/Smartphonefach sowie einen Schlüsselclip. Das elastische Kordelsystem auf der Vorderseite sorgt zudem für zusätzliches Volumen. Zum Prime Day ist die Tasche mit einem Rabatt von 28 Prozent zu haben und kostet aktuell nur rund 40 Euro.

Sechs Liter Volumen

Gepolsterte Rückseite

Verstellbare Schultergurte

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The North Face „Mountainscape“ T-Shirt für aktuell nur 21 Euro

Das T-Shirt „Mountainscape“ für Herren von The North Face besteht zu 60 Prozent aus Baumwolle. Der körpernah anliegende Rundhalsausschnitt macht das Shirt zum unkomplizierten Oberteil für warme Tage, gleichzeitig lässt es sich als erste Schicht unter einer Jacke oder einem Fleece tragen. Zum Amazon Prime Day gibt es das T-Shirt in verschiedenen Größen bereits für 21 Euro. Es liegt so rund 32 Prozent unter dem bisherigen Tiefstpreis.

Baumwoll-Polyester-Mischgewebe

Kurze Ärmel

Für Alltag, Reisen und Outdoor-Aktivitäten ausgelegt

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Amazon Prime ist Voraussetzung für die Prime-Day-Deals

Um bei den Prime-Day-Angeboten zuschlagen zu können, ist eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft erforderlich – ohne sie bleiben die exklusiven Rabatte verwehrt. Die Mitgliedschaft kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat oder wahlweise 89,90 Euro im Jahr, was umgerechnet rund 7,49 Euro monatlich entspricht und damit günstiger ist als die monatliche Zahlweise. Enthalten sind neben dem schnellen, oft kostenlosen Versand auch Prime Video, Prime Music, Prime Reading und Prime Gaming.

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Neukundinnen und Neukunden sowie ehemalige Mitglieder, die seit mehr als zwölf Monaten kein Prime mehr hatten, können den Dienst zudem 30 Tage lang kostenlos testen. Wer die Mitgliedschaft danach nicht weiterführen möchte, kann sie rechtzeitig vor Ablauf der Testphase online im Amazon-Konto kündigen, sodass keine Kosten anfallen.

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Kostenlose Amazon-Kreditkarte: Zwei Prozent Cashback und Startgutschrift am Prime Day

Wer ohnehin regelmäßig bei Amazon einkauft, kann mit der Amazon-Kreditkarte am Prime Day zusätzlich sparen. An speziellen Amazon-Angebotstagen – dazu zählt auch der Prime Day – gibt es bis zu 2 Prozent Cashback auf Einkäufe, die mit der Karte bezahlt werden. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben und kann bei künftigen Bestellungen eingelöst werden. Neukundinnen und Neukunden erhalten zudem bis zu 50 Euro Startgutschrift bei Beantragung der Karte.