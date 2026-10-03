Menschen haben beim Gehen einen natürlichen Linksdrall. Das fand eine Studie der Navarra-Universität in Spanien in Zusammenarbeit mit der Universität Tokio heraus. Dabei waren die Wissenschaftler eigentlich etwas anderem auf der Spur: Sie wollten in den Nachwehen der Covid-Pandemie wie Menschen im öffentlichen Raum Abstand halten.

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Linksdrall: Geschlecht spielt keine Rolle, Alter schon

Den Wissenschaftlern fiel beim Auswerten der Daten etwas Überraschendes auf. In 32 von 33 Testläufen hatten die Probanden einen deutlich erkennbaren Linksdrall. Weitere Tests untersuchten den Einfluss von Alter, Geschlecht, kulturellem Hintergrund und ob die Händigkeit eine Rolle spielt.

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„Den einzigen Unterschied, den wir feststellen konnten, war: Bei Kindern war dieser Drall, sich gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen, noch deutlicher zu erkennen“, so Claudio Feliciani, einer der Studienleiter, in einer Pressemitteilung. Die Forscher vermuten eine Ursache auf biomechanischer Ebene.

Bewegung im Sport: Zwischen Tradition und Zuschauerwünschen

Die Parallelen zu einem anderen Bereich sind offensichtlich. Egal ob Ausdauerläufe, Formel-1-Rennen oder Hochsprung, vieles im Sport läuft gegen den Uhrzeigersinn. Mohammad Tavakkoli von der indischen Universität Kerala untersuchte schon 2013 in seiner Forschung, warum Athleten in dieser Richtung antreten.

Seine Erklärungsversuche reichen von römischen Legenden und einer Traditionslinie im Sport, über das befriedigendere Gefühl „gegen die Zeit zu laufen“, bis zu einer angenehmeren Wahrnehmung für Zuschauer, wenn die Athleten in Leserichtung, also von links nach rechts, vorbeilaufen.

Biologie als Faktor: links rum für mehr Leistung

Auch die Biologie könnte eine Rolle spielen. Das Herz liegt im Körper eher auf der linken Seite und ist im Vergleich zur eher rechts liegenden Leber eher leicht. Deshalb könnten Zentrifugalkräfte in der Kurve für die Athleten effektiver wirken, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn laufen.

Eine Studie der türkischen Universität „Ondokuz Mayıs“ stellte eine Leistungssteigerung im Hammerwerfen, Hoch- und Weitsprung und in diversen Laufdisziplinen fest, wenn die Athleten gegen den Uhrzeigersinn antraten.

Supermarkt-Trick: Gegen den Uhrzeigersinn erhöht Kaufkraft

In Supermärkten wird der menschliche Linksdrall seit Jahren genutzt, um Umsätze zu steigern. Fast alle Filialen sind für Kunden gegen den Uhrzeigersinn aufgebaut. Die Erklärungsansätze der Einkaufspsychologie: höhere Aufmerksamkeit auf die angebotenen Produkte und ein freier rechter Arm zum Greifen.

Die Ursache für den menschlichen Linksdrall bleibt weiterhin Gegenstand der Forschung. Jedoch ist klar, dass es sich nicht um ein Naturgesetz handelt: Laut Feliciani zeigen die meisten Tiere keine Richtungspräferenz.