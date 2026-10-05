Ist die Schilddrüse von einer Erkrankung betroffen, kann daraus eine echte Gefahr entstehen. Doch wie viele Menschen davon tatsächlich betroffen sind, ist unklar. Die Dunkelziffer ist hoch, sagt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. „Besonders in Deutschland haben viele eine Schilddrüsenerkrankung, ohne das zu wissen.“ Der Grund: Bei einer gängigen Gesundheitsuntersuchung werde die Schilddrüse für gewöhnlich nicht betrachtet. Ärztinnen und Ärzte ermittelten die Werte lediglich bei einem Verdacht, wenn zum Beispiel jemand aus unerklärlichen Gründen deutlich Gewicht zu- oder abgenommen hat.

In aller Regel verrichtet das lebenswichtige Organ im Körper unauffällig seine Aufgaben. Die Schilddrüse macht sich jedoch bemerkbar, wenn eine Störung vorliegt. „Die Drüsenhormone haben eine unheimlich wichtige Regulierungsfunktion für den Stoffwechsel, den Energieverbrauch“, sagt der Ernährungsmediziner. Doch was sind die Warnsignale für eine Schilddrüsenerkrankung und wann muss sie behandelt werden?

Schilddrüse krank: Dr. Matthias Riedl erklärt die Symptome