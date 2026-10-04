Dauermüde, schmerzende Gelenke oder Hautausschlag – wer eine Autoimmunerkrankung hat, erlebt oft ein breites Spektrum an Symptomen. In Deutschland treffen diese Erkrankungen immer mehr Menschen. Das geht aus einer Studie des Zentralinstituts für Kassenärztliche Versorgung hervor. Zwischen 2012 und 2022 haben die Diagnosen deutlich zugenommen. Über acht Prozent der Menschen in Deutschland leben heute mit einer Autoimmunerkrankung.

Prof. Dr. Dieter Kabelitz ist der Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und Vorsitzender der Deutschen Autoimmun-Stiftung. Im Interview erklärt er, was diese Krankheiten auslöst, warum sich die Fälle häufen, ob man vorbeugen kann und was hilft.

Autoimmunerkrankung: Was ist das?