An einem Samstag erfährt Anja (46), deren Name für diesen Artikel geändert wurde, dass ihr Partner (50) hinter ihrem Rücken ein Haus gekauft hat. Das erfährt sie nicht von ihm, sondern über Dritte. Danach kommt er mehrere Tage nicht nach Hause. „Ich bin erst einmal in ein Loch gefallen“, schreibt sie. Doch in diesem Moment wird ihr auch klar: „So kann es nicht mehr weitergehen.“

Anja möchte verstehen, wie aus einer Beziehung, die einmal Zukunft versprach, eine Situation werden konnte, in der sie finanziell immer mehr trägt und ihrer eigenen Wahrnehmung immer weniger traut. Vor allem aber beschäftigt sie die Frage: Wie kommt sie aus dieser Beziehung heraus? Deshalb hat sie sich in einem Leserbrief an das Therapeutenpaar Gisbert Straden und Andrea Katz-Straden gewandt. Die beiden haben einen klaren Rat, wie Anja jetzt Schritt für Schritt vorgehen sollte.

Toxische Beziehung: Schuldumkehr ist der Klassiker