Eine postpartale Depression ist mittlerweile vielen Menschen ein Begriff

Dass es dabei allerdings nicht nur die Mutter treffen kann, ist weniger bekannt

Ein Betroffener erzählt

Eine Depression nach der Geburt betrifft nicht nur Mütter. Rund fünf bis zehn Prozent aller Väter leiden während der Schwangerschaft oder im ersten Jahr nach der Geburt unter psychischen Problemen. Dennoch wird eine postpartale Depression (PPD) bei ihnen häufig übersehen.

So erging es auch James Both aus Bad Vilbel. Nach der Geburt seiner Tochter wuchs bei ihm das Gefühl der Überforderung. Heute sagt er: „Mir hätte damals enorm geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, was mit mir los ist.“ Was eine postpartale Depression bei Männern auslöst, wie man sie erkennt und wie betroffene Väter Hilfe finden.