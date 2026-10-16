Lange, bevor es einen Beweis gibt, ist da meist schon dieses diffuse Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ein leises Unbehagen, das sich nicht wegreden lässt. Menschen, die betrogen wurden, berichten immer wieder von genau diesem Moment: dem Punkt, an dem der Verdacht zur Gewissheit wurde. Immerhin zeigt eine Elite-Partner-Studie (2020), dass rund 30 Prozent der Deutschen schon einmal untreu waren.

Vier Betroffene offenbaren im Interview mit unserer Redaktion, wie die Untreue ihrer Partner herausgekommen ist, welche subtilen Anzeichen es im Vorfeld gab und wie sie dann vorgegangen sind. Zum Schutz der beteiligten Personen wurden alle Namen geändert.

Affäre fliegt auf: Wann Marie Verdacht schöpfte