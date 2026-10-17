Eben schien die Welt noch in Ordnung. Es wurden gemeinsame Pläne geschmiedet, Versprechungen gemacht, Gefühle geteilt. Und plötzlich: Funkstille. Von jetzt auf gleich. Ohne Abschied, ohne Erklärung. Wenn sich Menschen wort- und textlos aus dem Staub machen, spricht man von Ghosting. Und während der Ghost (englisch: Geist) sich gewissermaßen in Luft auflöst, sind viele zurückgelassene Betroffene völlig aus der Bahn geworfen.

Im Gespräch mit dieser Redaktion sprechen fünf Menschen offen über ihre Ghosting-Erfahrungen und was das mit ihnen gemacht hat. Darunter ist auch die Psychologin Anja Wermann. Sie hat nach einem prägenden Ereignis eine Ghosting-Ambulanz eröffnet und erklärt, warum das Thema für viele so erschütternd ist.

Geghostet vom Date: „Irgendwann wurde mir klar, er wird nicht kommen“