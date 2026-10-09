Als im Oktober 2021 Lena Schäfer ihr zweites Wunschkind auf die Welt bringt, scheint das Glück der Familie perfekt zu sein. Beide Kinder sind kerngesund, Lena ist glücklich vergeben und schmiedet viele Pläne für die gemeinsame Zukunft als vierköpfige Familie. Doch nur wenige Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter wirft eine erschreckende Diagnose die junge Mutter aus der Bahn: Sie hat Analkrebs.

Dabei wurde die Krankheit bei ihr nicht gleich diagnostiziert, eine erste Einschätzung führte sogar zu einer Fehldiagnose. „Meine Tochter war wenige Monate alt, da spürte ich immer öfter Druckschmerzen im Darmbereich“, erinnert sich die Gelsenkirchenerin. Zunächst denkt die junge Mutter, es seien die üblichen Symptome nach einer Entbindung. Doch die Schmerzen verändern sich und werden so stark, dass Lena ihren Alltag kaum bewältigen kann. „Ich konnte vor Schmerzen kaum sitzen und ohne Schmerztabletten gar nicht mehr schlafen“, berichtet die 40-Jährige.

Krebs wird nicht erkannt: „Ich bekam Salben und Zäpfchen“