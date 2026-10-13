Narzissmus kann eine Beziehung gefährden

Doch zu einer Trennung muss es nicht unbedingt kommen

Psychologin Lisa Zimmermann empfiehlt diese Tipps

Wer mit einer verdeckt narzisstischen Partnerin zusammen ist, kämpft oft an zwei Fronten: zum einen um die Beziehung und zum anderen um sich selbst. „Eine Beziehung mit einem verdeckt narzisstischen Menschen stellt die Identität des Gegenübers permanent auf die Probe“, sagt die Diplom-Psychologin Lisa Zimmermann. Betroffene bräuchten eine klare innere Basis, um sich in dieser ständigen emotionalen Reibung nicht selbst zu verlieren.

Ein Problem dabei: Dafür müssen die Partner und Partnerinnen narzisstischer Frauen die toxische Beziehung zunächst erkennen. „Verdeckter, weiblicher oder verletzlicher Narzissmus zeigt sich nicht in großspuriger Selbstdarstellung, sondern in emotionaler Kontrolle, passiv-aggressivem Verhalten und subtiler Abwertung“, so Zimmermann. Ein Entkommen aus diesem Kreislauf ist möglich. Dabei helfen sieben Schritte.