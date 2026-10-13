- Narzissmus kann eine Beziehung gefährden
- Doch zu einer Trennung muss es nicht unbedingt kommen
- Psychologin Lisa Zimmermann empfiehlt diese Tipps
Wer mit einer verdeckt narzisstischen Partnerin zusammen ist, kämpft oft an zwei Fronten: zum einen um die Beziehung und zum anderen um sich selbst. „Eine Beziehung mit einem verdeckt narzisstischen Menschen stellt die Identität des Gegenübers permanent auf die Probe“, sagt die Diplom-Psychologin Lisa Zimmermann. Betroffene bräuchten eine klare innere Basis, um sich in dieser ständigen emotionalen Reibung nicht selbst zu verlieren.
Ein Problem dabei: Dafür müssen die Partner und Partnerinnen narzisstischer Frauen die toxische Beziehung zunächst erkennen. „Verdeckter, weiblicher oder verletzlicher Narzissmus zeigt sich nicht in großspuriger Selbstdarstellung, sondern in emotionaler Kontrolle, passiv-aggressivem Verhalten und subtiler Abwertung“, so Zimmermann. Ein Entkommen aus diesem Kreislauf ist möglich. Dabei helfen sieben Schritte.
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