Nur 25 Prozent der Deutschen glauben, dass der Mensch von Natur aus monogam ist – trotzdem haben sich bisher nur vier Prozent der Frauen und sieben Prozent der Männer an eine offene Beziehung – oder sogar eine offene Ehe – herangetraut.

Tine S. und Alex S. sind seit sechseinhalb Jahren ein Paar und wollen heiraten. Vor drei Jahren schlug die 32-Jährige, die als Lebenscoach in Ludwigshafen arbeitet, vor, ihre Beziehung zu öffnen. Seitdem haben sie nicht nur Sex mit anderen Menschen, sondern lieben auch mehrgleisig. Wie kann das klappen? Das erzählen die beiden im Interview.

Offene Beziehung: „Vorstellung, dass eine Person alle Bedürfnisse befriedigen soll, ist unrealistisch“