Bei den Zwischenwahlen in den USA, oft kurz Midterms genannt, werden zahlreiche Plätze in den beiden Kammern des US-Parlaments neu vergeben. Ein Sieg der Demokraten würde es für Donald Trump deutlich schwieriger machen, seine Vorstellungen umzusetzen. Nun hat der US-Präsident seine Stimme abgegeben.

Wir berichten über die wichtigsten Entwicklungen rund um die Midterms in den USA im News-Blog.