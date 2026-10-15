Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas hält fast die Hälfte der Wählerinnen und Wähler die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, für geeignet, den SPD-Vorsitz zu übernehmen. Das ergab eine Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für diese Redaktion. Demnach bejahten 46 Prozent eine entsprechende Frage, 42 Prozent verneinten sie. Zwölf Prozent waren unentschieden. Unter den SPD-Anhängern sprechen sich 86 Prozent für Schwesig aus.

Auch interessant Die SPD hat die beliebtesten Politiker – und dennoch ein Riesenproblem

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas wählt die SPD auf einem Parteitag am 16. und 17. Januar in Bremen den Vorstand neu. Schwesig gilt vielen in der Partei als Wunschlösung, bisher hat sie nicht die Bereitschaft geäußert, den Posten zu übernehmen.

SPD-Vorsitz: Mehr Zuspruch für Pistorius als für Klingbeil

Zuletzt führten Bas und Lars Klingbeil die SPD. Den Vizekanzler hält ein Fünftel (21 Prozent) der Befragten für geeignet, an der SPD-Spitze zu stehen. Zwei Drittel (65 Prozent) halten ihn für ungeeignet. Unter den SPD-Anhängern sprechen sich 48 Prozent für Klingbeil aus.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sehen 45 Prozent als gute Wahl. Unter den SPD-Anhängern sind 76 Prozent dieser Meinung. Pistorius hat aber erklärt, dass er das Amt nicht übernehmen will. Für die repräsentative Erhebung befragte Civey rund 5000 Wahlberechtigte.