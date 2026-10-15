Zwei Männer sind in Hamburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten im Auftrag eines iranischen Geheimdiensts Anschläge auf deutsch-jüdische Vertreter vorbereitet. Das Oberlandesgericht Hamburg verhängte am Donnerstag Freiheitsstrafen von viereinhalb bzw. achteinhalb Jahren gegen die beiden Angeklagten. Laut Anklage hatten sie es unter anderem auf Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, abgesehen.

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Bei den Beschuldigten handelt es sich nach Erkenntnissen der anklageführenden Bundesanwaltschaft um einen Agenten der iranischen Revolutionsgarden und einen von ihm angeworbenen Komplizen. Der Agent sollte unter anderem Informationen über Schuster und den Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, den Grünen-Politiker Volker Beck, sammeln. Laut Anklageschrift waren diese zur Vorbereitung von Anschlägen gedacht.

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Urteil gegen Agenten: Haftstrafen für geplanten Anschlag auf Beck

Der von ihm angeworbene Komplize sollte ihm dabei helfen und erklärte sich laut Bundesanwaltschaft dazu bereit, einem weiteren Mann eine Waffe für einen Anschlag auf Beck zu verschaffen und diesen zu einem Anschlag zu veranlassen. Bei den Männern handelt es sich um einen dänischen und einen afghanischen Staatsbürger. Beide waren im vergangenen Jahr im Abstand von mehreren Monaten in Dänemark festgenommen worden.

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Verurteilt wurden sie unter anderem wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und versuchter Beteiligung an einem Mord. Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer Haftstrafen von viereinhalb sowie achteinhalb Jahren gefordert, das OLG folgte mit seinem Urteil diesen Anträgen. Die Verteidigung der Angeklagten hatte Freisprüche beantragt.

afp