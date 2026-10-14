Heute um 11 Uhr hat der Prozess gegen den ukrainischen Staatsangehörigen Serhii K. vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg begonnen. Der frühere Offizier der ukrainischen Streitkräfte soll die Gruppe koordiniert haben, die im September 2022 Sprengsätze an den beiden Nord-Stream-Pipelines anbrachte. Drei der vier Gasleistungen in der Ostsee wurden beschädigt, an mehreren Stellen trat Gas aus.

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Die Vorwürfe der Anklage umfassen ein Kriegsverbrechen wegen eines Angriffs gegen zivile Objekte, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, die Zerstörung von Bauwerken und die Störung öffentlicher Betriebe.

Anwalt des Verdächtigen zuversichtlich

Sehii K. wurde im August 2025 in Italien festgenommen und im November 2025 nach Deutschland überstellt. Im Januar 2026 wies der Bundesgerichtshof seine Haftbeschwerde ab. Die Bundesanwaltschaft erhob im Juli 2026 schließlich die Anklage.

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Laut K.s italienischem Anwalt Nicola Canestrini, der das Haftbefehlsverfahren betreute und nun das deutsche Verteidigerteam unterstützt, erscheine die Beweislage bisher dünn. Er ist zuversichtlich: „Wir werden dafür sorgen, dass niemand als Bauer für andere Figuren auf dem internationalen Schachbrett geopfert wird“, sagt er gegenüber der Redaktion. 24 weitere Termine bis Ende Januar 2027 sind angesetzt.