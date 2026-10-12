Als enger Partner der Ukraine unterstützt Polen das von Russland angegriffene Land politisch wie militärisch. Gleichzeitig sieht es sich selbst durch Moskau gefährdet und baut seine Streitkräfte deshalb massiv aus. Mehr als vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts gibt das EU- und Nato-Mitglied bereits für Verteidigung aus. Nur die USA und die Türkei haben innerhalb der Nato derzeit eine größere Berufsarmee. Perspektivisch sollen bis 2039 rund 300.000 Männer und Frauen aktiv dienen. Darüber berichtet unter anderem das Online-Nachrichtenportal „Hartpunkt“.

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FA-50-Kampfflugzeuge verstärken Polens Luftverteidigung an Ostgrenze

Ein aktuelles Beispiel für die Aufrüstung sind die leichten Kampfflugzeuge vom Typ FA-50, die Polen nun in Dienst gestellt hat. Die Maschinen des Herstellers Korea Aerospace Industries (KAI) gehören zum nationalen Luftverteidigungssystem. Wie das Fachmagazin „Aviation Week“ berichtet, erklärte Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz die zwölf FA-50GF am 2. Oktober für einsatzbereit. Sie würden die Ostgrenze des Landes „verstärken“, sagte er.

Die FA-50GF werden als „Gap-Filler-Flugzeuge“ bezeichnet, also als Lückenfüller. KAI lieferte sie, damit Polen die Lücke in seiner Kampfluftkapazität schnell schließen kann. Sie war entstanden, weil die polnische Luftwaffe ihre MiG-29 an die Ukraine übergeben hatte. Bestellt wurden die Flugzeuge in der Konfiguration, die auch die südkoreanische Luftwaffe für die fortgeschrittene Jet-Ausbildung nutzt. Sie haben nur bescheidene elektronische Ausrüstung und eine begrenzte Bewaffnungsfähigkeit. Unter Einschränkungen können sie angreifende Drohnen bekämpfen.

FA-50-Kampfjets: Polen verzichtet auf teure Aufrüstung der ersten Maschinen

Die zwölf Maschinen sind Teil einer Bestellung von 48 FA-50 aus dem Jahr 2022. Spätere Lieferungen sollen in einer modernisierten Version namens FA-50PL kommen, mit fortschrittlicherer Avionik, einem aktiven elektronischen Phased-Array-Radar und der Fähigkeit, leistungsfähigere Luft-Luft-Raketen einzusetzen.

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Die FA-50GF sollten ursprünglich auf diesen Standard aufgerüstet werden. Laut polnischen Beamten wird das wegen der hohen Kosten nicht mehr geschehen. Ausgewählt wurde die FA-50 unter anderem, weil sie zu Polens F-16C/D Block 50 und zum F-35 Joint Strike Fighter passt. Die ersten F-35 sind inzwischen im Land eingetroffen.