Landwirtschaftsminister Alois Rainer warnt vor überdurchschnittlich hohen Suizidraten unter Landwirten in Deutschland: Sie sei in dieser Branche „ums Dreifache höher als in der normalen Bevölkerung“, sagte der CSU-Politiker im Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ dieser Redaktion. Die Landwirte litten mittlerweile unter sehr großen Herausforderungen, so der Minister. Dazu zählten eine überbordende Bürokratie, der Klimawandel, der Wegfall von verschiedensten Pflanzenschutzmitteln und auch ein Vertrauensverlust in die Politik. „Wenn mir gesagt wird, dass jeder dritte Landwirt Liquiditätsprobleme hat, dann ist es in der Landwirtschaft natürlich sehr, sehr schwierig“, so Rainer.

Podcast-Folge Alois Rainer über die dunkle Seite des Landlebens, robuste Frauen und Wurst in der Dose Meine schwerste Entscheidung 55 Min. 55 Min. Facebook X WhatsApp E-Mail

Zu den Ursachen der hohen Suizidrate gehörten weitere Faktoren: Rainer nannte unter anderem „die Erwartungshaltung, wenn der junge Betriebsübernehmer was umstellt im Betrieb – und es läuft nicht gleich so“, aber auch „eine gewisse Scham“, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. „Das hat verschiedenste Hintergründe, aber natürlich sind es oftmals wirtschaftliche Schwierigkeiten, für die der überwiegende Großteil nichts dafür kann.“

Heimatverbunden, konservativ, streng erzogen

Rainer zeigte sich überzeugt, dass Landwirtinnen anders mit großem Druck umgingen als Landwirte: „Ich glaube schon, dass Frauen hier robuster sind und Frauen sich schneller Hilfe holen.“ Bei Männern gebe es falschen Stolz und den Glauben „Uns schmeißt nichts aus der Bahn“. Rainer kündigte zudem eine Untersuchung seines Hauses zu den Hintergründen der hohen Suizidrate an.

Im Podcast wirkt Alois Rainer auf den ersten Blick genauso, wie man sich einen CSU-Politiker vorstellt: heimatverbunden, konservativ, streng erzogen. Und dann auch noch gelernter Metzger. Ein harter Typ also, der seine Gefühle im hintersten Schuppen vergräbt? Auf den zweiten Blick zeigt sich ein anderes Bild: Im Gespräch mit Julia Emmrich und Jan Dörner öffnet sich Rainer und gibt Einblicke in sein Gefühlsleben, erzählt vom Sterben seines Vaters, von seiner tiefen Bewunderung für seine Mutter und vom Aufwachsen mit sechs älteren Schwestern.

Seine „schwerste Entscheidung“ steht im Zusammenhang mit seiner großen Sorge um die Psyche der Landwirte in Deutschland: Als der Bundestag 2015 ein strenges Verbot von gewerblichen Sterbehilfevereinen beschloss, gehörte Rainer auch wegen seiner eigenen Erfahrungen auf dem Land zu den Befürwortern der Regelung. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das Verbot später für verfassungswidrig, eine neue Regelung ist noch nicht gefunden. Im Podcast sagt Rainer, warum er nach wie vor findet, dass ein Verbot der kommerziellen Suizidhilfe nötig wäre. Je selbstverständlicher Sterbehilfe werde, desto eher könnten sich alte oder kranke Menschen als Ballast fühlen.



Den Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ können Sie auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast und Amazon Music hören. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag.