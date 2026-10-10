Die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern setzen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter unter Druck. Seine Partei trifft sich über zwei Tage in einer Klausurtagung, um Konsequenzen und mögliche Strategien zu beraten. Auch die Wahl des AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt soll ein Thema sein.

Wir berichten für Sie über die Kanzler-Krise im Liveblog.

fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA