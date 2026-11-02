Gut sechs Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus starten am (heutigen) Montag (10 Uhr) Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD. Die Dreiergespräche dürften einige Wochen dauern, einen genauen Zeitplan gibt es nicht.
Montag, Mittwoch, Freitag
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Die Koalitionsverhandlungen werden von einer Dacharbeitsgruppe aus Spitzenpolitikern der drei Parteien geführt. Hier fallen am Ende die Entscheidungen. Hinzu kommen rund ein Dutzend Facharbeitsgruppen. Ein Koalitionsvertrag könnte bis Dezember stehen, sicher ist das aber nicht. Am Ende entscheiden bei Linke und SPD die Parteimitglieder über das Regierungsprogramm. Die Grünen möchten ein sogenanntes digitales Meinungsbild bei ihren Mitgliedern einholen. Das letzte Wort hat ein Parteitag.
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mit Material der Nachrichtenagenturen