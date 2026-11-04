In der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben vier Tanker auf Minen gefahren und zerstört worden. Der regierungsnahe Sender Press TV berief sich auf Telegram auf die mächtigen Revolutionsgarden, denen zufolge die Schiffe versucht hatten, in der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge eine vom Iran nicht genehmigte Route zu nehmen. Und während Washington und Teheran nach Angaben beider Seiten weiter über ein Ende des Krieges verhandeln, haben die USA Berichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungsvertreter über begrenzte Angriffe auf die Insel Keschm in der Straße von Hormus.
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mit Material von dpa und AFP