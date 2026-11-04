Iran: Riesige Plakatwand mit Todesdrohung gegen Trump angebracht

In Irans Hauptstadt Teheran ist am Dienstag eine riesige Plakatwand mit einer Todesdrohung gegen US-Präsident Donald Trump angebracht worden. „Wir werden Trump töten“, stand auf der Plakatwand am belebten Enghelab-Platz, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Das Motiv zeigte Trump mit gesenktem Kopf hinter Gittern.

Auf einem weiteren Plakat waren Trump, sein Stellvertreter JD Vance, der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu mit blutverschmierten Gesichtern und zerfetzten Anzügen abgebildet.

Auf dem Tadschrisch-Platz im Norden der Hauptstadt waren weitere Darstellungen des US-Präsidenten zu sehen. Ein Gemälde zeigte Trump mit blutigem Gesicht auf dem Boden, während ein Fuß auf seinen Kopf drückte. In einer nachgebauten Gefängniszelle saß ein Schauspieler, der Trump darstellte.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sind in Teheran immer wieder Plakate aufgestellt worden, die Trump verspotten oder Vergeltung ankündigen. Bei den ersten US-israelischen Angriffen auf den Iran am 28. Februar war Irans Oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet worden.

Die neuen Plakate wurden inmitten diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Krieges gezeigt. Trump hatte am Montag eine Einigung mit dem Iran für möglich erklärt. Seit der Islamischen Revolution von 1979 dienen staatlich unterstützte Plakate und Wandbilder im Iran dazu, Verbündete zu ehren, Militärs zu würdigen und politische Botschaften an Gegner wie die USA und Israel zu richten.